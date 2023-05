Enojo en el sector porcino porque una promesa de Massa recién concretada hoy se devaluó un 30%

escuchar

Pasaron cuatro meses desde que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la compensación a los productores porcinos por las distorsiones que ocasionó el dólar soja de diciembre último. Sin embargo, recién este viernes se publicó en el Boletín Oficial el listado de los beneficiados con esa medida, y en el sector afirman que además de “devaluar su valor en más de un 30%”, hizo “perder su efecto”. También aducen errores en la nómina.

“En esta situación de dólar oficial bajo y controlado y la implementación del dólar soja, la compensación es una medida positiva, pero no es el sistema económico que va a hacer aumentar la producción, sino más bien, va a ir concentrándola por falta de competitividad”, dijo Adolfo Franke, presidente de la Federación Porcina Argentina.

Este viernes, a través de la resolución 196/2023 se aprobó la nómina que comprende a 829 productores beneficiarios del Programa Fortalecimiento Productivo Argentino Sector Porcino, con sus respectivos montos, según confirmaron en el Gobierno. El desembolso de esa nómina es de $724.043.551,60 de los $1000 millones que tenía previsto destinar, de acuerdo con lo anunciado por el ministro Massa en enero último.

No obstante, en el sector explicaron que del total de los productores que figuran en la lista, 14 no van a recibir las compensaciones porque “no produjeron en el mes de diciembre”, una de las condiciones del Gobierno. Además, en el anexo II de la publicación oficial se rechazaron nueve solicitudes por no tener declarada su actividad como productor de porcinos en la registración ante la AFIP. Según las estadísticas oficiales del sector, dijo Franke, en 2021 había “3552 productores porcinos declarados”.

Por otra parte, el presidente de la entidad reiteró que “la demora en la ejecución de las compensaciones”, que es de más de 4 meses, “además de devaluar su valor en más de un 30%, hizo perder su efecto”.

“Esperemos que la implementación de las compensaciones del presente dólar soja, se ejecuten a tiempo”, explicó.

La compensación contempla un tope de hasta $4.000.000 por productor Shutterstock

El programa lo anunció Massa en una planta de la industria avícola del Grupo Motta en la localidad de General Racedo, Entre Ríos, donde dijo que habría un desembolso total de $3500 millones, que incluiría a las avícolas [carne y huevos], con la intención de compensar a estas actividades por el gasto extra que tuvieron en el costo de la alimentación debido al esquema del dólar soja, que impactó sobre el grano, sus subproductos y el balanceado.

Para los porcinos dispuso de $1000 millones entre los productores de menos de 1000 madres. Hay un tope de hasta $4.000.000 por productor.

“Hay unos pocos productores grandes que debido al techo de $4.000.000 de la compensación ni se anotaron, por lo producido debían recibir más de $50 millones”, explicó Franke. No obstante, indicó que no pasó lo mismo con las avícolas, cuya nómina se aprobó en abril pasado y recibieron los desembolsos a principios de mayo. En ese caso, explicó Franke “no hubo techo y algún productor recibió más de 400 millones de pesos”.

Para el cálculo de las toneladas a compensar se tuvo en cuenta el promedio mensual de carne porcina producida entre los meses de octubre 2021 y septiembre 2022, inclusive, de acuerdo con los datos obrantes en el Sistema Informático de Gestión de Sanidad Animal (Sigsa) y en el Sistema Integrado de Gestión de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria-Sistema Integral de Faena (SIGICA-SIF) de cada productor. De esta manera, se compensan las toneladas necesarias para producir ese volumen de carne promedio resultante de su past performance en un único pago.

“La producción porcina está en un momento difícil, en particular los productores medianos y pequeños. Los costos de producción se han incrementado más que el precio, la carne porcina es la carne que menos se ha actualizado”, indicó. Por otra parte, afirmó que se han anotado menos productores que los que indica las estadísticas oficiales.

“Tenemos la amenaza de las importaciones de cortes porcinos, no hay nada que podamos hacer, con la cotización del dólar oficial, es más competitivo importar carne de Brasil que producirla, situación que ocurre en baja escala por la falta de dólares, pero que hay amenazas desde el Gobierno de abrirlas para generar competencia, cuando el que impone estas condiciones macro, que nos quita, competitividad es el Gobierno”, apuntó.