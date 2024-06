“Este es el momento”: exigen que el Gobierno le ponga fin a una medida “discriminatoria” hacia el agro

Escuchar

Cuando faltan días para que venza, a fin de mes, la resolución del Banco Central (BCRA) que encareció el crédito a los productores que almacenan más de un 5% de grano de soja, la Sociedad Rural de Río Cuarto se sumó a una extensa lista de entidades, dirigentes y autoridades provinciales que piden que la normativa no sea prorrogada.

En septiembre de 2022, con Sergio Massa como ministro de Economía, el BCRA, que presidía entonces Miguel Pesce, dictó una norma, en el marco del dólar soja, para obligar a los productores a vender su grano y financiarse así antes que recurrir a los créditos. La comunicación del BCRA se fue postergando sucesivamente e incluso, en diciembre pasado, lo hizo la autoridad monetaria con Javier Milei ya en el poder. En su momento se fijó que la tasa nominal anual de interés debía ser como mínimo el 120% de la última tasa de Política Monetaria publicada.

Las entidades de la Mesa de Enlace pidieron sucesivamente el fin de esa restricción. La semana pasada, en tanto, se sumaron los gobiernos de Córdoba y Santa Fe. La medida, según pudo saber este medio, no tendría continuidad, con lo cual caería a fin de mes.

“Ante el inminente vencimiento de la normativa del Banco Central que grava con un 20% más a las tasas actuales de financiamiento y crédito a aquellos productores que tienen un 5% o más de stock de soja declarado, es que las entidades pedimos que esta normativa no se renueve porque creemos que es una medida discriminatoria y que no tiene sentido, pero, y sobretodo advertimos, como lo hemos dicho desde su creación allá por el 2022, lo importante que es el crédito y el financiamiento para el productor, y que un 5% o más de stock no significa que el productor esté atentando contra el Estado nacional, sino que muchas veces, es la posibilidad de contar con una moneda de cambio ante un país con tasas inflacionarias muy altas”, dijo Heraldo Moyetta, presidente de la Rural de Río Cuarto.

Según trascendió, el BCRA dejaría caer a fin de mes la medida restrictiva

El dirigente agregó: “Sabemos que hay muchos productores de soja que también son ganaderos, que también producen otro tipo de productos agropecuarios y necesitan del financiamiento. No vemos la necesidad de castigar a los productores por tener un resguardo y creemos que todo debe ser bajo las mismas condiciones”.

Según dijo, el gobierno nacional tiene “una gran posibilidad de dar una señal importante como viene dando algunas otras a la actividad agropecuaria, en el sentido de simplificar y sumar posibilidad a los productores para que puedan tomar crédito a tasas de mercado sin tener ningún castigo”.

“Esperamos que se escuche este reclamo de las entidades que representamos a los productores para poder seguir creyendo que el gobierno está pensando realmente en poner a la producción de pie”, agregó.

La Rural de Río Cuarto al Gobierno de Milei sobre el pedido para no prorrogar la medida del BCRA: "Este es el momento"

La Rural de Río Cuarto se hizo eco de que para Milei “es la libertad y no las trabas lo que permite el crecimiento”. En este marco, apuntó: “Este es el momento y está dada la oportunidad, de refrendar con hechos aquellas expresiones. Ojalá el Gobierno sepa verlo y actúe en consecuencia”.

Cuando era ministro, Massa se había pronunciado en contra de la medida del BCRA y pidió su eliminación, al margen de reconocer la autonomía de la entidad monetaria. Lo mismo hizo su entonces secretario de Agricultura, Juan José Bahillo. Sin embargo, el BCRA mantuvo su medida.

La entidad del campo cordobés valoró que el gobierno de Milei haya sacado diversas trabas y simplificado normativas. Las últimas fueron una serie de requisitos que se quitaron para seguir formando parte como operador del Registro Único de la Cadena Agroindustrial (RUCA), un sistema clave.

“Con la Ley Bases camino de su aprobación por la confirmación en Diputados, con el equilibrio fiscal controlado y los niveles de inflación a la baja, pero con una economía deprimida fruto del ajuste necesario precisamente para estabilizar las variables antes mencionadas, salta a la vista de todos que lo que Argentina necesita ahora, más que nunca, es potenciar su producción que tiene en lo agropecuario a uno de sus mejores aliados”, concluyó.

