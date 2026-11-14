El trigo evoluciona favorablemente y se abre una oportunidad en Brasil

El trigo de la campaña 2026/27 enfrenta distintas situaciones. Por un lado, en la Argentina los cultivos evolucionan favorablemente -aunque con algunos problemas focalizados de fusariosis y granizo- con una estimación preliminar de cosecha en 23M/t. Por otro lado, en el plano internacional, en las últimas semanas, se observa una persistente caída de las cotizaciones a partir de las noticias que van tomando cuerpo respecto que se estarían por reunir representantes de Rusia y Ucrania con la mediación de EE.UU., para buscar un acuerdo que permita normalizar el flujo comercial desde esa región. Esa posibilidad “está generando bajas en el mercado de Chicago, donde el trigo había tocado los 285US$/t, para caer a 220 la semana pasada”, compara Carlos Pouiller, director de AZ-Group. Esa caída en el plano internacional también se ha reflejado en el mercado local, sobre todo en las posiciones de cosecha, que han mostrado una baja de alrededor de 15-20US$/t respecto de los máximos que se alcanzaron un mes atrás. Esta combinación de buena producción doméstica y mercado internacional con tendencia a la baja se contrapone, sin embargo, con una noticia positiva para la Argentina.

La noticia positiva es que hay posibilidades de importantes compras de trigo argentino por parte de Brasil. El país vecino va a tener una de las peores cosechas de su historia: recolectará alrededor de 5,7M/t, lo que representa una caída del orden de 2,5 M/t respecto de las dos campañas previas. Este déficit “lo va a obligar a importar volúmenes del orden de los 8M/t, que seguramente serán adquiridas mayormente desde la Argentina, que es el tradicional proveedor”, proyecta Pouiller. Esta demanda potencial puede generar un piso firme para las cotizaciones del cereal argentino, sobre todo a medida avance el calendario hacia el otoño, cuando Brasil aparece con mayor fuerza como comprador. El mercado muestra esta potencialidad con los pases: entre la posición diciembre 26 y marzo 27 hay 12US$/t de premio y julio cotiza 17US$/t por encima de la posición diciembre. Esta diferencia positiva estaría indicando que el mercado descuenta el efecto de la participación de Brasil en el mercado argentino. La recomendación de Pouiller, para quienes aún no han comprometido ventas del trigo 2026/27 es esperar hasta marzo o después, para ir poniéndole precio a la mercadería conservada.