Metalfor perdió $26.484 millones y redujo un 78% la fabricación de maquinaria agrícola

En medio de la crisis que atraviesa, y mientras busca reducir alrededor del 70% de su personal, Metalfor informó una pérdida de $26.484 millones durante el primer semestre de 2026. El resultado contrasta con la ganancia de $11.870 millones que la fabricante de maquinaria agrícola de Marcos Juárez, Córdoba, había obtenido en el mismo período del año pasado. Además, la cantidad de equipos nuevos fabricados cayó un 78%.

Los números surgen del adelanto de sus resultados al 30 de junio, aprobado por el directorio y presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Mercado Abierto Electrónico. La compañía acompañó esa información con una reseña en la que describió los problemas que afectaron su funcionamiento durante los últimos meses. “Durante 2026 se produjo una aceleración del deterioro de la posición financiera de la empresa”, reconoció Metalfor. Según detalló, “varias entidades financieras buscaron reducir exposición al mismo tiempo”, se limitaron las líneas para negociar valores y obtener capital de trabajo y algunos proveedores restringieron las entregas.

La compañía señaló que también “aumentaron los rechazos de cheques y se profundizó la pérdida de confianza”. A esto se sumaron problemas relacionados con la administración y conciliación de las cobranzas de los fideicomisos Metalcred y otros hechos que frenaron las conversaciones que mantenía para reordenar sus compromisos financieros. De acuerdo con la presentación, la falta de fondos terminó por afectar el funcionamiento cotidiano de la empresa. “La crisis financiera se transformó luego en una crisis organizacional”, afirmó.

La fabricación de equipos nuevos cayó un 78% frente al mismo período del año pasado Metalfor

Metalfor explicó: “La falta de recursos dificultó recomponer materiales y salarios, y esa situación redujo todavía más la producción”. Agregó: “Metalfor tiene demanda potencial y producto, pero hoy necesita restablecer la confianza y el flujo que permiten convertir oportunidades en máquinas entregadas y caja disponible”.

La compañía sostuvo que durante Expoagro había logrado cerrar una cantidad importante de negocios, pero que esa tendencia no se mantuvo en los meses siguientes. La situación tampoco pudo revertirse durante Agroactiva. “Ello, sumado a la restricción financiera comentada, marcó un complejo trimestre con rentabilidad negativa”, expresó.

Los resultados muestran la profundidad del deterioro. El resultado operativo fue negativo en $10.508 millones, frente a una ganancia operativa de $19.971 millones durante el primer semestre de 2025. A esto se agregaron resultados financieros y por tenencia negativos por $16.356 millones, más del doble de los $7496 millones registrados un año atrás.

Así, el resultado ordinario arrojó una pérdida de $26.864 millones. Luego de computar el impuesto a las ganancias, el rojo final quedó en $26.484 millones, frente al resultado positivo de $11.870 millones obtenido entre enero y junio de 2025.

También hubo una fuerte caída de la actividad industrial. Durante los primeros seis meses del año, Metalfor fabricó 21 equipos automotrices, frente a los 67 producidos en igual período del año anterior. Además, no fabricó equipos de arrastre ni implementos, dos categorías en las que durante el primer semestre de 2025 había producido cinco y 24 unidades, respectivamente.

En total, la fabricación de equipos nuevos pasó de 96 unidades durante el primer semestre de 2025 a solamente 21 en el mismo período de este año, una caída del 78%. Si se agregan las máquinas usadas recibidas, el volumen total de producción e ingreso de equipos bajó de 208 a 95 unidades.

Las ventas también disminuyeron. La empresa comercializó 167 máquinas entre enero y junio, frente a las 258 del mismo período del año anterior, lo que representa una caída del 35%. En paralelo, el patrimonio neto de la compañía pasó de $184.928 millones al cierre de diciembre de 2025 a $158.444 millones en junio último, una reducción superior al 14%.

La presentación se conoció días después de que Metalfor cerrara sin acuerdo el procedimiento preventivo de crisis iniciado ante el Ministerio de Trabajo. En esa instancia, la empresa había planteado reducir alrededor del 70% de una planta integrada por unas 600 personas, una propuesta rechazada por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

En su informe, la compañía sostuvo que esa instancia le impidió avanzar rápidamente con el achicamiento. “Quedó incluida en un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, lo cual impidió realizar la reestructuración rápidamente”, aseguró.

Con el procedimiento ya cerrado “sin ninguna medida aprobada”, Metalfor anticipó los pasos que planea dar. “La empresa planea disminuir significativamente su estructura durante el mes de agosto y retomar una senda productiva acorde a las posibilidades tanto comerciales como financieras”, señaló. La compañía explicó que la reorganización buscará reducir sus costos para poder funcionar con un menor nivel de ventas y producción. “Esta reorganización laboral y operativa debe disminuir sustancialmente el punto de equilibrio”, indicó.

El plan contempla ajustar la cantidad de empleados, los turnos, los sectores y los adicionales salariales. También prevé concentrar la fabricación en los modelos con mayor salida y margen, suspender temporalmente las actividades que no generen un retorno inmediato y vender inventarios y máquinas usadas para obtener fondos.

La empresa anticipó que durante agosto reducirá “significativamente” su estructura laboral y operativa

La empresa afirmó que, al mismo tiempo, buscará preservar las áreas que considera centrales para continuar funcionando: ingeniería, posventa, repuestos y fabricación crítica. “La reducción de estructura no es un fin en sí mismo: debe dejar una empresa menor, pero capaz de producir, entregar y crecer sin volver a consumir caja por debajo de su punto de equilibrio”, sostuvo.

Por último, Metalfor aseguró que espera que estas medidas le permitan superar la situación actual. “La Dirección considera que estas acciones permitirán lograr una empresa más sana y acorde a la actual realidad, formando bases más sólidas para ingresar en una etapa de crecimiento en los siguientes ejercicios”, concluyó.