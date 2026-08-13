Tiene 600 empleados: la empresa Metalfor busca recortar el 70% de su personal y entraría en concurso

CÓRDOBA.- La empresa de maquinaria agrícola Metalfor, especializada en pulverizadoras autopropulsadas, planteó un recorte del 70% de su planta de personal que es de unas 600 personas. A un mes de despedir 35 personas de su fábrica de Noetinger, la compañía cerró formalmente el procedimiento preventivo de crisis marco en el cual propuso el achicamiento de plantilla que fue rechazado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La sede de la firma está en Marcos Juárez.

Con el cierre de esa instancia administrativa, comienza una nueva etapa en la que la empresa deberá tomar decisiones claves sobre su futuro. Si bien tiene un plan de retiros voluntarios en marcha no cuenta con los recursos para pagar las propuestas. Tampoco están los sueldos al día; pagan por tramos y con atrasos.

Fuentes que siguen el tema explicaron a LA NACION que la empresa tiene dos pedidos de quiebra y estaría resuelta a presentarse en concurso, por eso la necesidad de achicar antes el plantel. Una vez comenzado ese proceso, no lo puede hacer. Hasta el momento los directivos de Metalfor mantienen el silencio y no responden a las consultas.

Carlos García, abogado de la UOM, explicó que el cierre del proceso preventivo de crisis no habilita automáticamente a la empresa a disponer despidos por fuerza mayor sobre la base de los argumentos presentados durante esta instancia.

La compañía cerró formalmente el procedimiento preventivo de crisis marco en el cual propuso el achicamiento de plantilla que fue rechazado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Metalfor

Metalfor fue fundada por Luis Dadomo en 1974, en El Fortín. En 1993, por su crecimiento se mudó a Marcos Juárez. En 2002 desembarcó en Brasil y en la misma época compró la explanta Araus, en Noetinger, a donde ahora se registraron los despidos. En 2017 la empresa y todos sus activos pasaron a manos de la compañía metalúrgica, también cordobesa y de capitales nacionales, Bertotto Boglione.

En 2025 la empresa obtuvo un crédito internacional por US$50 millones

El 2025 fue un año crítico para la firma, pero en febrero pasado logró un crédito de US$50 millones otorgado por la Corporación Financiera de Desarrollo de los Estados Unidos (DFC), a ocho años de plazo. Un año antes la compañía sumó al economista Martín Redrado para liderar la reestructuración financiera, gestionar la relación con bancos y ordenar el vínculo con el mercado. Enfrentaba una estructura de deuda fuertemente concentrada en vencimientos inmediatos, lo que la exponía a tensiones permanentes de liquidez.

La llegada del financiamiento internacional entre octubre y diciembre de 2025 modificó de manera sustancial ese escenario. El préstamo de la DFC no solo aportó volumen y plazo, sino también respaldo institucional. Desde Metalfor indicaron en ese momento que fue el único crédito otorgado por ese organismo en todo el mundo durante 2025 y la primera asistencia de ese tipo que recibió Argentina en seis años.