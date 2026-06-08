Algabo invertirá US$6 millones para expandirse al negocio de pañales y fragancias

A contramano de un contexto donde el consumo masivo no termina de repuntar, Algabo acelera su plan de negocios. Con una inversión estratégica de US$6 millones entre 2025 y 2026, la pyme de cosmética ingresa en categorías de alto volumen y valor agregado.

Este plan se enmarca en un escenario positivo para Algabo. La compañía, fundada en 1989 por Alberto Bollati, cerró el periodo fiscal 24/25 con un crecimiento del 10% en volumen y proyecta repetir esa cifra para finales de 2026, alcanzando un récord de 55 millones de unidades producidas y una facturación estimada de US$55 millones.

Según los directivos, el crecimiento se sostiene en un cambio de paradigma: el escenario actual ya no permite trasladar ineficiencias logísticas a los precios. “Nosotros tenemos el timón y podemos virar de un día al otro y adaptarnos para tener productos. Eso es lo que siempre el consumidor quiere”, explicó Andrés Bollati, hijo de Alberto y director de Operaciones.

Andrés y Alberto Bollati, dueños de Algabo

En una presentación ante periodistas, Alberto recordó los inicios con máquinas compradas en remates: “Nosotros por qué crecemos... Si nos hubiésemos quedado en pausa estaríamos abajo como está el resto de la industria”, afirmó. En ese sentido, destacó que el año pasado lanzaron 70 nuevos productos, lo que equivale a un incremento del 20% en su portafolio.

Nuevas categorías: pañales, jabones y fragancias

De acuerdo con los emprendedores, el corazón de esta expansión es el centro de distribución que tienen en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires. La empresa apunta a incrementar en un 70% su capacidad de almacenamiento -de 14.000 a 24.000 posiciones de racks-, lo que le permitirá liberar espacio dentro de la planta productiva para el acopio de insumos y duplicar la capacidad de manufactura de la empresa -estimada en 5 millones de unidades mensuales-.

Esta infraestructura es clave para el desembarco en la categoría de pañales para bebés, un mercado dominado por multinacionales. Algabo planea competir con su línea Kids Baby y la licencia de Paw Patrol, para lo que selló alianzas con el principal productor de pañales en China. “Vamos a estar a un 30% o 40% por debajo de las marcas líderes y estaremos compitiendo con calidad”, afirmó Alberto.

Algabo cerró el periodo fiscal 24/25 con un crecimiento del 10% en volumen y proyecta repetir esa cifra para 2026

La incursión en la categoría responde a un punto claro: Algabo identificó que ya tenía presencia con toallitas húmedas (wipes) y productos de tocador, pero les faltaba ocupar el espacio físico del pañal en la góndola de bebés. “Algabo Baby es la línea más amplia en el mercado argentino por cantidad de referencias y los formatos”, explicó Andrés.

En paralelo, Algabo salió también al mercado con la marca Go To Be, orientada a la Generación Z, y la línea de fragancias premium Buckingham Polo Club. “El lanzamiento de Go To Be rompió todos los forecast posibles. Lo que teníamos proyectado para seis meses lo colocamos en tres meses”, explicaron.

De acuerdo con el equipo de Algabo, la estrategia en perfumería busca ofrecer lujo accesible. Mientras que los perfumes importados alcanzan precios restrictivos, Algabo posicionó sus eau de parfum en un rango competitivo. “Tenemos la capacidad de poder resignar margen sin resignar calidad porque nosotros fabricamos el frasco, hacemos la fragancia, hacemos todo”, explicaron.

El eje China-Argentina

Para Algabo, la relación con China es clave en su modelo: desde hace 25 años, sostiene un modelo de codesarrollo que les permite a innovar en packaging y matrices en tiempos récord, y mantener la competitividad en las góndolas.

De acuerdo con los emprendedores, la profundidad de este vínculo se evidenció en una reciente gira por el gigante asiático, en la que recorrieron casi 3000 kilómetros en tren para auditar siete plantas productivas. “Los chinos no hacen un in-and-out: a ellos les interesa una relación a muy largo plazo. Estudian al cliente, les encanta el face-to-face y ver qué hay detrás de nuestras etiquetas”, explicó el fundador, destacando que incluso los proveedores chinos visitaron su planta de Tortuguitas.

Según explicaron, esta confianza se forjó en momentos críticos de la economía argentina. La empresa mantiene relaciones de más de 15 años con proveedores que ya describen como “amigos” y que les llegaron a otorgar créditos y facilidades de pago cuando el acceso a divisas en la Argentina estaba restringido.

“Algabo ya tiene preparada la base de proveedores, así que nos ajustamos. Esta es la Argentina de hoy”, señaló Alejandro para explicar la capacidad de la empresa de alternar entre producción nacional e importación según la conveniencia del mercado. Actualmente, el mix operativo se divide en un 70% de producción nacional -en algunos casos, con insumos importados- y un 30% de productos terminados importados, como esponjas, hilos dentales y jabones de glicerina.