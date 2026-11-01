El Niño: anticipan focos de 200 milímetros en una región del país

Las condiciones de inestabilidad continuarán durante las próximas dos semanas en la región pampeana, con lluvias de variada intensidad, tormentas en algunos sectores y cambios importantes de temperatura. Se prevén precipitaciones en buena parte de la principal zona agrícola del país, acompañadas por períodos de calor y posteriores descensos térmicos. Así lo informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su último informe de perspectivas agroclimáticas hasta el 11 de noviembre.

Hasta el 4 de noviembre, gran parte de la región pampeana recibiría entre 10 y 25 milímetros de lluvia, aunque se esperan sectores con acumulados superiores y otros donde las precipitaciones serían escasas. Según explicó la entidad, se producirán “precipitaciones de frente caliente con una distribución muy despareja”, con tormentas que alcanzarían especialmente al sur de la región pampeana, además de otras zonas del país.

Durante este período, el ingreso de aire cálido y húmedo favorecerá la formación de tormentas sobre el noroeste argentino (NOA), el norte del Litoral, el este de Cuyo y el sur de la región pampeana. Sin embargo, las lluvias no alcanzarán con la misma intensidad a todas las zonas productivas, por lo que habrá diferencias importantes en los acumulados.

Pronóstico de lluvias y temperaturas para el período del 29 de octubre al 4 de noviembre, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. BCBA

En cuanto a las temperaturas, el informe anticipó que los vientos del nordeste provocarán un aumento del calor en gran parte del área agrícola. En el norte de la región pampeana se esperan máximas de entre 30 y 35 grados, mientras que en la mayor parte de la región los valores se ubicarían entre 25 y 30 grados. En el sudeste bonaerense, por la influencia de los vientos marinos, las máximas serían inferiores a 25 grados.

Hacia el final de este período, el ingreso de aire más fresco provocará un descenso de las temperaturas. Según indicó la Bolsa de Cereales, se esperan “temperaturas mínimas por debajo de lo normal, aunque con escaso riesgo de heladas” en la mayor parte del área agrícola.

En buena parte de la región pampeana, las mínimas se ubicarían entre 10 y 15 grados, con registros inferiores en el sudeste de Buenos Aires, el sur de La Pampa y el noroeste de Córdoba. El riesgo de heladas quedaría concentrado principalmente en las zonas serranas y cordilleranas del oeste.

Entre el 5 y el 11 de noviembre continuarán las lluvias en buena parte de la región pampeana, con acumulados moderados, superiores a los 10 milímetros, y algunos sectores donde las precipitaciones podrían ser más abundantes.

La Bolsa de Cereales anticipó que las lluvias seguirán mostrando una distribución irregular. En el informe señaló que “la mayor parte de la Región Pampeana, el sur de la Mesopotamia y la mayor parte del Uruguay observarán aportes moderados, con focos de valores escasos y focos de valores abundantes”.

Junto con las precipitaciones avanzarán vientos frescos y húmedos, que provocarán un nuevo descenso de las temperaturas. En la mayor parte de la región pampeana se esperan mínimas de entre 5 y 10 grados, mientras que en las serranías bonaerenses podrían registrarse valores inferiores a 5 grados, con heladas localizadas.

Posteriormente, los vientos volverán a rotar hacia el nordeste y las temperaturas comenzarán a recuperarse. En buena parte de la región pampeana, las máximas se ubicarían entre 20 y 25 grados, mientras que en el norte podrían alcanzar valores de entre 25 y 30 grados.

Fuera de la región pampeana, las precipitaciones más importantes se concentrarían en el norte argentino, especialmente en sectores del NOA, la región chaqueña y la Mesopotamia.

La mayor parte del NOA, el norte de la región del Chaco, buena parte de Cuyo y el norte de Corrientes recibirían precipitaciones de entre 10 y 25 milímetros, con sectores donde los acumulados podrían ser superiores.

En tanto, el norte de la Mesopotamia y el sudeste de Paraguay podrían registrar tormentas con lluvias superiores a 150 milímetros. El resto del área agrícola tendría precipitaciones escasas.

Para el siguiente período, el pronóstico anticipa un aumento de las lluvias en el norte. El este del NOA, la región chaqueña y gran parte de la Mesopotamia recibirían entre 25 y 50 milímetros, aunque se esperan focos con registros superiores.

La situación más delicada se presentaría en Corrientes. Según advirtió la entidad, se observaría “un amplio foco de tormenta sobre Corrientes con precipitaciones superiores a 200 mm, lo cual agravaría sustancialmente la situación de inundaciones”.

De cumplirse el pronóstico, las nuevas precipitaciones podrían complicar las condiciones en las zonas que ya presentan problemas por el exceso de agua.

Además de las lluvias, el norte del país atravesará jornadas de temperaturas muy elevadas. Durante la primera semana, el extremo oriental del NOA, la región chaqueña y el norte de la Mesopotamia registrarían máximas superiores a 35 grados, con sectores donde podrían superarse los 40 grados.

En el este del NOA y buena parte de la Mesopotamia, las temperaturas se ubicarían entre 30 y 35 grados, mientras que en gran parte de Cuyo los valores serían más moderados.

Hacia el final de ese período, el ingreso de aire marítimo provocará una disminución de las temperaturas en buena parte del área agrícola. Las mínimas podrían descender por debajo de los 5 grados en las zonas serranas del NOA y Cuyo, donde se esperan heladas localizadas y, hacia el oeste, más generalizadas.

El mapa muestra las lluvias previstas entre el 5 y el 11 de noviembre, con acumulados que podrían superar los 200 milímetros en Corrientes BCBA

Durante la segunda semana, el aire fresco llegará incluso a sectores del norte del país. Sin embargo, posteriormente volverán los vientos del nordeste y se producirá una recuperación de las temperaturas.

En el este del NOA, el sudoeste de la región chaqueña, buena parte de la Mesopotamia y el norte de Córdoba se esperan máximas superiores a 30 grados, con una amplia zona del norte donde los registros podrían alcanzar entre 35 y 40 grados.