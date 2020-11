El Pampa: entre la interna en la Rural y las difusas señales de Entre Ríos

El carnero que el exministro Luis Miguel Etchevehere denunció que se murió durante la toma del campo se lo había regalado Nicolás Pino Fuente: Archivo - Crédito: Archivo/Juan Baialardo

Elecciones

Levanta temperatura la interna en la Sociedad Rural Argentina (SRA). Luego que se postergara la asamblea, por la pandemia, y la definición entre la oficialista Unidad y Acción y el opositor Movimiento Compromiso Federal, surgieron objeciones hacia la conducción actual respecto de que no estaría haciendo lo suficiente para que haya una asamblea. Esas objeciones consideran que, si bien la Inspección General de Justicia habilita a no hacerla, no la prohíbe. Agregan, por ejemplo, que una asamblea es factible de hacer en el enorme predio. Así como funciona el autocine, dicen que hay lugar para que se haga la asamblea.

Carnero

En pleno fervor de la toma del campo en Santa Elena, Entre Ríos, esta semana el exministro de Agricultura de la Nación Luis Miguel Etchevehere denunció la muerte de un carnero en el establecimiento usurpado. Culpó a los ocupantes por la falta de atención al animal. Detrás de este carnero hay una historia: el animal se lo regaló para un aniversario de casado Nicolás Pino, candidato a presidente de la Sociedad rural Argentina (SRA) por Movimiento Compromiso Federal, al mismo Etchevehere. Según cuentan, el exfuncinario nacional se encuentra armando una majada y este animal regalado iba a ser el reproductor.

Faltó contundencia

En medio de la toma del campo Casa Nueva, muchos criticaron la falta de señales del mismo gobernador entrerriano Gustavo Bordet para condenar el hecho. Encima, el auto de un funcionario de la Casa de Cultura estuvo allí, como denunció el exministro Luis Miguel Etchevehere.

