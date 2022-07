Exposición Rural de Palermo: hay empresas de maquinaria “sin precios” por la incertidumbre económica

“Incertidumbre” es la palabra repetida por parte de los fabricantes de maquinaria agrícola que están exhibiendo sus productos en la 134º edición de la Exposición Rural de Palermo. Entre los comentarios recopilados por LA NACION en un recorrido por los stands de la muestra, se repiten las versiones de que la situación económica y política del país altera el ritmo de ventas. También advierten que hay firmas trabajando sin precios.

“Por ahora la política es ofrecer los precios del día”. “No prometemos precios a largo plazo, porque no sabemos lo que va a pasar mañana”. “Hay expectativas, bajas, pero hay”. Son las explicaciones que dan algunos empresarios sobre las consultas recibidas en lo que va de la muestra. También están los que, pese a las adversidades, se mantienen optimistas por la situación y afirman haber recibido consultas concretas por negocios.

“La gente sabe lo que está pasando. Pasan, miran los productos, pero no están planteando hacer negocios. Están visitando: ven y se van”, puntualizó Néstor Cestari, presidente de la firma homónima, quien planteó que en este momento “no tienen precios”.

El empresario contó también que tuvieron visitas de Chile y están para entregarles unidades a los clientes. “Pero no hay un planteamiento de negocios puntuales, porque hay una incertidumbre con los precios de los insumos y la misma disponibilidad, y que la gente directamente solo vea el producto. Están esperando a ver qué decide la parte económica para ver qué planteamiento hay, si vuelven los créditos, si se tranquiliza esta efervescencia que hay en cuanto a la inflación para reanudar las actividades”, amplió.

Néstor Cestari, presidente de la firma homónina, que expone en la Rural de Palermo LA NACION

Para Cestari, el dólar influye mucho en este momento puntual de la economía del país en el sector agropecuario. “Genera incertidumbre en general y en los precios de los insumos. Están esperando dónde queda, qué precios quedan fijos para empezar a hablar de qué negocio se puede llegar a hacer. Y cómo les incide en el precio de lo que van a comprar con respecto a lo que van a vender. Tienen miedo de nuevas retenciones. Están esperando y a la expectativa de lo que pasa. Tienen voluntad, pero no dirección de lo que va a seguir”, explicó.

La muestra sirve para exhibir, insisten en los stands. Consultas hay, pero no hay concreciones de negocios, como sucedió en años anteriores, que directamente solicitaban cotizaciones de productos específicos a mediano plazo con la intención de invertir. “No vienen concretamente a hacer negocios, porque están a la expectativa de la economía. Esto nos afecta a todos por igual. No es que le afecte al sector agropecuario, ni al industrial. Cuando hay incertidumbre en el sector agropecuario nos influye a todos. Esperamos que la economía se acomode por el bien de todos”, detalló.

Juan Pablo Rodríguez, jefe de ventas de Metalfor, señaló que el nivel de consultas es un poco más bajo. Esto cambiaría cuando arranquen los remates ganaderos, que llevan más interesados en general a la muestra. Explicó que en la firma tienen convenios con todos los bancos a tasa subsidiada en pesos. “Eso es lo que más tracciona porque es una alternativa importante para los productores”, dijo.

Además, indicó que se venía trabajando muy bien hasta que empezó a verse “lo del tipo de cambio”.

“Veníamos trabajando bien, mientras se resuelve este tema coyuntural. Hago la salvedad porque no se sabe a qué tipo de cambio les van a liquidar, entre los rumores, por ejemplo, es que no se sabe a cuánto se va a vender el dólar. Hay consultas, pero no se terminan de concretar hasta que no se resuelvan todos estos problemas del país”, amplió y precisó que desde hace 20 días se empezó a ver la diferencia en los ánimos del sector. “Hay consultas, pero con pocas perspectivas de cerrar esas operaciones, con suerte hasta que se aclare un poquito el panorama para ver en qué tipo de cambio va a seguir trabajando el campo”, resumió.

Nicolás Marinzalda, jefe de ventas, y Daiana Repetti, responsable de marketing de Claas, coincidieron sobre el nivel de consultas que han tenido en los primeros días de la muestra. “Trabajamos al dólar oficial. El tema es el contexto general que termina siendo que todo sea difícil. Hay mucha incertidumbre, es exactamente eso”, indicaron los jóvenes. También aclararon que “a nivel general de la muestra arrancó muy bien”. Destacaron: “No sé cuál fue el motivo, pero vimos mucho movimiento”.

Nicolás Marinzalda, jefe de ventas y Daiana Repetti, responsable de marketing de Claas Ricardo Pristupluk - LA NACIÓN

“Han venido clientes que hacen consultas, hay quienes que ya vienen hablando de las cuotas o implementos en equipos más chicos”, aseveró Repetti.

Ante la consulta sobre cómo se están manejando ahora con el dólar, dijeron que no les está afectando “en este momento”, pero señalaron su preocupación. “No se sabe qué va a pasar en los próximos días. Para el campo, también ahora es época de invierno y no están comprando maquinaria agrícola para la próxima campaña”, afirmaron.

Matías Boll, socio gerente de Kubota, afirmó que “están con muchas expectativas”, recibiendo consultas y con la concreción de algunos negocios. La firma de tractores japoneses llegó con distintas herramientas de financiación para motorizar los negocios.

“El ánimo del productor siempre es invertir, tener tecnología, aplicarla al campo para ser más eficiente. Así que están siempre a la vanguardia de ese tipo de inversiones mejorando su parque de maquinaria y esperando que el clima acompañe, porque últimamente también las lluvias retrasaron bastante la siembra de trigo, que ya está culminada prácticamente. Dependemos 100% del clima, así que por ese lado un poquito la expectativa se baja. Pero siempre el productor está con el ánimo arriba, invirtiendo”, precisó. La firma se especializa en tractores de pequeña y mediano porte.

Matías Boll, socio gerente de Kubota Ricardo Pristupluk - LA NACIÓN

Actualmente, dijo, cuentan con acuerdos bancarios, con financiación en 12 cheques fijos en pesos, y financiación directa de ellos o canje a futuro, con entregas de soja hasta mayo 2024. “Así que hay distintas alternativas para que los clientes elijan qué es lo que mejor se adapta a ellos”, describió. Por último, coincidió que la incertidumbre económica siempre influye en las decisiones del sector agropecuario. Por ende, repercute de alguna forma en la maquinaria agrícola que los productores buscan adquirir.