El Niño: en un mes aumentó un 53,4% la superficie con agua en Corrientes

Con el fenómeno de El Niño en proceso, en solo un mes, la superficie con agua libre [área cubierta] en el valle de inundación del río Paraná creció en casi 79.000 hectáreas. Así lo determinó un relevamiento de la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes del INTA, que comparó imágenes satelitales de septiembre y octubre de 2026 y detectó una expansión del 20,8% en el área analizada. El informe registró que la superficie cubierta por agua pasó de 378.477 hectáreas en septiembre a 457.317 hectáreas en octubre. La diferencia de 78.840,2 hectáreas tuvo como principal protagonista a la provincia de Corrientes, donde se concentró la mayor parte de la expansión.

El trabajo, elaborado por los ingenieros Ditmar Kurtz y Griselda Saucedo, de esa Estación Experimental, examinó la evolución de la superficie con agua libre en sectores del valle de inundación correspondientes a Corrientes, Santa Fe, Chaco y Paraguay. Para la comparación se utilizaron imágenes del 1 al 30 de septiembre y del 1 al 21 de octubre.

En un contexto regional marcado por El Niño, las lluvias y las crecidas mantienen bajo seguimiento la situación hídrica del nordeste argentino Gza.

En este escenario, la provincia de Corrientes explicó el 87,6% del incremento total. Allí, la superficie con agua libre pasó de 129.477 a 198.566 hectáreas, lo que representó una suba de 69.089 hectáreas, equivalente al 53,4% respecto del registro de septiembre. Fue, por amplio margen, el mayor aumento entre las jurisdicciones consideradas.

En las imágenes se puede ver que las áreas de octubre aparecen en azul oscuro, mientras que las de septiembre están representadas en celeste. La superposición permite distinguir los sectores donde se amplió la presencia de agua, particularmente en los tramos norte y oeste del territorio correntino incluidos en el estudio.

Monitoreo de superficie total con agua libre en el valle de inundación del río Paraná INTA

En el sector norte, el mapa muestra cambios en distintos puntos del valle, a lo largo de las áreas ribereñas del Paraná. En el oeste, la comparación permite observar una mayor presencia de manchas azules oscuras sobre el corredor fluvial, con sectores donde la superficie cubierta por agua aparece más extendida que en septiembre. Las imágenes ofrecen así una representación territorial de las variaciones que también se reflejan en las cifras.

Monitoreo de superficie total con agua libre en el valle de inundación del río Paraná INTA

El documento no se limita a describir la distribución del agua. Sus autores señalan que el seguimiento de esta superficie permite “monitorear la dinámica hidrológica y evaluar la evolución de las condiciones de anegamiento en los territorios ribereños”. Además, advierten que los cambios pueden tener implicancias para los sistemas productivos, la infraestructura y los ecosistemas asociados a los humedales fluviales.

La comparación cobra relevancia en un escenario regional atravesado por el fenómeno climático, asociado a condiciones que pueden favorecer períodos de lluvias abundantes en distintas zonas.

Otras regiones

Después de Corrientes, Santa Fe registró el segundo mayor incremento absoluto. En esa provincia, la superficie con agua libre pasó de 69.354 a 75.267 hectáreas, con una diferencia de 5912,7 hectáreas, equivalente a una suba del 8,5% respecto de septiembre. El aumento representó el 7,5% de la expansión total contabilizada en el relevamiento.

En Paraguay también se observó una variación positiva, aunque más moderada en términos porcentuales. La superficie con agua pasó de 163.148 a 166.345 hectáreas, con un incremento de 3197,9 hectáreas, equivalente al 2%. Esa diferencia explicó el 4,1% del aumento total registrado en el área estudiada.

En Chaco, en tanto, la superficie cubierta por agua creció de 16.497 a 17.137 hectáreas. La variación fue de 640,6 hectáreas, un 3,9% más que en septiembre. Aunque el incremento fue menor que el de las otras jurisdicciones, también contribuyó a la expansión general detectada por el organismo. En detalle, los datos muestran que el comportamiento no fue uniforme en todo el valle de inundación. Mientras Corrientes registró un aumento superior al 50%, las variaciones fueron más acotadas en Santa Fe, Chaco y Paraguay. Esa diferencia explica por qué la provincia correntina concentró casi nueve de cada 10 hectáreas que se sumaron al total entre ambos períodos.

Monitoreo de superficie total con agua libre en el valle de inundación del río Paraná INTA

Para elaborar la comparación, los investigadores utilizaron imágenes satelitales y herramientas de procesamiento geográfico. En septiembre trabajaron con imágenes Sentinel-2. Para octubre combinaron ese material con imágenes Sentinel-1, de radar, en el sector norte del área de estudio, mientras que en el oeste utilizaron Sentinel-2. Luego se procesaron los resultados para calcular la superficie cubierta por agua y elaborar los mapas.

Las imágenes del INTA muestran una mayor extensión de la superficie con agua libre en distintos sectores de Corrientes; el azul oscuro corresponde a octubre y el celeste, a septiembre INTA

En ese sentido, las imágenes cumplen una función central: no solo muestran que aumentó la superficie total, sino también dónde se concentró el cambio. La comparación entre el celeste y el azul oscuro permite identificar las zonas con mayor presencia de agua en octubre y vincular esa expansión con los resultados numéricos presentados por el INTA.