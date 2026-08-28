Factura US$2500 millones: una cooperativa agrícola creó un fondo de US$1 millón para financiar proyectos de jóvenes productores

Agricultores Federados Argentinos (AFA) anunció la creación de un programa de financiamiento por US$1 millón destinado a impulsar proyectos agropecuarios, agroalimentarios y actividades conexas. La iniciativa, denominada “AFA Escala”, fue presentada durante el 5° Congreso Nacional Productores AFA 4.0, que reunió a 1200 jóvenes productores en el City Center Rosario. Según informó la cooperativa, el objetivo será identificar, acompañar y potenciar proyectos con impacto territorial.

El anuncio estuvo a cargo del presidente de AFA, Darío Marinozzi, en el marco de una estrategia de la entidad que busca combinar el financiamiento con otras herramientas de asistencia para quienes desarrollen los proyectos.

“Queremos brindar un esquema de acompañamiento integral que combine asistencia técnica, mentoría, fortalecimiento institucional, vinculación con redes de apoyo y acceso a instrumentos económicos”, señalaron desde la organización.

Durante el encuentro, Marinozzi también presentó algunos números sobre las inversiones realizadas por la cooperativa. Según detalló, en los últimos cuatro años AFA invirtió US$170 millones y su capital propio se multiplicó por 14. Además, indicó que actualmente existen 18 proyectos bajo análisis, de los cuales 11 ya fueron ejecutados.

El presidente de AFA, Darío Marinozzi

“Esta iniciativa se inscribe en la tradición cooperativa, productiva y asociativa, promoviendo herramientas concretas para la generación de oportunidades y la innovación aplicada”, afirmó Marinozzi.

Además del nuevo programa de financiamiento, la cooperativa anticipó otras dos iniciativas vinculadas con la incorporación de tecnología y la capacitación de los productores. Para febrero de 2027, AFA proyecta realizar un evento tecnológico propio a campo en las inmediaciones de Pujato, con la intención de mostrar innovaciones y soluciones productivas directamente en el ámbito rural.

En paralelo, la entidad informó que alcanzó una alianza con la Universidad de Cooperativas y Mutuales (UCMA) para ampliar su oferta de formación técnica y de grado. El esquema tendrá un formato híbrido y contará con aulas virtuales interactivas en 130 localidades, con el objetivo de que los productores puedan acceder a las capacitaciones sin necesidad de trasladarse hacia los grandes centros urbanos.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini

Según informaron, el congreso también incluyó exposiciones vinculadas con la gestión de empresas familiares, la economía, la inteligencia artificial y el cooperativismo.

Fundada en 1932, AFA informó que actualmente reúne de manera directa a más de 30.000 productores, tiene presencia en 130 localidades de 10 provincias y emplea a 1700 personas.

De acuerdo con los datos difundidos por la propia cooperativa, posee una capacidad de acopio de 3,2 millones de toneladas y durante 2025 procesó 6,8 millones de toneladas, entre otros puntos destacados.

En 2024 inauguró una instalación destinada a investigación y desarrollo de insumos biológicos, como parte de su estrategia para avanzar en productos con mayor valor agregado. Además, desde hace 15 años es el principal exportador argentino de arvejas y cuenta con plantas certificadas internacionalmente desde las cuales comercializa productos hacia más de 40 países.

Según detalló, en los últimos cuatro años AFA invirtió US$170 millones y su capital propio se multiplicó por 14

Según los números presentados por AFA, en el ejercicio 2025 la cooperativa facturó US$2500 millones y alcanzó un patrimonio superior a US$830 millones. Ahora, con el lanzamiento de AFA Escala, destinará US$1 millón para financiar y acompañar nuevos proyectos vinculados con la producción agropecuaria, los alimentos y actividades relacionadas.