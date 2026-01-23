Expoagro. Una jornada con jóvenes para sembrar el futuro del campo

En Expoagro 2026 edición YPF Agro, los jóvenes volverán a ser el epicentro en una jornada que promete una convocatoria masiva con representantes de todo el país.

Así, la Jornada Nacional de Jóvenes se desarrollará el jueves 12 de marzo, a las 14 horas, en el Tecnódromo Mario Bragachini de la megamuestra que se realizará en el predio ferial y autódromo de San Nicolás. En esta edición aniversario, la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba) será anfitriona del encuentro, para acompañar a Expoagro “en una iniciativa que combina conocimiento, innovación y proyección profesional”, dijeron los organizadores.

La agenda incluirá presentaciones de maquinaria agrícola de última generación, demostraciones de enjambre de drones, aplicaciones de robótica y un test drive de tractores “Valtra”, con el objetivo de generar espacios de aprendizaje, intercambio y vinculación entre jóvenes, empresas e instituciones.

Hasta el momento, ya confirmaron su participación, estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba, la UADE, ACA, Jornaderos Agro, la Red de Jóvenes y FACA.

Experimental

“La Jornada de Jóvenes de Expoagro es una propuesta donde se concentran estudiantes de distintas universidades, instituciones y organizaciones en un ambiente coloquial, pensado para compartir, informarse y disfrutar de actividades vinculadas al agro y a la implementación de tecnologías”, explicó el Leandro Fariña, director del Campo Experimental de la Unnoba.

En ese contexto, remarcaron que uno de los principales desafíos que hoy enfrentan estudiantes y jóvenes profesionales es la velocidad de los cambios tecnológicos y productivos.

“Desde la universidad trabajamos para formar profesionales con capacidad de planificación, con mirada integral de los sistemas productivos y, sobre todo, con habilidades para resolver problemas. Hoy el agro muestra una alta adopción de tecnologías y los futuros profesionales deben estar preparados para incorporarlas, estimularlas y aprovecharlas al máximo”, sostuvo Fariña.

Jóvenes estudiantes en el campo

Jóvenes que viajan para aprender

Entre los estudiantes que estarán presentes en la Capital Nacional de los Agronegocios se encuentra el grupo Semillero UNJu, una iniciativa integrada por alumnos de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy.

“Para muchos de nosotros, Expoagro era completamente desconocida. Cuando un profesor nos habló de la muestra, sentimos que se nos abría un mundo nuevo”, contó Aimé Ramos, estudiante de agronomía e integrante del proyecto. “A partir de esa motivación, el grupo se organizó para poder viajar desde Jujuy, impulsando un trabajo colectivo que incluyó la producción y venta de plantines, la siembra de una hectárea de maíz y distintas acciones para recaudar fondos”, agregó.

“Este proyecto nos permitió empezar a adquirir experiencia real como futuros ingenieros agrónomos: tomar decisiones, equivocarnos, aprender y trabajar en equipo”, expresó Ramos, y destacó el acompañamiento de los docentes que hicieron posible la iniciativa.

Para el grupo, participar de Expoagro significa ampliar conocimientos, generar contactos y acercarse al mundo profesional. “Queremos ser profesionales actualizados, saber qué pasa en el país y dónde buscar oportunidades. Creemos que en la megamuestra vamos a poder ampliar nuestra mirada y nuestra red”, resaltó.

Expoagro marcelo manera

Formación y futuro profesional

Desde la Facultad de Agronomía de la UBA, la jornada también representa una instancia clave de formación. “Nuestro objetivo es acompañar al estudiante durante toda su carrera universitaria y, especialmente, vincularlo con el medio profesional desde el inicio”, explicó Estanislao Rueda, referente de la agrupación estudiantil Línea de Agronomía Independiente (LAI), quien está finalizando sus estudios en FAUBA.

El evento está destinado a estudiantes de distintas carreras, ateneos juveniles de instituciones y cooperativas, y a todos aquellos jóvenes interesados en compartir una experiencia de aprendizaje, intercambio y contacto directo con las tecnologías que hoy marcan el rumbo del agro. Los interesados deben concurrir el día jueves 12 con certificado de alumno o bien listado con membrete y firma de la entidad educativa. La entrada es sin costo

En el año de su 20° aniversario, Expoagro edición YPF Agro “vuelve a demostrar que pensar el desarrollo del agro también implica abrir las puertas a quienes hoy se están formando y serán protagonistas del sector en los próximos años”, dijeron los organizadores.