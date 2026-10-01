“Muy buenas expectativas”: los productores se preparan para la gruesa, pero hay tres temas que generan cautela

CÓRDOBA.- Con buenas expectativas por la humedad y los precios, los productores se preparan para la campaña gruesa con perspectivas favorables y, en algunos casos, una mayor inversión en tecnología. Sin embargo, también hay cautela por los costos y por los efectos que pueda tener El Niño. La posibilidad de lluvias abundantes ya lleva a algunos a hacer cambios en sus planteos, mientras que la chicharrita sigue condicionando las decisiones sobre el maíz. En este contexto, mantienen el reclamo por las retenciones: si bien valoran cualquier reducción, aseguran que su efecto no siempre se siente de manera inmediata en el productor y sostienen que deberían eliminarse. Ese fue el escenario que plantearon frente a una consulta de LA NACION en el 5to. Congreso Internacional de Maíz que se realiza en esta ciduad.

Ernesto Tavarone es productor agrícola del centro de Córdoba. La campaña comenzó de una manera poco habitual para la zona, después de un invierno con mucha humedad. “No estamos habituados a tener inviernos húmedos en esta zona y se están dando estos últimos años”, contó. Ahora, una de las dudas pasa por cómo seguirá El Niño durante los próximos meses. “No sabemos la magnitud que va a tener y tampoco sabemos el riesgo en cuanto al tema granizo y demás”, explicó. En septiembre ya se registraron dos o tres episodios de granizo, algo poco habitual para esa época.

En lo económico, Tavarone consideró que los precios de los granos se encuentran cerca de niveles históricos medios, pero los costos en dólares aumentaron y los márgenes son acotados. “Los números siguen siendo finitos”, resumió. En su campo, por ejemplo, utilizan un pivot de riego que funciona con un motor a gasoil. “El costo del milímetro se nos incrementó de un año a otro un 70%, un montón”, aseguró.

“Siempre tratamos de ser eficientes, pero tenés que ser muy quirúrgico porque los costos se han ido para arriba”, afirmó. Para financiar la compra de insumos encuentran distintas alternativas. “Las mismas agronomías te financian en dólares a cosecha a tasas bastante razonables”, indicó.

Raúl Errecalde, ingeniero civil y productor de Villa Güemes, sur de Córdoba.

En esta campaña, volvió la preocupación por la chicharrita, después del fuerte impacto que tuvo hace dos ciclos. En su campo históricamente hicieron una rotación de alrededor de 50% de soja y 50% de maíz, pero todavía no definieron si repetirán esa proporción. “Las poblaciones se están viendo bastante elevadas para la época, por lo menos en nuestra zona, centro-norte de Córdoba”, sostuvo.

A estas dudas productivas se suma la cuestión económica. Para Tavarone, la baja de las retenciones ayuda, aunque su efecto varía según el cultivo. “En el caso del trigo se nota un poco más; en el caso del maíz siempre ayuda y lo mismo con la soja”, afirmó. De todos modos, planteó: “No debería haber retenciones, esa es la realidad”.

César Suppo es ingeniero agrónomo, productor y asesor en el centro de Córdoba y parte del sur provincial, donde trabaja en campos propios y alquilados. “Son muy buenas las expectativas, sobre todo con las fases climáticas que aparentemente serían muy favorables y los precios internacionales también están ayudando”, afirmó.

El escenario climático también llevó a hacer algunos cambios en el planteo, con ajustes en la densidad de siembra, los híbridos y la fertilización. “Se han ajustado algunos planteos esperando que el año sea bueno”, comentó. Además, ante las buenas perspectivas, decidió invertir más en tecnología. “Como se tiene una mejor expectativa, por ahí se apunta a la alta”, explicó.

No obstante, la suba de algunos costos, como los fertilizantes afectados por la guerra y el contexto internacional, obliga a mirar con más atención la relación de precios con lo que se produce.

En ese contexto, Suppo señaló que la baja de las retenciones tuvo un impacto positivo en su momento, aunque ahora el efecto para el productor es menos directo. “El productor no lo ve tan rápido eso, siempre se diluye”, expresó.

Federico Castellaro trabaja en el noreste de Córdoba, cerca de Mar de Ansenuza, en una zona donde se combinan agricultura, tambos y engorde de hacienda. Allí la chicharrita es también uno de los temas que siguen antes de avanzar con la siembra de maíz. “No sé si miedo, estamos alerta con todo el tema trampas y viendo cómo nos adaptamos a esta adversidad”, contó. La cantidad de insectos viene bajando, aunque todavía está algo por encima de otros años para esta época.

La humedad de los suelos está favoreciendo una mayor participación del maíz temprano. En los lotes donde eso no es posible, evalúan otras alternativas, entre ellas el sorgo, que puede destinarse a reservas para la hacienda.

Los costos están algo por encima de otros años, pero en los establecimientos mixtos también necesitan producir alimento. “A las vacas, a los novillos hay que seguir dándoles de comer, así que tenemos que continuar en esta tarea”, sostuvo.

Federico Castellaro, productor del noreste de Córdoba, cerca de Mar de Ansenuza

Raúl Errecalde es ingeniero civil y desde hace diez años también se dedica a la producción en Villa Güemes, en el sur de Córdoba. Hace soja y maíz y combina la agricultura con la recría y el engorde de hacienda. “Con muchas expectativas por el tema de las buenas lluvias y con las buenas perspectivas de precios también”, contó.

Este año hará más maíz que soja por una cuestión de rotación. No prevé aumentar la superficie agrícola, pero sí proyecta crecer en ganadería. Para el próximo año calcula aumentar al menos un 20% la cantidad de cabezas.

También remarcó la necesidad de que se eliminen las retenciones, al considerar que dejan a los productores argentinos en desventaja frente a competidores como Estados Unidos y Brasil. “Ojalá que las saquen”, sostuvo.