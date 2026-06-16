Le robaron 52 terneros valuados en unos US$50.000 y hay un dato que no logra explicar

Primero pensó que estaban escondidos entre los juncos. Después creyó que podían haber quedado rezagados en algún rincón del campo. Pero cuando terminó de recorrer cada lote y volvió a encerrar la hacienda ya no quedaron dudas: faltaban 52 terneros. La situación ocurrió en un establecimiento de la zona de la localidad bonaerense de Lincoln y derivó en una denuncia por el robo de animales valuados en cerca de US$50.000. Según contó el productor Gabriel Racca, no encontró alambrados cortados, tranqueras violentadas ni señales evidentes que permitieran explicar cómo habían sacado semejante cantidad de hacienda.

“Cuando terminamos de contar faltaban unos 50 animales. Al principio pensamos que podían estar en un cañadón con mucho junco que tenemos dentro del campo, donde otras veces se nos habían escondido algunos terneros”, relató.

Según dijo, la última vez que había verificado que la hacienda estuviera completa fue el 29 de abril, durante los trabajos de vacunación contra la aftosa. En ese momento el ganado fue encerrado, contado y no se detectó ninguna anomalía.

Pero, a principios de junio, cuando volvieron a encerrar la hacienda para hacer tareas sanitarias, se encontraron con el faltante. “Cuando fuimos a encerrar de nuevo vimos que faltaba hacienda. Como algunas veces los animales se esconden en ese sector con juncos, pensamos que podían estar ahí. Volvimos el lunes, recorrimos todo y cuando terminamos de encerrar seguían faltando”, explicó.

El caso que se registró en Lincoln generó preocupación entre los productores Wikipedia

En total eran unos 52 terneros de recría, en su mayoría machos negros, colorados y caretas.

A partir de allí comenzaron las recorridas por los alambrados y los contactos con los vecinos para descartar que los animales hubieran cruzado a otros establecimientos. “Empezamos a recorrer todo el perímetro, hablamos con los vecinos y no había nada. No había roto un alambre, no estaban en el campo de al lado y tampoco había señales de que se hubieran escapado”, señaló.

Racca explicó que en los últimos años había realizado importantes mejoras en el establecimiento y renovado gran parte de los alambrados perimetrales. “Los alambres están muy bien hechos. Miramos y miramos y no encontramos ninguna rotura, ninguna torniqueta floja, nada que indicara por dónde pudieron haber salido”, afirmó.

Ante esa situación realizó la denuncia en la Patrulla Rural de Lincoln. La investigación continúa y, por el momento, no hay personas identificadas por el hecho. Para el productor, el volumen de animales faltantes hace difícil pensar en una salida accidental.

“No es un robo de tres o cinco terneros. Son 52 animales. Esto parece algo más pensado, más armado”, sostuvo. Racca dice que no sabe quiénes fueron, pero está convencido de que no se trató de un robo improvisado. “Por la cantidad de hacienda que desapareció, para mí los cargaron en un camión”, indicó.

El caso también volvió a encender la preocupación por la inseguridad rural en la zona. Según contó, otros productores cercanos sufrieron episodios similares en los últimos años.

Foro ilustrativa FERNANDA CORBANI - IMAGEN DIGITAL/NIKON D1-H

Mientras espera avances en la investigación, ya comenzó a tomar medidas para reforzar la seguridad del establecimiento. Entre ellas prevé instalar nuevas cámaras y coordinar con vecinos la colocación de controles de acceso sobre un camino secundario que utilizan los campos de la zona.

“Ahora vamos a poner cámaras y trabajar con los vecinos para tener más control de quién entra y sale. Después de algo así, uno tiene que tratar de prevenir que vuelva a pasar”, concluyó.