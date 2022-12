En 10 minutos, el granizo dejó una imagen estremecedora en un campo sembrado

escuchar

En las redes sociales comenzó a viralizarse una imagen estremecedora de un lote de girasol en la localidad de Mapis, en el partido de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, donde el granizo de este fin de semana hizo estragos en varios campos de la zona. Según advirtieron los productores, las pérdidas por el fenómeno climático son totales, y un productor estimó daños por $8 millones.

Juan Preissegger es uno de los dueños de los lotes afectados con girasol en esa localidad y, en conversación con LA NACION, dijo que lamenta no haber asegurado a tiempo el lote de 50 hectáreas para morigerar el impacto por los daños ocasiones por el granizo. Ahora, la pérdida calculada es millonaria. “Las piedras eran como lonjas que caían; al que le toca, le toca. Pero da mucha lástima, porque es un sacrificio de todos esto. En 10 minutos ves afectada toda la producción. A mí me afectó en 8 millones de pesos que es lo que tenía pensado cosechar y vender, porque ya no quedó nada”, se lamentó el productor.

Detrás del girasol que se hizo viral en las redes sociales había un lote con cebada que también fue severamente dañado. “Justo nosotros estábamos cosechando. En estos días íbamos a ir a cosechar ahí también. Después, todos los demás [productores] que están alrededor están pasando la misma situación que nosotros. Me dio un poco de lástima ver todo, porque el girasol estaba muy lindo. Encima, este año la mayoría de los cultivos estaban muy flojos y lamentablemente nos tocó esto”, agregó el productor.

En la cuenta de Instagram de Zona campo compartieron las imágenes de antes y el después del paso del granizo sobre una plantación de girasol Instagram

Según explicó, el campo no es suyo, sino que alquila ese lote para poder producir. Lo mismo le pasó al dueño del campo quien tenía un lote de cebada en esa zona. Además, afirmó que no es la primera vez que atraviesa una situación similar. “El granizo ha pasado 100 km a un costado, pero uno siente que en ese lugar cayeron piedras. A mí me había pasado antes, pero hace unos años, aunque no me pasó que sea un daño total como ahora”, ejemplificó.

“Eso [el girasol] está totalmente perdido, por una cuestión de trabajo químico, de fumigada, tampoco se puede sembrar con soja. No puedo hacer nada en este caso”, dijo.

Además, aclaró que, si bien no había llegado a asegurar el lote, había diversificado la producción en otra zona que no fue alcanzada por el granizo. “Justo hoy hablé por el tema del seguro, me descuidé y no le había hecho seguro, ahora no tengo cómo defenderme. Pero tengo sembrado en otro lado, donde no me pasó esto [el granizo], y si me quiero conformar con algo ahí es donde encuentro consuelo”, manifestó.

Por último, Preissegger explicó que tal y como sucede en varias regiones de país, donde está lloviendo muy poco, el granizo impactó de manera negativa en los cultivos que se están recuperando por la sequía. “El granizo se sintió que ha caído en otros lados; siempre pasa, y [esta vez] cayeron piedras”, dimensionó.

El impacto del antes y después en las fotos que compartieron en la cuenta de Instagram de Zona Campo, sorprendió a los seguidores. “¡Qué amargura! Un girasol hermoso y en un instante todo destruido”; “¡Que tristeza! Después de mucho esfuerzo y sacrificio, que Dios los bendiga y los proteja”; “¡Que tristeza por Dios!”; “Contra el clima no se puede hacer nada”; “Pobre Gente”, fueron algunos de los mensajes que publicaron los usuarios en la red social donde circuló la imagen y se solidarizaron con el productor.