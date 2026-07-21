“Extraordinaria”: una vaquillona que se había vendido al 50% en $136 millones se consagró Gran Campeón Hembra Brangus de Palermo

En una mañana gris, con una llovizna fina que no dio tregua y dejó la pista central pesada, la raza Brangus volvió a demostrar una de sus principales virtudes en la 138a. Exposición Rural de Palermo. A pesar del barro que comenzó a formarse con el correr de las horas, los animales se desplazaron con soltura y corrección, mientras el público acompañó cada salida a pista con la atención puesta en una de las juras más convocantes de la exposición.

Categoría tras categoría, el jurado Carlos Ojea Rullán fue afinando la selección hasta llegar a la definición de los grandes campeonatos, en una competencia donde el nivel y la paridad entre los ejemplares volvieron a poner en evidencia el momento que atraviesa la raza. Finalmente, la Gran Campeón Hembra fue para el box 686, una vaquillona menor de la cabaña El Porvenir, de Quilino, al norte de la provincia de Córdoba. En junio pasado, su propietario, Walter Orodá, vendió el 50% de este ejemplar en un precio récord de $136 millones a las cabañas brasileñas Floripana y 1835.

La Reservada de Gran Campeón Hembra correspondió al box 706, una vaca mayor propiedad de El Impenetrable, Estancia La Magdalena, Tres Cruces, M. Molejón, M. Montiel e I. Lupión. En tanto, el reconocimiento a la Tercera Mejor Hembra quedó para el box 623, de la cabaña Don Pedro, de Raúl Francisco Galo, que llegó de Colonia Belgrano, Santa Fe.

Antes de anunciar el veredicto, Ojea Rullán destacó el nivel alcanzado por la raza y reconoció la dificultad que implicó conformar la fila final de campeonas. “Fíjense cómo se mueven, cómo aploman, los arcos de costilla, la feminidad, el nivel de acebusamiento. Realmente es un lujo. Los felicito y por favor un fuerte aplauso para la raza y para todos los expositores“, expresó frente a la pista.

Antes de anunciar el veredicto, Ojea Rullán destacó el nivel alcanzado por la raza y reconoció la dificultad que implicó conformar la fila final de campeonas Ricardo Pristupluk

Luego agregó: “Observen el tren posterior, son impresionantes. La hembra que va a ganar tiene todo lo que nosotros consideramos correcto dentro de esta final. Una hembra realmente en equilibrio, con balance y una corrección muy importante“.

El jurado también agradeció el trabajo compartido con Gustavo Caimi, quien lo acompañó durante toda la jura. Destacó que es una persona que "tiene muchos kilómetros recorridos, mucha manga y una pasión muy grande por el Brangus".

Ya concluida la competencia, Ojea Rullán profundizó su análisis en diálogo con LA NACION y dejó una definición que resumió el momento de la raza. “Si hay algo que me llevo de esta jura de hembras es que es el mejor conjunto de hembras Brangus que he visto en mi vida en Palermo y en las exposiciones argentinas; realmente impresionante“, afirmó.

Respecto de la Gran Campeón Hembra, sostuvo: “Es una vaca extraordinaria que tiene un balance y un equilibrio bárbaro; está criando un ternero muy bien, tiene mucha clase, arco de costilla, un hueso acorde a todo su volumen, carnicera, clasuda; realmente muy buena“.

Ojea Rullán: “Si hay algo que me llevo de esta jura de hembras es que es el mejor conjunto de hembras Brangus que he visto en mi vida en Palermo y en las exposiciones argentinas" Ricardo Pristupluk

La emoción también invadió a Walter Orodá, el propietario de la cabaña El Porvenir, quien reveló que la flamante campeona todavía ni siquiera tiene nombre. “Es una vaca que realmente lo más importante es que es terriblemente femenina. Es una de las vacas más lindas que por lo menos nuestra cabaña ha podido producir“, expresó.

Recordó que el animal ya había generado comentarios durante la última Exposición Nacional de Corrientes, aunque allí el resultado no reflejó, según su visión, todo su potencial. “Había mucha expectativa nuestra en la vaca y queríamos que estuviera a la altura de las circunstancias en función del monto que habían pagado los nuevos socios. Y por suerte hoy se mostró espectacular en la pista”, señaló.

El productor explicó que el ejemplar continuará en la cabaña para potenciar el programa genético: “La vaca se queda en la cabaña, va a producir embriones y esperemos que sus crías cumplan lo que ella promete”.

Para el presidente de la Asociación Argentina de Brangus, Mauricio Groppo, la jura volvió a confirmar el gran presente que atraviesa la raza. “La verdad que el nivel que se está viendo es muy destacado”, señaló. Recordó que el propio jurado fue marcando durante la mañana cómo cada categoría superaba a la anterior y cómo se volvía cada vez más compleja la elección de las campeonas.

Según explicó, esa evolución representa una señal muy positiva para el futuro del Brangus. “Ojea Rullán felicitó a todos los criadores por cómo estaban esas hembras que habían pasado hasta ese momento, que eran el futuro de las madres de la raza. Es una realidad que está pasando y eso nos deja tranquilos como raza porque es la fábrica que se viene”, afirmó.

Groppo también resaltó la fuerte representación federal que tuvo la exposición. Indicó que participaron más de 50 expositores provenientes de 10 provincias, reflejando la amplitud de una raza que se adapta tanto a las zonas templadas como al subtrópico.

Además, destacó el creciente reconocimiento internacional de la genética argentina. “Hoy nos están visitando criadores de Uruguay, Paraguay, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela y Nicaragua para ver lo que estamos haciendo con la raza Brangus. Sin duda, nuestros criadores son un referente en el Brangus mundial y de Latinoamérica, que son usuarios de nuestra genética“, concluyó.