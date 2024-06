“Malditas retenciones”: los gobernadores de la Región Centro le marcaron la cancha a Milei en una muestra del agro

Escuchar

ARMSTRONG.- Antes de que llegue el presidente Javier Milei a Agroactiva, muestra que se realiza en esta localidad de Santa Fe, los tres gobernadores de la Región Centro se anticiparon al libertario con claras advertencias sobre las retenciones. Frente a unos 500 productores, los mandatarios señalaron que esperan que el Gobierno le dé un alivio impositivo al sector.

El jefe de Estado llegará cerca de las 13 y dará una charla en una de las carpas que está montada en el predio y luego recorrerá algunos stands. La muestra, que comenzó ayer y concluirá este sábado, se lleva a cabo en esta localidad ubicada 87 kilómetros al oeste de Rosario, con la presencia de los principales jugadores del negocio agropecuario, lo que despierta gran expectativa en el sector.

En plena cosecha gruesa, falta que se acelere aún más la venta de soja y de maíz. Según el último reporte difundido el lunes pasado por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), durante el quinto mes del año las empresas del sector liquidaron la suma de US$2612 millones, lo que implicó una suba del 37% frente al mes anterior, pero una baja del 37% en relación al mismo mes de mayo de 2023 y una leve caída del 4% en relación al acumulado de este año en comparación con el pasado.

El ingreso de camiones con granos a los puertos no se incrementó como se esperaba para la época. Este miércoles ingresaron a las terminales 3518 vehículos, mientras que el mismo día del año pasado entraron 3450. La suba solo fue del 2% y representa un bajo flujo de envíos a los puertos porque el año pasado la producción estuvo resentida por la sequía. En el sector de las entidades del agro explican que las ventas se van dando a lo largo del año.

Maximiliano Pullaro Marcelo Manera

Antes de que desembarcara Milei en Armstrong, los gobernadores de la Región Centro, como Martín Llaryora, de Córdoba; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, marcaron la cancha al presidente. En un escenario montado en el ingreso de la muestra, donde había unos 500 productores, coincidieron en que en algún momento en la Argentina se deben bajar las retenciones y jugar para los sectores productivos. Era lo que quería escuchar el público, que llenó el predio montado en la ruta 178.

Pullaro advirtió que “la Argentina no va a salir adelante por el sistema financiero ni el extractivismo, sino por la producción del campo”. “Poner esto en agenda es poner el tema en una perspectiva de futuro”, afirmó el gobernador de Santa Fe.

Su par cordobés se alineó a esa idea. Llaryora recordó las charlas que tenía con el histórico productor de FAA, Humberto Volando. “Él decía que la Argentina va a crecer con el campo. Hoy el campo es tecnología, producción y esfuerzo. De acá salen los dólares que hacen que la economía funcione o no. Tenemos que trabajar en conjunto”.

“Desde Buenos Aires hay cosas que no se entienden, como las obras que se necesitan en el interior. Nos vieron plantarnos cuando el gobierno quiso poner un 15% más a las retenciones. Si esa reacción no se daba, muchas empresas que están acá hoy no estarían. Tendrían a sus empleados de vacaciones. Estamos esperanzados en la Ley Bases y que bajen los impuestos y reduzcan las malditas retenciones”, afirmó el gobernador cordobés.

Martín Llaryora, Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro estuvieron en el acto inaugural de Agroactiva Marcelo Manera

“Córdoba aportó 3500 millones de dólares en retenciones. Yo pienso lo que harían los productores con ese dinero. Más tecnología y producción, estoy convencido de eso. Hay cosas que quedaron en el tintero. Necesitamos una clara ley de biocombustibles. Queremos que salgan menos granos por los puertos para que se agregue valor. Debemos ser uno de los pocos países del mundo que para exportar paga impuestos. Ojalá que podamos volver al sentido común”, agregó Llaryora.

Frigerio, por su lado, sostuvo que los gobernadores de la Región Centro se “plantaron cuando era necesario”. Agregó: “El campo siempre ha sido la locomotora del país. Quién puede entender que a alguien se le ocurrió que el campo puede ser el enemigo. Vamos a acompañar el gobierno nacional cuando le dé alivio impositivo al campo”.

Rogelio Frigerio: "Vamos a acompañar el gobierno nacional cuando le dé alivio impositivo al campo” Marcelo Manera