Entraron US$1690 millones: la exportación de lácteos tocó el valor más alto en 12 años

Las exportaciones de productos lácteos alcanzaron el año pasado, según el gobierno nacional, los números más altos en 12 años tanto en volumen como en valor.

Así lo informó la Secretaría de Agricultura, que detalló que las ventas externas se ubicaron en 425.042 toneladas por US$1690 millones. “Esto representa crecimientos interanuales del 11% en volumen y del 20% en valor, según datos de la Dirección Nacional de Lechería, elaborados en base a Indec”, dijo la cartera agrícola.

En detalle, en litros equivalentes se exportaron 3129 millones de litros (+18% versus 2024), lo que significó el 27% de la producción nacional de leche.

Brasil concentró el 41% de las compras

La cartera agrícola precisó que entre los productos más importantes se destacaron: leche en polvo entera (35% sobre el total de las toneladas exportadas), suero (17%), mozzarella (13%), leche en polvo descremada (7%) y quesos de pasta semidura (6%).

“Nuestros productos estuvieron presentes en 89 destinos. Los principales países consumidores de los lácteos argentinos en estos meses del año fueron Brasil (41% de las toneladas exportadas), Argelia (19%), Chile (7%), China (7%) y, en menor medida, Uruguay (3%) y Rusia (3%)”, apuntó.

Según Agricultura, en este contexto hubo incorporación de tecnología, la mejora en los sistemas de manejo y la adopción de buenas prácticas productivas. “Herramientas como las líneas de financiamiento específicas para el sector, el desarrollo de nuevas industrias pymes con perfil exportador, la apertura de estadísticas sectoriales, han contribuido a generar condiciones más favorables para la inversión, la eficiencia productiva y la competitividad”, precisó.

En 2025 la producción alcanzó los 11.618 millones de litros, el volumen más alto de la década para el sector lácteo y el segundo a nivel histórico, informaron.