En China usan drones con una potente luz para iluminar la cosecha en plena noche

Mientras en gran parte del mundo se asocia principalmente la cosecha con largas jornadas de trabajo bajo la luz del día, si bien se puede hacer según las circunstancias varias horas más tarde, en China la recolección de trigo hoy avanza durante la noche. En campos de la provincia de Anhui, en el este del país, cosechadoras, tractores y camiones continúan operando después de la puesta del sol bajo la intensa iluminación provista por un dron cautivo de alta potencia conectado por cable.

Las imágenes difundidas por la agencia estatal Xinhua muestran extensas superficies de trigo maduro y una logística en pleno funcionamiento, como si fuera de día. La escena se registró en el distrito de Feidong, en la ciudad de Hefei, donde la compañía eléctrica estatal local desplegó un sistema de iluminación aérea para facilitar las tareas de cosecha nocturna de los operadores de maquinaria agrícola. Desde varios metros de altura, el dron proyecta una potente luz sobre los lotes, permitiendo que las máquinas mantengan el ritmo de trabajo y amplíen las horas disponibles para levantar el cereal.

Más allá del impacto visual, la experiencia refleja el creciente nivel de mecanización y digitalización que China viene incorporando a su agricultura. Considerado uno de los países más avanzados del mundo en tecnología, el gigante asiático impulsa desde hace años la adopción de herramientas vinculadas con inteligencia artificial, robótica, automatización y sistemas no tripulados, con el objetivo de aumentar la productividad y reforzar su seguridad alimentaria.

La cosecha de trigo ocupa un lugar estratégico dentro de esa política. China es el mayor productor mundial de este cereal y concentra una producción anual superior a los 135 millones de toneladas. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de China, en 2024 la producción alcanzó un récord de 140,1 millones de toneladas, consolidando al país como líder global en este cultivo.

La Compañía de Suministro de Energía de Hefei, Anhui, de la Red Estatal, desplegó un dron de iluminación de alta potencia con cable para iluminar los campos y ayudar a los operadores a trabajar por la noche Du Yu - XinHua

La campaña de trigo de invierno, la principal del país, comienza habitualmente a fines de mayo y se extiende durante junio. De acuerdo con información del Ministerio de Agricultura chino, más del 90% de los granos recolectados durante esta temporada corresponde precisamente al trigo, un alimento clave para el abastecimiento interno de una población de más de 1400 millones de habitantes.

En ese contexto, las autoridades vienen promoviendo el uso de maquinaria inteligente y sistemas de monitoreo digital para acelerar las labores agrícolas. La incorporación de drones para iluminación representa una nueva aplicación de estas tecnologías en el campo y busca aprovechar al máximo las ventanas de cosecha, especialmente en períodos donde las condiciones climáticas obligan a trabajar contra reloj, dijeron.

Más que una curiosidad tecnológica, la escena refleja la apuesta de China por integrar innovación, automatización y escala productiva en una de las actividades más sensibles para su economía y su seguridad alimentaria.