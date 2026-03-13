En Expoagro: FIAT y RAM mostraron el poder inigualable de sus pick-ups

FIAT y RAM no son marcas que necesiten mucha presentación. Tanto en la ciudad como en el campo, su diseño y sus prestaciones se perciben a la distancia. Por eso, su presencia en Expoagro nunca pasa desapercibida. Con un espacio exclusivo de exhibición, atención personalizada y asesoramiento comercial pensado especialmente para el productor agropecuario y los profesionales del sector, este año las marcas del Grupo Stellantis dijeron presente y convocaron como siempre a una gran cantidad de visitantes que se acercaron hasta la muestra de San Nicolás.

Fiat mostró su consolidada gama de pick-ups, integrada por FIAT STRADA, referente del segmento por su versatilidad y eficiencia; FIAT TORO, que combina confort, tecnología y robustez; y FIAT TITANO, la nueva pick-up producida en el Polo Industrial Ferreyra, que amplía la oferta para el trabajo intensivo en el campo.

FIAT TORO.

FIAT STRADA.

FIAT TITANO.

Por su parte, RAM exhibió un line-up conformado por RAM RAMPAGE, ágil y tecnológica, así como RAM 1500 y RAM 2500, ambas íconos del segmento full-size. A su vez, la marca expuso la nueva RAM DAKOTA, coronada la pick-up del 2025 por los premios PIA y desarrollada en el hub de pick-ups que Stellantis consolidó en Córdoba, reafirmando su estrategia de especialización productiva y liderazgo regional.

RAM DAKOTA, coronada la pick-up del 2025 por los premios PIA y desarrollada en el hub de pick-ups que Stellantis consolidó en Córdoba.

RAM 2500.

De esta manera, FIAT y RAM acompañaron al sector agroindustrial en uno de los eventos más importantes del país con vehículos diseñados para responder a las exigencias reales del trabajo en el campo, sin resignar confort, tecnología y diseño.

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