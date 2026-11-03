“Fábrica tomada”: escala el conflicto en Pauny y los trabajadores se quedan en la planta

CÓRDOBA.- Los trabajadores de la fábrica de tractores Pauny, en Las Varillas, decidieron después de una asamblea hacer retención de servicios y quedarse en el lugar hasta tanto obtengan una respuesta de la empresa. A los 450 les deben dos meses de sueldos -hace un año y medio vienen con problemas en el cobro- y, además, plantean que hay retenciones de aportes no liquidados a los organismos correspondientes. Un cartel en el frente del establecimiento dice “Fábrica tomada”. En el gremio, no obstante, no hablan de toma y sí de retención de tareas.

La decisión llegó luego de dos audiencias infructuosas entre los representantes de la compañía y los trabajadores, representados por la delegación San Francisco de la Unión Obrera Metalúrgica. En ninguna de las reuniones obtuvieron un compromiso concreto por parte de la empresa que, además, tiene alrededor de $1000 millones de cheques rechazados.

En diálogo con LA NACION, el titular de la UOM San Francisco, Lucas Sarmiento, señaló que “los trabajadores están adentro de la planta, haciendo retención de tareas, hasta que encontremos una solución”.

Se agrava el conflicto en la fábrica Pauny

Ratificó que en una audiencia de ayer en Trabajo la empresa tenía que presentar un plan de cómo afrontar las deudas y no lo hizo. “Hace un año y medio que vienen pagando mal, pero ya la situación es crítica. Hay trabajadores que fueron desalojados, que afrontan problemas en sus casas. Incertidumbre para las familias. Hemos llegado a un punto muy complicado”, describió.

Los trabajadores se quedaron en la fábrica X

Hasta el momento, nadie de la empresa respondió a las consultas de este diario. Los problemas de Pauny repercuten sobre la cadena de proveedores metalúrgicos que tiene en la zona. “Vienen hablando de un supuesto inversor, pero hace tiempo que lo hacen y no aparece”, añadió Sarmiento. Ayer los empleados se movilizaron a la puerta de la delegación de Trabajo esperando tener una respuesta, pero se fueron sin ninguna certeza.

Sarmiento precisó que los “inconvenientes” vienen desde hace tiempo pero que se agudizaron en los últimos tiempos “por la importación desde Asia a costos y calidad tecnológica a los que le resulta imposible competir”.

Se agrava el conflicto en la fábrica Pauny

De acuerdo a los datos de la Central de Deudores del BCRA, la empresa tiene deudas con varias entidades bancarias. Encabeza el listado de acreedores el Banco Nación, seguido por el Banco de Córdoba, BBVA y el Banco Provincia.

Pauny nació en 2002, después de que quebrara Zanello, una de las principales fabricantes de tractores del país. En su web relata que, en sus inicios, alquiló la planta y la maquinaria que termina comprando en 2003. Tres años después inauguró una nueva planta en Santiago del Estero.