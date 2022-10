Maíz tardío. Por qué es clave elegir bien los híbridos y su nutrición

Este año, la escasez hídrica será un factor determinante para que una porción aun más grande del maíz, que ya era mayoritaria, se siembre en fechas tardías. Por eso, vale la pena repasar cuáles son las mejores alternativas en materia de híbridos para esa estrategia productiva.

En este sentido, el especialista Ernesto Santamaría, responsable de Desarrollo de Tecnología y Servicios de YPF Agro, recomienda tres híbridos de Illinois, exclusivos de la compañía. Se trata de los IS 799 (en sus versiones VT3P y Trecepta), el IS 782 y el IS 550.

¿Cuáles son las características principales de cada uno de ellos?

El IS 799 es el material de mayor potencial de rendimiento de la paleta de híbridos de YPF Agro. Se trata de un material de ciclo intermedio/largo, ideal para el este de Córdoba, oeste de Santa Fe y noroeste de Buenos Aires, aunque se puede sembrar con seguridad en todas las regiones del país.

Tiene un muy buen comportamiento sanitario, particularmente frente al tizón, y obtuvo excelentes resultados en redes de ensayos propias de la compañía como de terceros, ubicándose en el podio en varias de ellas, entre las cuales está la reconocida del CREA Sur de Santa Fe.

“Quien tenga humedad y quiera sembrarlo en una fecha temprana, puede hacerlo sin ningún inconveniente, porque se adapta tanto a ese planteo como a las siembras tardías”, explica Santamaría.

IS 550

Por su parte, el IS 550 es un clásico muy reconocido de la paleta de Illinois. Es un híbrido de ciclo corto, ideal para siembras tardías pero también para diversas situaciones puntuales, como por ejemplo, aquellos planteos que buscan un material muy corto para siembra tempranas.

De acuerdo a Santamaría, el IS 550 se utiliza en distintas zonas y de diversas formas. Por ejemplo, en el norte lo siembran luego de la cosecha de girasol, mientras que en la zona núcleo es muy útil cuando algún productor sufre un percance como un granizo y tiene que resembrar. “Es un híbrido que nos piden mucho y que se suele agotar todos los años”, agregó el especialista.

Para las siembras tardías, resulta clave su alta velocidad de secado, fundamental cuando el maíz está en pie en pleno otoño, expuesto a situaciones de humedad y días de poca radiación solar.

IS 782

Es un hibrido que tiene un potencial de rendimiento intermedio entre los dos mencionados anteriormente y tiene una excelente adaptabilidad a diferentes zonas del país.

En el caso del Víptera 3, aporta una muy buena protección contra insectos lepidópteros, básicamente gusano cogollero e isoca de la espiga, peligrosos en el maíz. Tiene, además, un buen comportamiento sanitario contra enfermedades como tizón y roya.

Las claves para la nutrición

En cuanto a la fertilización, un proceso clave para que los híbridos de maíz expresen todo su potencial, el especialista de YPF Agro también brindó interesantes recomendaciones.

“Siempre la recomendación es apuntar a una nutrición balanceada, teniendo en cuenta cuáles son los nutrientes limitantes en cada zona productiva, con especial foco, por supuesto, en nitrógeno (N), fósforo (P), azufre (S) y zinc (Zn)”, explicó Santamaría.

El nitrógeno es la “bala de plata” que explica buena parte del rendimiento. Para determinar su necesidad, y la de los demás nutrientes, el experto recuerda la importancia de comenzar siempre con un correcto análisis de suelo. “Los productores que lo deseen pueden solicitar en su distribuidor YPF Agro el servicio que brindamos junto a la empresa Clarion, para un correcto diagnóstico, que incluye importantes tecnologías de mapeo y aplicación con herramientas de agricultura de precisión”, dijo el especialista.

Agregó que es muy importante hacer los análisis de suelo, particularmente los de nitratos, lo más cerca posible de la siembra, porque se trata de un elemento muy variable.

En el caso de las siembras tardías, que serán amplia mayoría este año, siempre el objetivo es hacer coincidir la demanda del cultivo con la oferta de nutrientes. “Como la demanda crece entre V.4 y V.6, ese sería el momento ideal para hacer la refertilización, más allá de la que se haga durante la siembra”, precisó Santamaría.

En cuanto a productos, destacó las virtudes de SUMMA MIX Maíz, una mezcla que aporta una nutrición balanceada con nitrógeno, fósforo, azufre y zinc y que constituye un excelente arrancador. “Para las refertilizaciones tenemos urea N-Gradual, con inhibidor de volatilización, para asegurar la mayor eficiencia en el uso del nitrógeno en aplicaciones al voleo”, dijo Santamaría.

En esta campaña, que arrancó complicada por la falta de agua, sembrar los mejores híbridos y ejecutar la fertilización más inteligente son movidas clave para asegurar el rendimiento y la rentabilidad del maíz. Para lograr esos objetivos, la oferta integral de YPF Agro resulta una aliada estratégica.

