En París: Pino pidió más producción e inversiones para aprovechar las oportunidades del campo en Europa y otros mercados

Producción, inversiones, comercio y apertura de mercados fueron algunos de los ejes del Argentina Week, que reunió en París al presidente Javier Milei, funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios. El sector agropecuario tuvo presencia en la agenda, entre otros, a través del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quien destacó el papel que puede tener el agro en una estrategia de mayor inserción internacional de la Argentina.

Para Pino, la participación del campo en este tipo de encuentros resulta central para mostrar las posibilidades productivas del país y generar nuevos vínculos comerciales. “Es importante que el campo esté presente en un evento de estas características y que el agro sea parte de la agenda con la que Argentina se muestra al mundo. Tenemos mucho para aportar en términos de producción, exportaciones, inversiones y generación de divisas”, señaló.

El titular de la SRA planteó que la Argentina tiene margen para incrementar fuertemente su producción agropecuaria y responder a una demanda internacional creciente de alimentos. En particular, sostuvo que el país podría alcanzar las 300 millones de toneladas, aunque vinculó ese objetivo con la necesidad de consolidar condiciones que permitan invertir y producir.

“La Argentina tiene una oportunidad muy importante en Europa y en otros mercados del mundo. Tenemos que aprovecharla con más producción y más inversión”, sostuvo Pino en la Argentina Week en París SRA

La presencia conjunta de funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios durante el Argentina Week fue presentada por la entidad rural como una oportunidad para mostrar el potencial productivo argentino y profundizar los vínculos comerciales con otros países. En ese escenario, Europa aparece como uno de los destinos de especial interés para las exportaciones agroindustriales.

Según datos de la Secretaría de Agricultura incluidos en el comunicado, durante el primer cuatrimestre de vigencia del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, las exportaciones agroindustriales argentinas hacia el bloque alcanzaron US$1922 millones.

Ese monto representó una mejora del 21% respecto del promedio registrado durante igual período de los últimos tres años. El dato fue destacado por Pino como una muestra de las oportunidades que puede ofrecer el mercado europeo para las cadenas productivas argentinas.

La importancia de Europa también se observa en el resultado del comercio agroindustrial del año pasado. Durante 2025, la Unión Europea fue el segundo destino de las exportaciones agroindustriales argentinas, detrás de China, con más de US$6000 millones.

“La Argentina tiene una oportunidad muy importante en Europa y en otros mercados del mundo. Tenemos que aprovecharla con más producción y más inversión”, sostuvo Pino. Para el dirigente, el desafío no pasa solamente por conseguir nuevos destinos sino por contar con una estructura productiva capaz de responder a esa demanda.

Los presidentes de la Argentina y de Francia, Javier Milei y Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo SRA

En ese sentido, el presidente de la SRA planteó que el crecimiento de las exportaciones debe estar acompañado por mejores condiciones para producir y vender al exterior. Entre los puntos que consideró necesarios mencionó la infraestructura y la logística, además de una mayor previsibilidad para las decisiones de inversión.

También incluyó entre las cuestiones pendientes la necesidad de continuar avanzando hacia la eliminación de los Derechos de Exportación (DEX), uno de los reclamos históricos de la entidad rural. Para Pino, la posibilidad de aumentar los volúmenes producidos está directamente vinculada con el marco económico en el que trabajan los productores.

“Si queremos producir más, necesitamos que la infraestructura acompañe ese crecimiento y reglas que permitan planificar e invertir. El campo está preparado para responder, pero necesitamos las condiciones para hacerlo”, afirmó.

Para la SRA, la participación del sector agropecuario en espacios internacionales como la Argentina Week “permite poner en valor el aporte del campo al desarrollo del país y mostrar las oportunidades que existen para ampliar la producción, las inversiones y las exportaciones argentinas”.

En el marco del Argentina Week, Nicolás Pino, participó hoy del encuentro con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.



Luego que el primer mandatario francés recibiera al presidente Javier Milei, se realizó una reunión con empresarios,… pic.twitter.com/kpFxMxbT3J — Sociedad Rural Argentina (@SociedadRural) October 1, 2026

“El campo está preparado para producir más. La oportunidad es transformar ese potencial en más inversión, más exportaciones y más desarrollo para la Argentina”, dijeron.

En ese contexto, Pino también participó de un encuentro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. Luego de que el primer mandatario francés recibiera a Milei, se realizó una reunión con empresarios, gobernadores, ministros, integrantes de la delegación y funcionarios franceses.

Para el dirigente ruralista, la reunión representó una oportunidad para continuar mostrando las posibilidades de la Argentina en materia productiva y comercial: “Fue un momento muy importante para nuestro país y para quienes representamos al campo argentino haber participado de este encuentro, que nos permite seguir mostrando el potencial productivo de la Argentina y las oportunidades que tenemos para crecer, comerciar e invertir”.

“El campo tiene mucho para aportar en este proceso: producción, trabajo, innovación y alimentos de calidad para el mundo. Tenemos que seguir generando vínculos y abriendo mercados para que todo ese potencial pueda transformarse en más oportunidades para los argentinos”, concluyó.