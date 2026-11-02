La Mesa de Enlace participará de un encuentro con León XIV junto a sindicalistas y empresarios

La Mesa de Enlace participará de un encuentro con el papa León XIV, que se realizará el próximo lunes 9 de noviembre en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, durante su visita al país. De la reunión también participarán dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales. La Comisión de Enlace está integrada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro.

En un comunicado conjunto, las entidades destacaron la importancia de que el agro forme parte de esta convocatoria. “La invitación pone de manifiesto la importancia de incorporar la mirada del sector agropecuario en estos ámbitos de diálogo, reflexión y construcción de consensos, reconociendo su aporte al desarrollo económico y social de la Argentina”, expresaron.

Según explicaron, “la convocatoria propone un espacio de encuentro entre representantes de distintos sectores de la sociedad, en torno a los desafíos sociales, económicos y productivos de nuestro país”.

La reunión, denominada “Encuentro con el Mundo del Trabajo”, está prevista para las 16.10 del lunes 9 de noviembre y se desarrollará en el auditorio San Juan Pablo II de la UCA. La actividad forma parte de la agenda de León XIV durante su estadía en Buenos Aires y es organizada por la Iglesia argentina.

Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA); Lucas Magnano, presidente de Coninagro, y Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Santiago Filipuzzi

Tal como había informado LA NACION, se espera la participación de alrededor de 1000 personas, entre representantes del sector empresario, sindicatos, organizaciones sociales, universidades y otros ámbitos de la sociedad. La intención de los organizadores es reunir a sectores con distintas perspectivas sobre la realidad económica y social del país. Está previsto que el Papa escuche tres testimonios y luego pronuncie un discurso ante los asistentes.

Según había publicado LA NACION, representantes de la CGT y del sector empresario comenzaron a trabajar en un documento sobre la situación económica y social del país, con la intención de acercárselo al Pontífice. Entre los participantes de esas gestiones se encuentran dirigentes gremiales y referentes vinculados con las pequeñas y medianas empresas.

Por otra parte, Nicolás Pino, como presidente de SRA, también recibió una invitación para participar del encuentro como integrante del Grupo de los Seis (G6), que reúne a las principales entidades empresarias del país. Además de la SRA, integran ese espacio la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA).

La UCA en Puerto Madero

La visita de León XIV a la Argentina está prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Será la primera vez en casi cuatro décadas que un Papa visite el país. El último había sido Juan Pablo II, quien llegó en abril de 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

De acuerdo con la agenda difundida, el Pontífice arribará el domingo 8 de noviembre a Buenos Aires y tendrá una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, donde se reunirá con el presidente Javier Milei. Al día siguiente visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Más tarde se trasladará a la UCA para el encuentro con representantes del mundo del trabajo, del que participará la Mesa de Enlace.

El martes 10 de noviembre viajará a Córdoba, donde tiene previstas actividades religiosas y una misa. Luego regresará a Buenos Aires y participará de una vigilia con jóvenes. Finalmente, el miércoles 11 celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de continuar su viaje hacia Perú.