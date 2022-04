En 2007 cargó gasoil en cada estación que vio a su paso y ahora teme repetir esa historia en plena cosecha

En 2007, con un batán enganchado a su camioneta, el contratista rural Gustavo Morero acumuló kilómetros en busca de gasoil para la cosecha, siempre con dinero en efectivo, para poder cargar en todas las estaciones de servicio que encontraba a su paso. “Temo que la historia se vuelva a repetir, algo a lo que estamos acostumbrados en el país”, expresó el contratista ante la escasez de combustible que preocupa al campo en medio de la cosecha gruesa.

Se trata de un insumo clave para el negocio de Morero, que además de ser productor agropecuario tiene una empresa de prestación servicio de cosecha y siembra a terceros. A este rubro se dedica desde que terminó la escuela secundaria. Lo heredó de su padre, con quien trabajó durante sus primeros años hasta que pudo juntar el dinero suficiente para comprar su propia maquinaria e independizarse. Después se unió al negocio su hijo, Nicolás.

“Cuesta creer lo que estamos viviendo”, manifestó el productor, que necesita entre 800 y 900 litros por día. Antes solía hacer pedidos de 4000 a 5000 litros, pero actualmente le venden de a cupos de entre 1000 a 1500 litros. “Si cortan la venta de combustible, después de unos días tendría que apagar las máquinas porque con los niveles de consumo que tenemos en el campo la reserva solo aguanta unos días”, expresó.

Morero contó que su “afinidad” con su vendedor es lo que le permite seguir abasteciéndose de combustible, pero teme que eso se corte. “Ahora me vende como puede, pero sé que puede ser algo pasajero porque la situación lo está sobrepasando. En las estaciones de servicios nos explican que les achicaron los cupos”, indicó.

El contratista explicó que lo que hace más complejo el panorama es que en los pueblos los estacioneros guardan el combustible para sus clientes. “Eso reduce muchísimo la cantidad de lugares en los que podemos cargar porque, como cuidan a sus clientes, no nos venden. Es algo que entiendo, pero hace más difícil nuestra situación”, dijo.

En este contexto, el contratista cuestionó al Gobierno: “No se entiende, necesitan de los dólares que salen del campo, pero actúan como si no les importara que nosotros no podamos trabajar para aportar las divisas que el país tanto necesita”.

“Es lamentable, no podemos seguir viviendo en este clima de incertidumbre, es como que no se puede hablar de mañana, porque uno nunca sabe qué es lo que va a pasar”, afirmó.

Situación crítica

“La situación está complicado todavía; hay zonas en las que se consigue combustible y otras en donde no hay o lo cobran a cualquier precio, como La Pampa. Con el paro de camiones y la lluvia de los últimos días, al bajarse el consumo, puede ayudar a que se consiga más fácilmente combustible para cosechar”, señaló el vicepresidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma), Luis “Fredy” Simone.

Frente al reciente anuncio de YPF de que importará 250 millones de litros en las próximas semanas para aumentar la oferta disponible, indicó: “Cuando los problemas no se tratan de raíz siguen estando, no se solucionan por sí solos. Ninguna petrolera en la Argentina puede estar en condiciones de solventar toda la demanda de combustible que necesitamos. Hace falta el abastecimiento de todas las banderas para que la cosecha sea eficiente, no tener que parar y que no haya demora en la producción”.