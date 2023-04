En CRA apuran encuentros con candidatos para las elecciones

escuchar

El año político concentra el interés de las entidades del campo, como quedó de manifiesto la semana pasada en la Rural, donde esa organización logró que concurran a disertar con sus propuestas para el sector Javier Milei, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti, Miguel Pichetto y Gerardo Morales.

En este contexto, también Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) está detrás de una movida interesante. En rigor, desde principios de año las distintas confederaciones que integran CRA generaron múltiples encuentros con los candidatos a gobernador de distintas provincias con el objetivo de conocer sus propuestas para la producción en caso de que lleguen al gobierno.

“En La Pampa, Córdoba y Misiones se realizaron jornadas con los candidatos al Ejecutivo que presentaron, cada uno a su turno, sus propuestas para el agro y la producción”, señalaron desde la organización.

“La finalidad de los encuentros es también comprometer públicamente a los posibles funcionarios a cumplir sus propuestas en caso que lleguen a gobernar. Y trabajar articuladamente para que, quienes estén actualmente en la función, cumplan sus promesas y agoten las posibilidades para que el campo trabaje con todo su potencial”, indicaron.

Según remarcaron, los ciclos se generan desde las confederaciones. En la entidad indicaron que los apoyan “porque los productores deben conocer de antemano cuál es el plan de acción para el campo. Y tener la oportunidad de participar en todos los estamentos de la política”.

Carbap organizó una jornada con candidatos de La Pampa

Desde CRA señalaron que se continuará con estas acciones también en las provincias del NOA y el Litoral. “Eliminación de los derechos de exportación, unificación del tipo de cambio y reducción impositiva de manera escalonada, son algunos comunes denominadores que se destacan en todos los encuentros”, afirmaron.

“Otros temas que también preocupan hoy al campo son tanto la seguridad rural como la jurídica y con políticas a largo plazo, sobre todo en materia de desarrollo, y caminos rurales”, añadieron.

Lo que viene

En este contexto, desde la organización precisaron que “desde CRA ya se trabaja en nuevos encuentros con analistas políticos y económicos para seguir de cerca el proceso electoral y sus implicancias de cara al campo y la Argentina 2024″.

El pasado viernes, la Sociedad Rural de Villaguay fue escenario de una nueva reunión de Consejo Directivo de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer). Allí se definió cómo será la consulta a los candidatos a gobernador sobre los temas de interés agropecuario.

“Se definió que una vez que cada partido o frente dirima sus representantes, se los convocará para que expongan sobre diversos temas que les serán anticipados. O sea, vamos a esperar que se desarrollen las PASO y luego haremos un encuentro con todos los candidatos para hablar de las propuestas concretas y específicas para el campo entrerriano”, explicaron.

El titular de Farer, José Colombatto, expresó: “Seguramente el encuentro se dé en el mes de septiembre. Ahí vamos a escuchar qué tiene para decir cada candidato en relación al sector. No es menor el hecho de tener políticas públicas claras para el campo. Hoy somos uno de los sectores más importantes en cuanto a inversión, aportes al fisco, empleo y desarrollo de las ciudades, por lo que no podemos tener más gobernadores que no sepan o no quieran saber qué significa y qué implicancias tiene el campo en Entre Ríos”.

