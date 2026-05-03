Diego Coatz: “Los recursos naturales no alcanzan para integrar a 50 millones de personas”

Diego Coatz define a la coyuntura económica argentina como “un punto de inflexión”, especialmente para actividades productivas como la industria o la construcción. “Hay que transformar esta urgencia en una oportunidad”, dice en diálogo con LA NACION el economista, que luego de dejar su rol como director ejecutivo de la UIA (Unión Industrial Argentina) fundó el think tank I+D, desde el cual apunta a generar análisis vinculados con diferentes sectores productivos.

En su análisis, Coatz destaca el avance en “ordenar la macroeconomía” luego de la “situación muy complicada e inestable” heredada por Javier Milei, pero advierte por las materias pendientes en materia de políticas micro e insiste en una agenda de competitividad enfocada en el financiamiento a las empresas, la informalidad y la evasión, la mejora en la infraestructura, el empleo y la inversión en innovación y desarrollo, con vinculación pública y privada.

-¿Está ordenada la macro?

-Veo que se logró estabilizar y bajar la inflación de niveles muy altos a un nivel del 30%. Y va a costar para bajar, en los últimos meses se complicó un poco. Se está trabajando para tener sustentabilidad fiscal de largo plazo. También las cuentas externas en parte mejoraron. La etapa que viene es cómo se logran que los equilibrios macro se den con crecimiento económico, que es un gran desafío. Y sobre todo entender algo que muchos economistas estamos hablando, y es cómo el país logra acumular reservas netas, sobre todo para darle a la política monetaria y cambiaria previsibilidad de largo plazo. Es el gran desafío que tiene el país: cómo logramos tener ahorro en moneda nacional. Y eso es con un banco central fuerte, independiente, que pueda amortiguar los ciclos en el mediano plazo.

-En este programa crecen sectores como la energía, el agro, la minería. ¿Qué lugar tiene la industria en este contexto?

-Hay cierta preocupación sobre la actividad y el mercado de trabajo. En los últimos meses se resintió la actividad. No creo que haya dos velocidades. Lo que está ocurriendo hoy, que viene ocurriendo hace una década, es que el sector productivo de la economía argentina se está fragmentando, donde el sector informal y de menos productividad se va comiendo como un pacman a los sectores formales. Y ahí están temas como el contrabando y demás. Y si esto continúa así, más que una fragmentación va a ser una fractura de la que no se puede volver atrás. Argentina tiene que evitar esa fractura y no convertirse, y no quiero ser despectivo, en un país latinoamericano tradicional, donde el sector informal de baja productividad es más grande que el formal.

-¿En términos sociales o productivos la fractura?

-Productivos y sociales. Si vos tenés sectores con más productividad, que exportan valor agregado, industria, recursos naturales, servicios basados en el conocimiento, y lográs que eso traccione, le va ganando espacio a la informalidad. Es el gran desafío que tiene el país. Lo pongo en números. En los últimos dos años se perdieron aproximadamente 240.000 empleos formales, los que tienen más salarios y más productividad. Unos 75.000 fueron en la industria, unos 80.000 en la construcción, y el resto en algunos rubros de servicios. En los últimos meses también empezó a caer el empleo formal en comercio, y si no se logra cambiar la dinámica, estamos calculando que probablemente se pierdan 200.000 o 220.000 más en los próximos dos años. Parte de eso se va a actividades tipo Rappi y Uber, pero lo que ocurre realmente cuando se pierden empleos formales es que hay una transición donde muchos de esos trabajadores, que tienen rutinas y aprendizaje se van al comercio informal, al servicio doméstico, a actividades cuentapropistas, sectores con menos productividad y peores ingresos. Es un círculo negativo. Y hay que tener en cuenta algo estructural. Es súper importante desarrollar los recursos naturales, pero si uno incluye al agro, que es el que más genera, el petróleo y la minería, es más o menos el 6,5% del empleo formal. Y haciendo las cosas muy bien, probablemente pueda estar más cerca del 8%. La industria, la construcción y el comercio son el 45% del empleo formal, y después están todos los diferentes servicios. Entonces, claramente para integrar y generar puestos de trabajo hacen falta otros sectores. Los recursos naturales son fundamentales para las divisas, pero con eso no alcanza para integrar a 45 o 50 millones de personas.

Diego Coatz Soledad Aznarez

-El Gobierno avanza en una economía más abierta y plantea que la industria creció por la protección. ¿Qué tiene de cierto eso y cuánto necesita protección el sector para sostenerse?

-La industria en todos los sectores puede ser muy competitiva. Obviamente hay sectores con especialización, diferenciación de producto y calidad, pero justamente cómo nos insertamos en el mundo es un problema. Dentro de las fábricas, la productividad en el país todavía es más alta que en Brasil o México. Depende la escala y los factores, creo que hay muchísimas oportunidades. Obviamente ahí hay dos agendas para trabajar. La primera tiene que ver con la competitividad: cómo recuperamos el crecimiento, bajamos la tasa de interés y tenemos una macro que potencia el crecimiento. La segunda agenda tiene que ver con la competitividad. Hay cinco ejes de competitividad, puertas afuera de la fábrica, que hoy tensionan al sector formal de la economía.

-¿En qué sentido?

-Un kiosco o un comercio compite con el que está enfrente o en la esquina: las tasas municipales, ingresos brutos o el costo logístico son todos aspectos iguales, va a precio y después compiten en el mercado interno. Lo que hay dentro del kiosco o el comercio son bienes industriales, sean alimentos o línea blanca, que no compite con el que está en frente, sino con las reglas que hay en Brasil, Turquía o China. Estos bienes transables compiten con las políticas de competitividad que hacen otros países, y ni hablar en el contexto actual, con las políticas de subsidios muy agresivas que hace Asia en general y China en particular.

-¿Cómo impacta ese escenario global al sistema productivo local?

-Estamos en un momento mundial muy complicado e incluso se va a tratar en la próxima reunión del G20 el tema de la sobrecapacidad, que esperemos que sea de transición. Estados Unidos impone aranceles al comercio, y ese stock va para otros países. Entonces, los productos de China que no pueden entrar a EE.UU. buscan otros mercados a precio de dumping. Hay que entender la coyuntura y cómo enfrentamos esta transición, porque quizás en cuatro años ya no hay más sobrecapacidad.

-¿Qué puede hacer el país? El Gobierno avanza hacia la apertura mientras el mundo se cierra.

-Voy a cosas muy puntuales y cosas más estructurales que es muy importante. Entre lo primero, evitar el encarecimiento en dólares durante cuatro meses para que después los abaratemos en dólares. Tiene que haber un tipo de cambio previsible donde uno sepa que los costos más o menos aumentan con el tipo de cambio y pueda planificar. Hay que salir del ciclo de depreciación que baja los costos y lo que estamos viendo en los últimos meses de apreciación. Y obviamente lo que están haciendo todos los países con la competencia desleal, que es políticas de anti-dumping, sobre todo con los precios que vienen de liquidación. La industria argentina puede ser totalmente competitiva y hoy tiene buenos precios de Occidente, no los de liquidación o remate de Asia, hechos con condiciones de trabajo diferentes, donde te regalan el capital para invertir.

-Mencionó los temas macro. ¿Cuál es la agenda micro para el sector productivo?

-Tiene muchas aristas, pero hay cinco ejes. Uno es la cuestión tributaria, nacional, provincial y municipal, que afecta al sector formal. Hay que buscar esquemas de incentivos a la industria para que inviertan, como el RIGI. El segundo tema es el financiamiento. Creció un poco el crédito, pero hoy necesitamos un mercado de capitales y un sistema financiero más profundo. Entendiendo los temas de corto plazo, vamos a tener que tener líneas de capital de trabajo para ayudar a las empresas. Aumentó un poco la mora, pero estructuralmente necesitamos financiamiento. El tercer tema tiene que ver con la litigiosidad. Por ejemplo: en los últimos 20 años bajaron muchísimo los accidentes de trabajo en las empresas industriales, pero suben la alícuota de la ART y los costos porque suben los juicios. Entonces, tenés inversión, mejor desempeño, alícuotas que suben y los juicios están en récord. Un cuarto tema es súper importante para la macro, que es la infraestructura y la logística. Es clave. No puede ser que estemos en 5% o 6% de transporte de carga por tren. Tendríamos que estar por lo menos en 20% o 25%. Las economías regionales pierden hasta 10% o 12% de su competitividad por la logística. En Europa te subsidian, ni hablar si hacés cuestiones de sustentabilidad, pero acá la logística te quita. Y es clave porque mueve la actividad y la construcción. Ahora que se está hablando mucho del BID y el Banco Mundial, tenemos que volver a ser un país que las garantías se den para préstamos en infraestructura. Ni hablar si quiere despegar la minería. Y el quinto tema es el I+D. Si hay algo en común en los países a los que les va bien es que la investigación y desarrollo supera por lo menos los dos puntos del PBI. Argentina tiene menos de 0,5. En cinco deberíamos duplicarlo y parecernos a Brasil. Con un sistema educativo técnico, universidades, diferentes tipos de instituciones y agencias que piensen la agenda de innovación y calidad.

-¿Eso es rol del sector público o del privado?

-Obviamente el gran desafío es que esto se traspase al sector privado, porque justamente hay una fuerte articulación entre el sector público y privado, pero es importante que el sector privado pueda, entre comillas, apropiarse de la agenda de innovación. Sin eso, es difícil pensar la agenda del futuro. Y es tanto el Estado invirtiendo en investigación, educación y demás, y también el sector empresario, en la medida en que pueda salir del día a día de la tasa de interés o la actividad, y pueda apostar a la formación o la calidad.

-Mencionó a la informalidad y la presión impositiva sobre las empresas. A la vez, el Gobierno se enfoca en mantener el equilibrio fiscal. ¿Qué análisis hace de ese factor?

-Es clave poner en movimiento a la economía, empujar el crecimiento porque genera recaudación. Con respecto a la formalización, todos los países mejoran cuando hay crecimiento. Y también hay que premiar a los contribuyentes, es algo que no tenemos como cultura. Ahora con sistemas informáticos y demás hace que puedas tener mejoras y bajas de impuestos graduales para el que efectivamente paga. Y para el sector industrial, tiene que haber una política productiva con algunas medidas que tienen que ver con contribuciones patronales a cuenta del IVA, esquemas de amortización acelerada y devolución de impuestos que hoy están demorados mucho más ágiles para premiar a quien paga. Y el gran desafío macro pero estructural es cómo aumenta la base contributiva, que vos puedas ir ordenando y mejorando el sistema tributario.