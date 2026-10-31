“No puedo más”: Plantium-Gentec, un ícono de la innovación en el agro, despidió a casi 100 empleados y se achica

El empresario Jorge Gentili, de 80 años y reconocido por innovaciones en agricultura de precisión y robótica, despidió a casi 100 empleados en medio de dificultades para cobrar productos y seguir vendiendo a importantes compradores que hoy están con inconvenientes, como Metalfor y Pauny. En tanto, también dijo que Agco, una multinacional, no le adquiere productos.

La situación del personal involucra a Gentec, una empresa proveedora de equipamiento del sector, y Plantium, dedicada a la innovación en Villa Constitución, Santa Fe. Ambas están vinculadas. El empresario concretó los despidos “sin causa” y se quedará con un grupo reducido de personal, no precisado, para intentar remontar el momento adverso. En 2025, en una entrevista con este medio se había señalado una dotación total de unos 250 empleados.

Según dijo, de Metalfor, que produce pulverizadoras y atraviesa una dura situación financiera, “vinieron entre cheques de vuelta y cuenta corriente $500 millones”. Sobre Pauny, que produce tractores en Córdoba y sus empleados piden por sueldos demorados, “están devolviendo todos los cheques”. También se refirió a Plantium y a Agco, de la cual dijo: “No nos compra más”.

“Yo traté desde principios de año, porque se venía la gran cosecha, que nosotros esto lo íbamos a sortear. Vino Expoagro, no pasa nada, iba a venir Agroactiva porque el productor va a poder comprar, seguí esperando y endeudándome, viene Agroactiva, cero. Va a venir agosto, septiembre, octubre, nada”, señaló.

El empresario Jorge Gentili Gza.

De acuerdo con el empresario, siempre trató de evitar despedir personal. “Tratando de no echar nunca cada vez me fui endeudando y llegué a un límite que no puedo más; no hay forma de seguir”, contó.

Según dijo, “en esta situación que podría cerrar definitivamente la idea es quedarme con un grupo de gente más chica”. En este contexto, indicó que con ese grupo de personal intentará rehacer la empresa. En esta línea, destacó: “Los telegramas [de despido] dicen sin causa, no hay ninguna trampa; cuando pueda, si esto no se cae, pagarles a todos”.

“Ojalá pueda remontar la empresa y pagarle a todo el mundo”, agregó e insistió que buscará “reformular” la compañía.

En este contexto, según medios locales, el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de la zona reclamó la reincorporación de los despedidos. El empresario en diálogo con la prensa local dijo que había intentado vender la empresa y destacó que no tuvo inconvenientes con el gremio. “El gremio realmente nos ayudó muchísimo”, apuntó Gentili. Recordó desarrollos como un robot con inteligencia artificial para el agro y una tecnología de pulverización selectiva.

En otro orden, indicó que para “nuestro sector” el escenario “está mal”. Dijo: “¿Qué pasa en el campo, el productor? Si vos tomás el dólar del año 2025 a octubre de 2026 aumentó un 4,5%. ¿Y la inflación? 30%. El productor que el año pasado vendía una tonelada de maíz a 180 dólares y ahora a 180 dólares, cobra un 30% menos. El productor está frito. No compra nada”.

Quién es el empresario

Nacido y criado en Villa Constitución, desde chico supo que su vida iba a estar cerca del campo, como la de su familia de productores agropecuarios de esa región.

Luego de estudiar ingeniero agrónomo en La Plata, regresó a sus pagos para primero trabajar con su padre. Aun recuerda, contó en 2025 a LA NACION, ese año perdido de la universidad porque se puso al hombro la organización de un viaje estudiantil de tres meses por Europa y, para conseguir recursos junto a otros alumnos trabajaron unas 200 hectáreas del Parque Nacional Pereyra Iraola, cedidas por el gobierno provincial por dos años, donde sembraron girasol. Con lo producido se pagaron el itinerario por el Viejo Continente recorriendo campos y empresas del sector.

Un equipo desarrollado por la empresa para trabajar de manera autónoma Gza.

Con 25 años, ya recibido e ilusionado, volvió a ese campo de 200 hectáreas que lo vio crecer para sembrar papa. Pero las discusiones filiales lo llevaron enseguida a buscar un nuevo destino. “Discutíamos todos los días, me echó y me fui a trabajar al INTA. Un día me enviaron al pueblo Pavón Arriba y ahí el jefe comunal me preguntó si me animaba a poner en marcha una fábrica de alimentos enlatados de soja y duraznos. Así armé Inalpa”, recordó en la entrevista.

Después de tres años de mucho trabajo, con un surmenage encima, decidió volver a sus raíces. Se asoció con su hermano ingeniero electrónico: “Mientras mi hermano fabricaba elementos para la maquinaria agrícola, como monitores para cosechadoras, yo alquilaba campos y sembraba. Llegué a sembrar 3000 hectáreas en San Francisco, Córdoba. Diez años después yo decía que él hacía mal la electrónica y él que yo trabajaba mal en el campo. Fue cuando decidimos cambiar los roles: él comenzó a dedicarse al campo y yo a la electrónica”, describe. Su fuerte está hoy en el desarrollo de tecnología para el campo.