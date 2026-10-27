El primero del país: un feedlot logró una certificación internacional de bienestar animal

Un feedlot argentino se convirtió en el primero del país en obtener una certificación internacional de bienestar animal, que evalúa las condiciones en las que se encuentran y son tratados los vacunos durante el proceso de engorde. Así lo informó la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que detalló que el reconocimiento fue otorgado a Los Aromos, un establecimiento ubicado en Cafferata, Santa Fe, con capacidad para 20.000 animales y una producción aproximada de 60.000 cabezas al año.

Según explicó la cooperativa, se trata de la certificación Welfair, que acredita, mediante una evaluación independiente y basada en indicadores científicos, el cumplimiento de determinados requisitos de bienestar animal. El establecimiento trabaja con un sistema de engorde a corral a cielo abierto y también ofrece servicios de hotelería ganadera, una modalidad en la que los productores envían sus animales para que sean alimentados y cuidados durante la etapa de engorde.

“Ser el primer feedlot de la Argentina en alcanzar esta certificación tiene un valor especial. Demuestra que un estándar desarrollado en Europa puede cumplirse en un sistema productivo argentino, a cielo abierto y a escala comercial. No se trata de copiar un modelo, sino de demostrar con datos que nuestra forma de producir puede garantizar condiciones de bienestar animal”, destacó Juan Pablo Kalbermatter, gerente de Negocios Ganaderos de ACA.

El establecimiento produce aproximadamente 60.000 cabezas de ganado al año y trabaja con un sistema de engorde a corral a cielo abierto ACA

El establecimiento Los Aromos fue fundado en 1989 y cuenta con una capacidad instalada para alojar 20.000 vacunos. Allí, ACA desarrolla parte de su producción ganadera mediante el sistema de hotelería. De acuerdo con la información difundida por la entidad, la certificación permite respaldar con una evaluación externa las prácticas que se aplican durante el engorde y ofrecer información verificable a las cooperativas, los productores y los compradores de carne.

La certificación Welfair es un sistema independiente de evaluación del bienestar animal homologado por el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), de Cataluña, España, en colaboración con el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (NEIKER). Está basado en los protocolos científicos europeos Welfare Quality y AWIN, desarrollados a partir de más de dos décadas de investigación.

Para determinar si un establecimiento cumple con los requisitos, los evaluadores observan directamente a los animales y analizan cuatro aspectos principales: la alimentación, el alojamiento, la salud y el comportamiento. Entre otras cuestiones, se revisa si tienen acceso adecuado al agua y a la comida, las condiciones de confort, la movilidad, el estado sanitario y la manera en que interactúan con el entorno y con las personas encargadas de cuidarlos.

Según detalló ACA, el sistema contempla auditorías y evaluaciones periódicas para verificar que los establecimientos mantengan las condiciones exigidas. La certificación tiene presencia en Europa y América Latina y permite que las empresas de la cadena agroalimentaria acrediten sus prácticas de bienestar animal mediante controles externos.

La cooperativa vinculó la obtención de este reconocimiento con las mayores exigencias de los mercados internacionales, donde los compradores demandan cada vez más garantías sobre las condiciones en las que se producen los alimentos. En ese sentido, señaló que contar con una certificación independiente permite ofrecer información sobre las prácticas utilizadas en la producción bovina.

El feedlot Los Aromos está ubicado en Cafferata, Santa Fe, y tiene capacidad para alojar 20.000 animales ACA

“En ACA, la sostenibilidad es parte de nuestra manera de producir y de hacer negocios desde hace años, con iniciativas que abarcan desde la economía circular y las energías renovables hasta la trazabilidad y las buenas prácticas agropecuarias. Esta certificación es un paso más en ese camino, ahora aplicado específicamente al bienestar animal en nuestra producción ganadera”, explicó Pablo Sánchez Gallo, gerente de Ganadería y Negocios Integrados de la empresa.

La asociación, que reúne a más de 130 cooperativas del país, indicó que buscará extender progresivamente a otros establecimientos y productores de su red los conocimientos y las prácticas incorporadas durante el proceso de certificación de Los Aromos.