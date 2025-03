Durante todo 2025: un informe dice que el agro aportará US$30.800 millones, US$229 millones más que el año pasado

El agro aportará durante 2025 unos 30.800 millones de dólares, una cifra similar al año pasado, según un informe realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). En 2024 la contribución del sector se había ubicado en US$30.571 millones. Ahora serán US$229 millones más.

El reporte de la Bolsa rosarina se conoce en un momento en que, al margen de las zonas que no pueden cosechar por los anegamientos hídricos, comienza a generalizarse la recolección de los cultivos donde sí es posible. Las divisas esperadas no son muy superiores debido a que, de acuerdo al reporte, la producción total terminará siendo 6,5 millones de toneladas menor al ciclo pasado y 15,5 millones de toneladas por debajo de lo que se aguardaba inicialmente, que era un récord de 143 millones de toneladas.

Así lo señaló: “La producción total de granos para la 2024/25 se estima en 127,5 millones de toneladas, lejos de las más de 143 millones de toneladas que se proyectaban en base al área sembrada cuando se lanzaron las siembras. Este guarismo, además, queda por debajo de los 134 millones de toneladas de la campaña anterior”. Vale recordar que el récord de cosecha logrado hasta ahora fue en 2018/2019 con 141,5 millones de toneladas.

Los motivos sobre el declive de la producción hay que buscarlos por el lado de una campaña que tuvo sus idas y vueltas en lo climático más allá de que las lluvias de febrero pasado, ya avanzado el mes, acompañaron en la zona agrícola núcleo y en general la región pampeana. No obstante, el nordeste argentino se quedó afuera de las precipitaciones: en Chaco y Santiago del Estero hay 6,7 millones de hectáreas con ganadería y agricultura muy comprometidas.

“La producción de granos para el 2025 arrancó con un panorama complejo, con un invierno y comienzo de la primavera que había dejado lluvias por debajo de lo normal. Si bien hacia fines del 2024 se recuperaron los acumulados de lluvia, en enero y principios de febrero una sucesión de picos térmicos y el retorno de un pulso seco hizo mella en los cultivos que recién recibieron algo de alivio en la segunda parte del mes pasado. Estas últimas precipitaciones, sin embargo, llegaron tarde para potenciar los rindes de la gruesa, y además se concentraron principalmente en la región central del país. El norte argentino, lamentablemente, ha quedado afuera del área más beneficiada por el agua, y la producción se vio fuertemente afectada”, detalló la entidad.

Un lote de soja en Chaco arrasado por la sequía

De acuerdo a lo informado en la web de la Bolsa rosarina en su apartado de Guía Estratégica para el Agro, contra los 50 millones de toneladas de soja del año pasado ahora la previsión es de 46,5 millones de toneladas. En tanto, en maíz se pasará de los 52,5 millones de toneladas del año pasado a esta campaña con 44,5 millones de toneladas. El trigo, en tanto, sobre diciembre último dejó un mejor balance: su cosecha se ubicó en 19,3 millones de toneladas, por encima de los 14,5 millones de toneladas del ciclo anterior.

Hace unos días, la BCR había señalado sobre la soja: “Hay que considerar que por la sequía antes y por anegamientos ahora, en Buenos Aires podrían no recolectarse alrededor de 400.000 hectáreas sembradas con soja”. Añadió: “Hay zonas que siguen sin alivio. Se observa muy claro en las imágenes que buena parte del norte de Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero y Chaco, que siguieron con una circulación seca y muy caliente, no recibieron lluvias de consideración. Chaco es la provincia más golpeada: la ola de calor duró más de 15 días con temperaturas máximas de 40°C y mínimas que no cedían de los 30°C”.

Evolución del aporte de divisas del agro

En tanto, respeto del maíz apuntó: “El maíz tardío pasó buena parte de la floración en plena ola de calor en la región pampeana y el alivio llegó tarde para el centro y norte. Se estima 1,5 millones de toneladas menos que en febrero para el ciclo de maíz 2024/25. Las proyecciones de rindes de maíz han caído en el centro y norte de Santa Fe y Córdoba, La Pampa y también en algunos sectores del centro y sur bonaerense. Las lluvias recientes mejoraron las condición de los cultivos que siguen transitando etapas críticas, pero las posibilidades productivas han quedado limitadas por la falta de agua en la floración”.

Según la BCR, la cosecha dejará disponible para la exportación granos y subproductos por 92,8 millones de toneladas, “levemente por debajo del volumen exportado en la recientemente finalizada campaña 2023/24 pero lejos de los más de 100 millones de toneladas que se llegaron exportar en años anteriores”.

Para la entidad, con los precios FOB actuales el agro aportará US$30.800 millones. Agregó: “US$24.600 millones se volcarán en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y otros US$6200 millones a los dólares financieros, suponiendo que se mantiene vigente el “dólar blend” hasta fines de año”.

LA NACION