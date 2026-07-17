Mercado digital: lanzaron una novedosa plataforma para invertir en vacas

En un contexto en el que el sector agropecuario busca nuevas alternativas de financiamiento, este viernes se presentó en la Exposición Rural de Palermo una plataforma digital que propone canalizar inversiones hacia la ganadería mediante la participación en rodeos bovinos. La iniciativa, denominada Kilo Futuro, fue lanzada junto con la consignataria Colombo y Magliano durante uno de sus remates en la muestra.

Según explicaron sus impulsores, la plataforma permitirá que personas físicas o jurídicas participen en lotes de hacienda a través de un esquema digital. Las inversiones estarán respaldadas por los animales y se realizarán bajo la licencia de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) otorgada por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La propuesta apunta, por un lado, a ofrecer una alternativa de inversión vinculada a la producción ganadera y, por otro, a generar una nueva herramienta de financiamiento para los productores, que podrán obtener recursos utilizando su hacienda sin recurrir al crédito bancario tradicional.

Kilo Futuro fue presentada en la Exposición Rural de Palermo junto a Colombo y Magliano Pilar Camacho

La operatoria contempla que los lotes sean auditados por terceros independientes y cuenten con un warrant sobre los animales como garantía. Además, la plataforma prevé la posibilidad de negociar las participaciones en un mercado secundario.

El primer lote presentado corresponde al establecimiento Agromelú del Norte y está integrado por 500 vacas preñadas. El proyecto tiene un plazo previsto de cinco años, durante los cuales se estima una producción de 225 terneros por año y alrededor de 50.175 kilos de carne.

De acuerdo con la información difundida por la empresa, Colombo y Magliano tendrá a su cargo los remates anuales de los animales y, una vez finalizado cada ciclo, las utilidades serán distribuidas entre los inversores. “Kilo Futuro conecta al campo argentino con una nueva forma de inversión y financiamiento”, sostuvo Beltrán Lacroze, uno de los emprendedores que desarrolló la iniciativa.

El lanzamiento de Kilo Futuro se realizó durante la Rural Ricardo Pristupluk

En tanto, Federico José Colombo, de Colombo y Magliano, señaló que el proyecto busca complementar las fuentes de financiamiento disponibles para la actividad. “Es una idea con gran potencial porque viene a sumar a los canales financieros tradicionales, entre los que se encuentran las entidades bancarias y la propia consignataria. Pensamos en nuevos clientes e inversores de otros mercados que entiendan esta herramienta como una oportunidad”, afirmó.

Las primeras 500 vacas que integran el lanzamiento provienen de un establecimiento ubicado en Salta y forman parte de un proyecto desarrollado junto con representantes de la sucursal NOA de la consignataria.