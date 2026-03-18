“Es agropecuario”: la Comisión de Agricultura del Senado ya tiene presidente y hay dudas sobre Diputados

Esta semana se definen las autoridades de la Comisión de Agricultura de Senadores y Diputados. En la Cámara alta, Joaquín Benegas Lynch quedó al frente de la lista de autoridades, por lo que el oficialismo buscará consolidar su agenda rural. Sin embargo, en la Cámara baja reina el hermetismo, y por ahora, se cree que el Gobierno evaluaría ceder la presidencia para priorizar comisiones de gestión directa.

Según distintas fuentes consultadas por LA NACION, el Congreso de la Nación comienza a desandar el laberinto de sus comisiones permanentes, una instancia crítica en este caso, para el sector agroindustrial que aguarda señales claras. Mientras el Senado ya tiene una grilla de integrantes definida, la Cámara de Diputados se encamina a una reunión clave este jueves a las 12. Por ahora, reinan las conjeturas sobre quién llevará la voz cantante en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

En la Cámara Alta, la nómina de la comisión ya es oficial y todo indica que Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza), quien figura primero en la lista, será el encargado de presidirla. El apellido, con fuerte peso simbólico en el pensamiento liberal-libertario, sugiere una dirección clara hacia la promoción de proyectos de ley afines al Poder Ejecutivo y, por consiguiente, a la apertura de mercados. Los motivos de la elección, confiaron las fuentes, es porque “es agropecuario”. Su vicepresidente saldrá de una reunión convocada el jueves, pero para este cuerpo a las 10.

Acompañan en la lista nombres de peso territorial y político como Francisco Paoltroni (LLA), Enzo Fullone (LLA), María Emilia Orozco (LLA), y Mario Pablo Cervi (LLA), junto a figuras de la oposición dialoguista como Daniel Kroneberger (UCR), Edith Terenzi (JxC) y Carlos Espínola (Frente de Todos). Esta composición obligará al oficialismo a un ejercicio de consenso permanente para emitir dictámenes, en un cuerpo donde los bloques provinciales retienen la llave de las mayorías.

Su vicepresidente saldrá de la reunión convocada el jueves a las 10 Camila Godoy

“Desígnase a las señoras y señores senadores, que se mencionan en el anexo del presente decreto, para integrar las comisiones, que en cada caso se indican”, se desprende del documento.

La gran incógnita reside en la Cámara Baja, dado que, a diferencia del Senado, fuentes parlamentarias aseguran que “de La Libertad Avanza (LLA) seguro no será el presidente”. Esta decisión respondería a una priorización de recursos políticos.

“El Ejecutivo tal vez priorice presidir las comisiones a las que serán giradas las leyes que envíen ellos directamente. Si fuera así, las medidas para el campo serán dictadas ejecutivamente y el blindaje que le puedan dar las leyes quedará para más adelante”, confió una fuente de Diputados a este medio.

Pero esta táctica encierra un riesgo y es la fragilidad legislativa que se puede generar. Sin leyes que otorguen previsibilidad, el “blindaje” jurídico que reclama la inversión privada podría postergarse. No obstante, aclararon que el oficialismo guarda un as bajo la manga, como es el giro de los proyectos.

Diputados espera definir el jueves próximo Hernán Zenteno

Ante la consulta de si al Gobierno no le conviene presidir Agricultura para avanzar en temas como la adhesión al convenio de semillas Upov-91, que está establecido dentro del acuerdo comercial con Estados Unidos, las fuentes fueron muy pragmáticas: “El Ejecutivo decide a qué comisión va el proyecto”.

La incertidumbre se despejará cuando se lleve adelante la reunión por la presidencia de Agricultura.