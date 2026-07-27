Exposición Rural de Palermo: pese al mal clima y al Mundial, la muestra cerró con más de 1,3 millones de visitantes y $25.000 millones en negocios

Pese a que el clima jugó en contra durante buena parte de la muestra, la 138° Exposición Rural de Palermo cerró sus puertas con un balance ampliamente positivo. Luego de 11 jornadas de actividad, el tradicional evento organizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) reunió a más de 1,3 millones de visitantes, entre presenciales y virtuales, y generó operaciones comerciales por unos $25.000 millones entre expositores comerciales e industriales, según informaron en la organización.

La muestra concluyó ayer con el acto inaugural encabezado por el presidente Javier Milei, quien asistió acompañado por integrantes de su gabinete y ratificó el rumbo de su política para el sector agropecuario. A lo largo de la semana también recorrieron el predio ministros nacionales, gobernadores, legisladores, embajadores y dirigentes del sector privado, en una agenda institucional que volvió a convertir a Palermo en uno de los principales puntos de encuentro del agro argentino.

Más allá de los números, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, consideró que uno de los aspectos más destacados de esta edición fue la fuerte presencia política que tuvo la exposición. Según recordó, durante los 11 días recorrieron el predio 10 gobernadores, además de legisladores nacionales y provinciales de distintos espacios políticos.

“Llama la atención la cantidad de legisladores y funcionarios que vinieron no solo a dar una vuelta, sino a sentarse a conversar sobre los temas del sector”, señaló a LA NACION. Para Pino, esa participación reflejó la importancia de la muestra de Palermo, sobre todo teniendo en cuenta que no era un año electoral.

"Que venga el Presidente con todo su Gabinete marca evidentemente la importancia de la actividad agropecuaria para toda la economía argentina y lo dijo él en su discurso: el campo ocupa un lugar más que importante. Lo viene diciendo el Gobierno y Milei lo marca cada vez que puede”, afirmó Pino Pilar Camacho - LA NACION

El dirigente también destacó la presencia de Milei durante el acto inaugural, acompañado por gran parte de su gabinete. “Que venga el Presidente con todo su Gabinete marca evidentemente la importancia de la actividad agropecuaria para toda la economía argentina y lo dijo él en su discurso: el campo ocupa un lugar más que importante. Lo viene diciendo el Gobierno y Milei lo marca cada vez que puede”, afirmó.

Consultado sobre la ausencia de nuevos anuncios para el sector durante el discurso presidencial, Pino aseguró que no lo sorprendió. Explicó que, luego de que el Gobierno presentara meses atrás el cronograma de reducción de retenciones, entendió que esa era la definición de fondo que el Ejecutivo tenía previsto comunicar.

Pino dijo que no esperaba nuevos anuncios de Milei porque el cronograma de baja de retenciones ya había sido presentado meses atrás LUIS ROBAYO - AFP

“Presentía que no iba a haber nada porque cuando en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires anunció esa baja de retenciones e hizo un cronograma, pensé en ese momento que ese anuncio era para hacerlo en la Exposición Rural. Eso me bajó la expectativa de que haya otras definiciones de esas características para el sector. Entonces no me decepcionó para nada”, sostuvo.

No obstante, reiteró que la entidad continuará reclamando . “Seguimos insistiendo y lo dijimos ayer también: las actividades de las producciones que siguen teniendo retenciones pedimos que se las quiten”.

En ese sentido, valoró que, aun sin anuncios específicos, el mensaje presidencial dejó una señal de continuidad: “Nos pareció un discurso donde, si bien no hubo un anuncio puntual, hubo definiciones muy concretas, muy claras y; esas definiciones son un compromiso del Gobierno hacia el sector, sobre dio certezas de que el rumbo no va a cambiar”.

Al hacer un balance general de la exposición, Pino sostuvo que la convocatoria de gente le recordó a las grandes ediciones de años anteriores: “Esta muestra, por el público, nos hizo acordar a las Rurales de hace muchos años. Pese a que los primeros días, entre el Mundial y el clima, era todo un poco más frío, después reactivó y con creces y se cumplió el objetivo”.

También destacó el significado especial que tuvo esta edición para la entidad, que celebró sus 160 años de historia: “Estoy muy contento porque la Rural de los 160 años no era menor; tenía que ser realmente una buena exposición, una gran vidriera, una gran muestra y lo fue”.

Finalmente, Pino resaltó el normal desarrollo de la exposición y destacó que, pese a la gran convocatoria, no hubo inconvenientes, ni siquiera con organizaciones ambientalistas o veganas, como había ocurrido en otras ediciones: “Cerramos las tranqueras de la muestra tranquilos y contentos”.

Ayer, en el acto de inauguración de la 138 Exposición Rural de Palermo se realizó el tradicional desfile de Grandes Capeones y de maquinaria agrícola Fabián Malavolta

A lo largo de la exposición convivieron las tradicionales juras, remates y pruebas de las distintas razas con una intensa agenda técnica, comercial y cultural, que incluyó peñas folclóricas, productos regionales y nuevas propuestas para las familias.

Entre las novedades se destacaron las presentaciones del conjunto de cuerdas Elektra Strings, con un repertorio que combinó tango, folklore y clásicos internacionales, y el Museo Gaucho, donde artesanos exhibieron en vivo los tradicionales trabajos en plata y cuero.

Los números reflejaron la magnitud de la exposición. Según la organización, participaron 500 expositores comerciales directos e indirectos, se exhibieron más de 2500 animales de más de 100 razas y estuvieron representadas 15 provincias. Además, más de 10.000 personas trabajaron diariamente en el predio.

Se exhibieron más de 2500 animales de más de 100 razas Rodrigo Néspolo

La actividad comercial también tuvo un fuerte protagonismo. Se realizaron 42 remates de animales, en los que se comercializaron más de 170.000 cabezas, mientras que la Ronda Internacional de Negocios de Genética permitió concretar 20 reuniones comerciales con compradores de Uruguay y Perú.

El componente tecnológico volvió a ganar espacio. La tercera edición del Agtech Forum reunió a 800 acreditados, mientras que la Jornada de Pulverización Inteligente convocó a 15 empresas expositoras y 380 asistentes interesados en nuevas tecnologías para la producción.

En paralelo, se desarrollaron alrededor de 100 conferencias técnicas que reunieron a unos 7000 profesionales, además de un centenar de visitas guiadas destinadas a colegios, instituciones y público general, con participantes provenientes de diez provincias y delegaciones internacionales de Estados Unidos, China y Colombia.

Para las autoridades de La Rural SA, más allá de los números, el mayor dato fue el clima de optimismo que predominó durante toda la exposición. “El balance general es muy bueno. El optimismo en la ganadería es palpable, los precios lógicos“, resumió a LA NACION el presidente de La Rural SA, Raúl Etchebehere.

En la misma línea, el director General de La Rural SA, Claudio Dowdall, también destacó el resultado de la exposición: “El balance fue muy positivo, con una exposición ocupada hasta el último rincón de la muestra. Hubo un equilibrio de cada uno de los sectores, lo que nos dio una oferta plena para iniciar la exposición".

Una gran concurrencia hubo durante toda la muestra en el pabellón de la maquinaria agrícola y tractores Rodrigo Néspolo

Etchebehere detalló especialmente el desempeño de las ventas durante la exposición y remarcó uno de los valores récord registrados este año: “Para destacar, el precio máximo este año fue un caballo criollo que se pagó unos $150 millones por el 90% del ejemplar“.

En cuanto a la comercialización de hacienda, sostuvo que “en general las ventas estuvieron bien, todo lo que fue la cría e invernada fueron subastas ágiles, con valores normales corrientes, precios algo menos que hace a principios de año“.

Reconoció, sin embargo, que las condiciones meteorológicas limitaron la asistencia durante varios días de la muestra: “No nos ayudó el clima, eso no lo podemos manejar. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, el clima fue muy malo. Hay que agregarle el domingo que la Argentina jugó la final del Mundial de Fútbol que, sumado al clima que hubo, conspiró contra la concurrencia“.

No obstante, aseguró que la recuperación fue inmediata una vez que mejoró el tiempo. “A partir del miércoles pasado hasta ayer domingo fue imposible de caminar. Estamos contentos con buenas repercusiones y mucho optimismo para la del año que viene“, concluyó.