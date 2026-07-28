Vacunos: comenzó la semana con subas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 6866 animales, descargados de 177 camiones. Con una oferta considerada acotada, los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias, en especial para los novillos y las vacas.

El Índice General tuvo una suba respecto al viernes del 3,98%, al pasar de 3856,957 a 4010,586 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 1,35%, tras variar de 4419,732 a 4479,617 pesos por kilo.

Los novillos, con 1321 cabezas, representaron el 19,26% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4800 con 437 kg; $4750 con 498 kg, y $4700 por 4 lotes de 470 a 542 kg. Por las mejores vacas se pagó $4200 con 455 y con 462 kg; $4000 con 499 kg, y $3850 con 594 kilo

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5400 con 316,. 327 y con 333kg; $5380 con 390 kg, y $5100 con 398 kg, y en vaquillonas, $5300 con 282 y con 302 kg; $5000 con 353 kg, y $4500 con 395 y con 407 kilos.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $4010,586, mientras que el peso promedio general resultó de 434 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4479,617. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4479,615. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4493,928. Detalle de venta: 1321 novillos; 1377 novillitos; 2136 vaquillonas; 1713 vacas; 152 conservas, y 160 toros. Base 15 cabezas

El detalle de venta fue 1321 novillos; 1377 novillitos; 2136 vaquillonas; 1713 vacas; 152 conservas, y 160 toros

Álzaga Unzué y Cía. SA: (46) Kikel vq. 15, 390 kg a $3700. Asoc. de Coop. Argentinas: (166) Angelozzi nt. 16, 446 a 4670; Asoc. de Cooperativas nt. 19, 436 a 4880; vq. 32, 398 a 4700; 16, 339 a 5090; 15, 342 a 5120; 17, 338 a 5140; 17, 329 a 5160. Blanco Daniel y Cía. SA: (688) Agrobia nt. 45, 353 a 5100; Bertone nt. 18, 412 a 4900; vq. 31, 367 a 4700; Cadamuro n. 35, 472 a 4700; v. 18, 574 a 3600; Dinagro nt. 30, 381 a 4300; 29, 411 a 4900; vq. 37, 369 a 4700; Grupo D y V nt. 30, 412 a 4700; 30, 390 a 5000; Marinovic nt. 35, 418 a 4800; Petroni vq. 15, 340 a 5000; Rizzi n. 25, 542 a 4700; Baratcabal nt. 17, 316 a 5400; vq. 21, 310 a 5200; Tolosa vq. 33, 352 a 4800; 33, 302 a 5300. Brandemann Consignataria SRL: (103) López v. 19, 518 a 3450.

Campos y Ganados SA: (131) González v. 30, 494 a 3700; Maylukol v. 17, 780 a 3200. Casa Usandizaga SA: (81) Maillos v. 17, 452 a 3200. Colombo y Colombo SA: (175) Bello Arias Agrop. nt. 30, 400 a 4850; Agrop. La Media Luna v. 19, 523 a 2300; Soldati vq. 20, 404 a 4500; Trezza v. 30, 527 a 3600. Colombo y Magliano SA: (551) Biofeeds Argentina nt. 20, 380 a 3840; Bravo vq. 19, 360 a 3800; 17, 327 a 5000; 19, 315 a 5100; Cimero vq. 18, 385 a 4240; 29, 347 a 4300; 26, 351 a 4900; El Recado vq. 22, 414 a 4600; 18, 392 a 4730; 20, 377 a 4800; 22, 342 a 5050; Finlar vq. 32, 391 a 4740; 33, 330 a 4900; Gordon Davis nt. 22, 476 a 3600; La Porfía n. 15, 521 a 4400; Los López n. 28, 526 a 4600; Milgus n. 32, 465 a 4600; Trapalco vq. 20, 322 a 5000; 15, 308 a 5200. Consignataria Blanes SRL: (138) García nt. 32, 395 a 5100; vq. 20, 328 a 5100; Santa Inés del Plata v. 15, 509 a 2500. Consignataria Melicurá SA: (148) Est. El Hervidero n. 36, 478 a 4700. Crespo y Rodríguez SA: (116) Aldasoro v. 17, 555 a 2700; Santopaolo v. 22, 530 a 2500; Salgado nt. 16, 521 a 2500.

Dotras, Ganly SRL: (205) Est. San Javier de Rauch nt. 28, 440 a 4200; Ganadera Mapa n. 79, 464 a 4700; Gaviña v. 15, 499 a 4000; Paletta vq. 29, 335 a 5000. Ferias Agroazul SA: (39) Ángel v. 33, 533 a 2850. Gahan y Cía. SA: (42) Est. San Javier de Rauch nt. 17, 441 a 4300. Gananor Pujol SA: (210) La Maturraca nt. 30, 303 a 3400; vq. 16, 288 a 5070; Pettinaroli nt. 15, 417 a 4800; Zc Proyectos vq. 15, 326 a 4050; 18, 291 a 4300. Goenaga Biaus SRL: (132) Agrop. El Triángulo v. 42, 529 a 2500.

Gogorza y Cía. SRL: (59) Gran Trébol n. 22, 452 a 4400; Balda n. 18, 465 a 4300; vq. 19, 390 a 4000. Heguy Hnos. y Cía. SA: (36) Gougy vq. 15, 405 a 2000. Irey Izcurdia y Cía. SA: (277) Regis vq. 16, 368 a 2400; Bomchil vq. 15, 424 a 3000; Iribarne n. 15, 369 a 4300; vq. 32, 260 a 5250; Parissian. 24, 439 a 4200; Rouquaud Hnas. nt. 27, 408 a 4300; 15, 415 a 4800. Jáuregui Lorda SRL: (114) Sánchez, Otero, Ozon y Escalona vq. 45, 352 a 4000; 15, 365 a 4800.

Lartirigoyen & Oromí SA: (197) García del Solar vq. 19, 420 a 4600; Lacroze y Basualdo v. 20, 484 a 3000; Sastre Inchauspe vq. 44, 280 a 5250. Madelan SA: (165) Bianucci nt. 26, 306 a 5150; San Juan nt. 15, 331 a 4500; v. 17, 470 a 3000. Martín G. Lalor SA: (488) Cacchiarelli nt. 18, 439 a 4700; Da-Nes nt. 48, 333 a 5400; El Combate nt. 30, 319 a 5300; 60, 327 a 5400; Gaynor nt. 17, 335 a 5400; Lespade Suobelet nt. 20, 345 a 5200; vq. 30, 328 a 5070; 36, 296 a 5200; Piermattei nt. 16, 387 a 4800. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (189) Agroganadera Fortín Once vq. 15, 405 a 3000; Agrop. Del Oeste v. 19, 500 a 3000; La Primavera n. 19, 472 a 4400; 26, 460 a 4600; 15, 441 a 4650; 15, 451 a 4700; nt. 15, 430 a 4720; 15, 411 a 4750.

Monasterio Tattersall SA: (792) Aguerre n. 27, 528 a 4550; Barrios Barón vq. 39, 363 a 4700; 17, 330 a 4800; Bonvini vq. 18, 383 a 4750; Cristobal Hnos. vq. 15, 363 a 4900; 18, 325 a 5250; Est. San Antonio v. 16, 529 a 3500; Exportlan n. 16, 493 a 4650; Las Tacuaras vq. 17, 432 a 3500; Los Potrerillos nt. 40, 390 a 5380; vq. 23, 303 a 5250; 47, 282 a 5300; Maschio nt. 28, 406 a 5100; Ruffatti vq. 18, 368 a 4800; Soler n. 27, 513 a 4600; Tattersall Argentino vq. 16, 320 a 4600; 18, 342 a 4950; 16, 312 a 5200. Pedro Genta y Cía. SA: (57) Avendaño v. 34, 532 a 3500.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (715) Acopiadora de Granos vq. 18, 378 a 4650; 18, 324 a 5000; Benedetti-Cerbino n. 40, 468 a 4650; Comer. de Carnes Romero Vaca vq. 29, 487 a 3800; Consignataria Jp vq. 29, 428 a 4100; El Bornizo v. 35, 512 a 2800; Estrada Agropecuaria vq. 18, 393 a 4620; Finlar vq. 17, 410 a 4550; 18, 354 a 4800; 18, 346 a 4900; Hiper Chascomus v. 15, 476 a 2900; Gaztambide vq. 16, 396 a 4600; 40, 358 a 4800; Monvale n. 74, 537 a 4100; SA.C.F.I.L. n. 43, 435 a 4650; Tapalgro n. 76, 464 a 4750. Santamarina e Hijos SA: (130) Agrop. El 26 n. 43, 448 a 4650; nt. 21, 420 a 4700; Docamal v. 35, 436 a 3000; Huelquen v. 15, 677 a 3000. Wallace Hermanos SA: (144) La Sara n. 16, 445 a 4700; nt. 22, 375 a 5000; Messler n. 26, 456 a 4700.

Otras consignaciones: Brazzola y Cía. SRL (29); Casa Massola SA (27); Harrington y Lafuente SA (77); Iriarte Villanueva Enrique SA (16); Umc SA (35)