“Es imperioso saber”: la Rural de Río Cuarto pidió detalles sobre el destino de los fondos que recibe el Ipcva

En medio de la polémica que se reabrió luego que la cámara que agrupa a los matarifes pidiera reformular el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipvca) y que el aporte para sostenerlo deje de ser obligatorio para ser voluntario, la Sociedad Rural de Río Cuarto pidió transparentar el ente para evitar sospechas y malentendidos. Según señalaron, “es imperioso saber con detalle qué destino tiene todo ese dinero”, y advirtieron que “cuando no hay claridad se alimentan las suspicacias”.

A través de un comunicado, en la entidad ruralista recordaron que, hace un año, plantearon la necesidad de poner sobre la mesa, analizar y discutir el destino de los fondos que cada ganadero aporta obligatoriamente para la promoción de la carne vacuna.

En esta oportunidad, desde la entidad resaltaron que “con que esos recursos, que se extraen de cada animal que se envía a faena, están destinados al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva) que organiza una serie de acciones, tanto en el país como en el exterior, con el fin de difundir las virtudes del consumo de cortes bovinos”. No obstante, observaron que esa descripción general exige detalles cuando se analiza el monto que se recauda por año. “Es que, por ejemplo, en 2024 se faenaron unas 14 millones de cabezas, lo que representa una caída del 4% respecto a 2023, o 500.000 animales menos. Si se tiene en cuenta que por cada uno el productor paga $834 con destino a promoción, la cuenta arroja un resultado final de 11.500 millones de pesos. Casi $960 millones mensuales”, estimaron.

El Ipcva participa de diversas ferias como SIAL París

Según señalaron, “es imperioso saber con detalle qué destino tiene todo ese dinero y cómo se definen los objetivos porque, además, es un costo extra para cada ganadero del país”. Indicaron que hace un año se preguntaban qué recibe a cambio el ganadero. “Lo pedimos a comienzos de 2024 y hasta aquí no tuvimos respuestas. Y cuando no hay claridad se alimentan las suspicacias. Por eso ahora no es extraño ver el planteo de otros actores de la cadena. Tal vez si se hubiese brindado la información requerida y se hubiese puesto a disposición de quienes aportan ese dinero a diario, muchas tensiones se hubieran evitado. Tal vez todavía no sea tarde”, lanzaron.

Los hechos

La polémica surgió después de que Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores de Carne (Camya), pidió la palabra en la reunión de la Mesa de las Carnes y planteó: “No es una cosa mía, tengo la autorización de Camya para hacerlo. Todos los que conformamos esta cadena somos unos impresentables. Estamos hablando de que no hay vacas, de que se faenan vacas preñadas, de se que matan terneros, del kilaje de faena, del chip, pero nadie dice que tenemos un Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) que le está cobrando a los productores, frigoríficos y matarifes un montón de plata para promover la carne en el exterior y no tenemos ganado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos promoviendo un producto que no tenemos y el problema está en la producción”.

Influencers chinos, conocidos como KOL's (Key Opinion Leaders), cuando visitaron el restaurante de Argentine Beef de la China International Import Expo (CIIE) Ipcva

Luego de conocerse el intercambio, la Mesa de las Carnes, emitió un comunicado en el que respaldó y ratificó en un extenso documento la labor que realiza el instituto, creado por la ley 25.507 en 2001. “El instituto se solventa en su totalidad por aportes que realiza el sector privado, productores y frigoríficos. La conducción es realizada por representantes del sector privado, el Consejo de Representantes es integrado por personas designadas por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Coninagro, el Consorcio ABC, Unica, Cadif, Fifra y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. El presidente es designado por las entidades representativas de los productores y el vicepresidente por las entidades representativas de la industria”, dijeron.

Explicaron que el sector privado impulsó la sanción de la ley de constitución del Ipcva “para tener un ente capaz de realizar los estudios técnicos que hacen a la actividad como también para la promoción de la carne argentina en el mercado doméstico e internacional”.

