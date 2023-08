escuchar

En el campo consideraron que las propuestas de dolarización, como la que impulsa Javier Milei, el candidato más votado en las últimas PASO, no deben ser ideas “aisladas”, sino que tienen que ir junto a otras medidas, previas y complementarias, como la estabilidad económica, la unificación del tipo de cambio y la menor presión tributaria.

“Para que esto ocurra, la productividad del país deberá nivelarse con la de Estados Unidos, integrando los precios de la economía con el mundo y sumarle medidas complementarias para alcanzar un Banco Central verdaderamente independiente”, afirmaron fuentes gremiales del campo consultadas.

Para el consultor en agronegocios Ernesto Ambrosetti, la posibilidad de dolarizar la economía requiere de pasos previos indispensables, donde además de la estabilización de la economía, deberá haber un relevante ajuste del gasto público para llegar al equilibrio fiscal y una recomposición de reservas.

“Los insumos estratégicos del agro, la maquinaria y la tecnología de alta precisión son en dólares y los precios de los commodities también son en dólares. Es decir que el sector es el más acostumbrado a trabajar con el dólar, a pesar de que recibe pesos. Lo relevante no es la dolarización en sí misma, sino que mejore la competitividad, reduciéndose la presión impositiva y el elevado costo argentino”, aseguró.

Antes de hablar de las “bondades” de la dolarización, para Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), hay temas centrales que no se pueden dejar de lado. “Con la carga tributaria y las retenciones que existen, siendo o no dolarizada la economía, la relación insumo-producto es muy difícil y siempre perjudicial. Aun más, de mantenerse esta carga tributaria, la dolarización complicaría bastante más la situación”, señaló a LA NACION.

Horacio Salaverri, presidente de Carbap

En cuanto a la dolarización en sí, el dirigente destacó que se debe tener en cuenta los procesos internacionales que son muy cambiantes. “Si hubiera un periodo de tasas de interés bajas y de crecimiento de los precios agrícolas, indudablemente la Argentina dolarizada tendría una competitividad alta y una importante rentabilidad. Pero si se produce un ciclo, donde se fortalece el tipo de cambio o la tasa de interés crece mucho y los precios internacionales no acompañan, empezamos a tener problemas de endeudamiento en el sector porque las tasas son en dólares y más altas”, explicó.

“Un dólar fuerte nos quita competitividad y nos complica. No es tan simple la situación: al no manejar la moneda, quedaríamos muy expuestos a los ciclos internacionales. En la región, existen tipos de cambios flexibles que trabajan y se adecuan mejor a los shocks externos y la problemática del fortalecimiento del dólar”, agregó.

En esa línea, Gabriel De Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), remarcó que como medida aislada no soluciona nada, sino que debe ser tomada en el marco de una serie de reformas. “Si no se caería muy rápido en una pérdida de competitividad, producto del aumento de costos en dólares”, dijo.

Gabriel De Raedemaeker, vicepresidente de CRA

En detalle, el dirigente cordobés, recordando la Convertibilidad de los 90, dijo que primero se debería eliminar la distorsión que genera la multiplicidad de tipos de cambio para ir al dólar como moneda de transacción, aunque alertó que esto llevaría a quedar “encorsetados” a una situación de una posible pérdida de competitividad por caída de precios internacionales o simplemente de aumento de costos propios de la actividad.

“Es una medida correctiva que solucionaría muchas cosas, en tanto y en cuanto se acaben todas las distorsiones que impactan sobre el sector. No debe ser analizada de manera aislada sino en el marco de un programa económico”, remarcó.

En ese sentido, hace falta poder hablar un mismo idioma para importar o exportar. Así lo remarcó Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA): “Es decir que sea una sola paridad con el dólar y ser competitivos no solo en el sector agropecuario si no en todos los sectores. Pero no soy economista y no sé cómo se haría la dolarización y de hecho entre ese mismo equipo económico hay cuatro modelos diferentes. No sé si el efecto es el mismo que buscar una unificación cambiaria y en cuánto tiempo se podría poner en práctica cualquier modelo que impulsan los distintos candidatos”.

En tanto, Javier Rotondo, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), aseguró que se necesita un plan integral ya que la dolarización per se retrotrae a la época de Carlos Menem, en donde estaban anclados en un tipo de cambio que los sumió en muchos problemas.

“La artificialidad de los tipos de cambio y las retenciones es algo que nos pega en la médula. Hay pasos y escalones previos para dar hacia un plan integral de dolarización, si no solo es un eslogan que podría tornarse peligroso”, aseguró.

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), coincidió que el problema de dolarizar está en la competitividad con el resto de los países exportadores: “El país tendría que lograr, entonces, trabajar en productividad para ser competitivo contra Brasil y otros países exportadores. Pero hasta ahora en la Argentina jamás se logró trabajar en productividad”.

Voces a favor

Para Alberto del Solar Dorrego, productor y candidato a intendente de Rojas con La Libertad Avanza, el espacio de Milei, la dolarización “sería una manera de sincerar y nivelar el gran desajuste que hay entre precios de compra y de venta”.

“Lo que vendemos vale la mitad y lo que compramos tiene precio lleno. Dejo a las retenciones (DEX) de lado en este tema, no va en este análisis. Por otra parte también se debe comparar la distorsión por el tipo de cambio con los insumos importados. Mi conclusión es que sería la solución para poder seguir en lo nuestro e invertir, cosa imposible hoy en día”, finalizó.