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Content LAB para Stellantis
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En Expoagro: FIAT y RAM mostraron el poder inigualable de sus pick-ups

El grupo Stellantis estuvo presente en la exposición agroindustrial con una propuesta integral que combina innovación y potencia.

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FIAT TITANO no, la nueva pick-up producida en el Polo Industrial Ferreyra, que amplía la oferta para el trabajo intensivo en el campo.
FIAT TITANO no, la nueva pick-up producida en el Polo Industrial Ferreyra, que amplía la oferta para el trabajo intensivo en el campo.

FIAT y RAM no son marcas que necesiten mucha presentación. Tanto en la ciudad como en el campo, su diseño y sus prestaciones se perciben a la distancia. Por eso, su presencia en Expoagro nunca pasa desapercibida. Con un espacio exclusivo de exhibición, atención personalizada y asesoramiento comercial pensado especialmente para el productor agropecuario y los profesionales del sector, este año las marcas del Grupo Stellantis dijeron presente y convocaron como siempre a una gran cantidad de visitantes que se acercaron hasta la muestra de San Nicolás.

STELLANTIS

Fiat mostró su consolidada gama de pick-ups, integrada por FIAT STRADA, referente del segmento por su versatilidad y eficiencia; FIAT TORO, que combina confort, tecnología y robustez; y FIAT TITANO, la nueva pick-up producida en el Polo Industrial Ferreyra, que amplía la oferta para el trabajo intensivo en el campo.

FIAT TORO.
FIAT TORO.
FIAT STRADA.
FIAT STRADA.
FIAT TITANO.
FIAT TITANO.

Por su parte, RAM exhibió un line-up conformado por RAM RAMPAGE, ágil y tecnológica, así como RAM 1500 y RAM 2500, ambas íconos del segmento full-size. A su vez, la marca expuso la nueva RAM DAKOTA, coronada la pick-up del 2025 por los premios PIA y desarrollada en el hub de pick-ups que Stellantis consolidó en Córdoba, reafirmando su estrategia de especialización productiva y liderazgo regional.

RAM DAKOTA, coronada la pick-up del 2025 por los premios PIA y desarrollada en el hub de pick-ups que Stellantis consolidó en Córdoba.
RAM DAKOTA, coronada la pick-up del 2025 por los premios PIA y desarrollada en el hub de pick-ups que Stellantis consolidó en Córdoba.
RAM 2500.
RAM 2500.

De esta manera, FIAT y RAM acompañaron al sector agroindustrial en uno de los eventos más importantes del país con vehículos diseñados para responder a las exigencias reales del trabajo en el campo, sin resignar confort, tecnología y diseño.

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