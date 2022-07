Exposición Rural de Palermo: por primera vez en la historia, dos mujeres están en un lugar clave de la muestra

“La responsabilidad del Comisariato es controlar que todo esté en orden y que las actividades puedan desarrollarse correctamente”, sintetizó Agustina Díaz Valdez, que por primera vez en la historia está como secretaria del Comisariato General de la Exposición Rural de Palermo. Junto a ella hay otra mujer, Cecilia Fernández Gotti, que se desempeña como subcomisaria general.

Por primera vez en la historia de la Rural, dos mujeres integran el Comisariato General. Ellas son las encargadas de velar por el cumplimiento de las normas, disponer todo lo necesario para el óptimo funcionamiento de cada pabellón y pistas. “Basta con hacer un repaso de la complejidad de la muestra para intentar mensurar lo que a cada uno le compete”, dijeron.

Según contaron en la entidad, la novedad de incorporar a Fernández Gotti y Díaz Valdez fue por “la confianza en dos protagonistas que han recorrido caminos diferentes en el gremialismo institucional”.

“Agustina, veterinaria, proviene del ateneo de la SRA, que llegó a presidir. Cecilia, madre de cuatro hijos, está vinculada a la cría ovina y de Caballos Criollos y se inició en la Sociedad Rural de Río Gallegos, donde llego a ser vicepresidenta; actualmente es directora la SRA”, indicaron.

Según contaron las mujeres, han dividido sus roles del predio por zonas y actividades. “Más de una vez, andamos juntas de un lado para otro y siempre nos colaboramos”, dijeron y contaron que cada una ha caminado no menos de 14 kilómetros por día (en las tres primeras jornadas), recorriendo la muestra.

“Queda por delante una serie de actividades que seguramente nos exigirán más. Estamos contentas, lo estamos disfrutando”, afirmaron.

Acerca de la novedad de sus incorporaciones, remarcaron “la rápida integración con el resto de los integrantes del Comisariato General y la facilidad de compartir el ámbito de la exposición”.

Desde su paso por el Ateneo que Díaz Valdez deseaba ser parte del Comisariato, en tanto que Fernández Gotti se mostró sorprendida cuando se lo propusieron. Contó con el inmediato apoyo de su familia.

“Nunca supe que éramos las primeras mujeres en el comisariato, hasta que alguien lo mencionó. Pero no me cuesta adaptarme y eso que casi no nos conocíamos. Soy de Santa Cruz, siento que acá estamos todos y en conjunto, podemos lograr un montón de cosas”, aclaró Fernández Gotti, destacando la visión federal de la actual dirigencia.

Ambas coincidieron en la importancia de estar en contacto con todos los criadores y expositores, “porque nos permite poder entrar en la intimidad del trabajo cotidiano, donde se escuchan muchas voces que enriquecen la visión”.

“La parte humana, esté o no la mujer, acá se siente, pero sin dudas tenemos otras sensibilidades y otra visión para compartir. Sabemos que este es un primer paso, y a partir de ahora van a haber más mujeres”, aseguraron.

Por último, Díaz Valdez remarcó que en el Ateneo es habitual el protagonismo de las mujeres y como ejemplo citó que “es el quinto año que lo preside una mujer”. Remarcó: “Los jóvenes no somos el futuro, somos el presente”.