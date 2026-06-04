“Este tipo”: fuerte respuesta del vicepresidente de la Rural a un asesor de Luis Caputo que lo fustigó en redes

El actual vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcos Pereda, que competirá contra Nicolás Pino por la conducción de la entidad en septiembre próximo, cruzó con dureza a un hombre cercano al ministro de Economía, Luis Caputo. Se trata de Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y uno de los asesores de Economía, quien antes en redes había arremetido contra el dirigente rural por unas declaraciones.

Pereda habló en el programa de streaming “Ahora Play” conducido por el periodista Maximiliano Montenegro y allí planteó críticas a la falta de previsibilidad para el sector agropecuario y al impacto que tuvieron medidas oficiales sobre la actividad. “Cuando decimos previsibilidad estamos hablando de reglas estables, claras y obviamente justas, porque al agro sacándole lo que le sacan tampoco es justo”, señaló.

En ese contexto, se refirió a la decisión del Gobierno de restablecer en julio del año pasado las alícuotas plenas de los derechos de exportación para los principales cultivos luego de la rebaja temporal aplicada durante el primer semestre de 2025. “Fue como un manotazo de ahogado que fue muy contraproducente. Vos recién hablabas con el presidente de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) y yo quería intervenir porque se le frenó en el segundo semestre la venta, ¿por qué? porque es una incertidumbre total al campo”, sostuvo.

Vale recordar que hace unos días, en tanto, el gobierno nacional anunció una baja de las retenciones al trigo y a la cebada y una reducción gradual desde enero próximo para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo.

Marcos Pereda en Ahora Play

Según Pereda, el sector agropecuario había interpretado que el objetivo de la administración de Javier Milei era avanzar hacia la eliminación de los derechos de exportación. “Un día yo te dije que te iba a bajar todo, antes de que me fuera. No sabemos si va a tener otro período o no, pero la idea era que para los cuatro años de Milei íbamos a estar en cero en retenciones”, afirmó.

El dirigente también cuestionó la implementación de la suspensión temporal de las retenciones [en septiembre último, que estuvo vigente 72 horas] y sostuvo que terminó beneficiando principalmente a las empresas exportadoras de granos. “No solo no terminamos, sino que por tres minutos... es entendible, el tipo tenía una corrida fenomenal. Las cerealeras normalmente ganan entre 2 y 3 dólares por toneladas, a ellos les dieron servidos más de 30 dólares, porque tuvieron la oportunidad de negociar en tres días toda la compra que fueron más de 7000 millones de dólares, que las cerealeras adelantaron: llamaron a las casas matrices para pedir la plata y dijeron: compro barato y luego lo voy a ir vendiendo”.

Consultado acerca de si el costo financiero de esa operatoria había recaído sobre los productores, Pereda respondió: “Al chacarero le dieron mitad del precio. Sí, les dieron mejor precio, pero ¿a costo de qué? ¿Quién ganó?”.

Hola, "este tipo" soy yo: Marcos Pereda. Y lo que planteo es estrictamente lo que atraviesa el sector. Si analizás bien, y bajás a hacer un margen bruto de cualquier cultivo, te darás cuenta que el sector no está tan bien como vos creés.

De todas maneras, mi función es… https://t.co/w0EgMmeX8B — Marcos Pereda (@MPeredaBorn) June 4, 2026

A continuación insistió en que la medida fue contraria a los principios de estabilidad y transparencia que reclama el sector. “Eso no fue previsibilidad, no fueron reglas de juego claras. Esa no es la economía que estamos buscando cuando hablamos de libertarios, la libertad es no intervención. Los mercados tienen que ser transparentes, pero tienen que ser estables, no podés estar interviniendo”, dijo.

Además, vinculó esa situación con el comportamiento de otras actividades ligadas al agro. “Eso fue lo que frenó la venta de maquinaria, porque la gente no sabía a dónde íbamos a terminar, pasó con toda la economía. Seamos realistas. En el sector agro nos metieron la mano en el bolsillo. Fue el último manotazo de ahogado que pudieron hacer; por suerte salió bien a través de Scott Bessent [secretario del Tesoro norteamericano] y Donald Trump y hoy estamos bien”, precisó.

Reacción

Las declaraciones generaron una rápida reacción en las redes sociales. Núñez, quien es uno de los asesores económicos de Caputo, publicó un mensaje en la red social X cuestionando al dirigente rural. “Le falta llamar a votar por Kicillof nomás, mamadera lo de este tipo”, escribió.

Pereda respondió directamente al funcionario y defendió sus planteos. “Hola, ‘este tipo’ soy yo: Marcos Pereda. Y lo que planteo es estrictamente lo que atraviesa el sector. Si analizás bien, y bajás a hacer un margen bruto de cualquier cultivo, te darás cuenta que el sector no está tan bien como vos creés”.

Al mismo tiempo, rechazó que sus críticas tuvieran una lectura partidaria. “De todas maneras, mi función es representar el interés de los productores. Eso no debería leerse en términos partidarios. No me presto a ese juego”.

Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina Gentileza Adblick

Finalmente, el dirigente hizo referencia al clima electoral que atraviesa la Sociedad Rural Argentina y reclamó que el Gobierno mantenga distancia respecto de la vida institucional de la entidad. “Debemos entender que así como la SRA debe tener autonomía para decir lo que vemos bien o mal, también funcionarios del Gobierno deberían evitar entrometerse en la dinámica interna de nuestra institución”, apuntó.

El episodio ocurre en medio de una campaña particularmente intensa dentro de la Rural entre Pereda y Nicolás Pino, actual presidente, quien tiene llegada al gobierno de Milei.