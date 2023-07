“Faros largos”: el tradicional discurso de la Rural pondrá el foco en el próximo gobierno

escuchar

Ochenta horas de trabajo en los últimos dos meses, unas 50 de esas horas extenuantes con la presencia del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino. Un equipo de sociólogos y directores de la entidad atrás pensando, recopilando información y analizando temas de coyuntura y más allá de ella. Un discurso ya preparado.

Cuando faltan menos de 48 horas para el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo, el discurso del anfitrión de la muestra que cumple su 135° edición fue confeccionado con una visión de “faros largos”, “desde arriba” pensando no sólo en el momento actual sino que se proyectó pensando en el nuevo gobierno.

Según comentaron en la entidad, el discurso que dará Pino hablará de la “democracia”, “las instituciones” y será “más duro” que el del año pasado, que fue justamente el primero que dio el actual presidente luego de la pandemia. En 2022, el titular de la entidad pronunció un discurso con fuertes frases sobre la realidad del país, las retenciones, la situación en general del campo e, inclusive, aunque no los nombró directamente, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “No es posible que un gobernante dedique su tiempo de trabajo a aumentar sus ingresos, a vista y paciencia de todos. Y si una persona del gobierno tiene que rendir cuentas a la Justicia, lo que tiene que hacer es contratar abogados, no agitar funcionarios y engañar votantes con el objeto de protegerse detrás de sus fueros”, fue una de las frases más aplaudidas que expresó el año pasado.

El discurso que se viene de Pino para pasado mañana no dejará de lado las cuestiones del sector, como el impacto que generó la sequía, donde la ayuda del Gobierno fue escasa, o la cuestión de la intervención en los mercados, reflejada nuevamente por ejemplo con el dólar maíz, sino que hará foco en las medidas que se necesitarán llevar adelante desde un próximo gobierno. Para el campo y el país.

En el sector ven que las medidas que se han tomado con el actual gobierno, como el incremento de las retenciones o el regreso de las trabas a la exportación, algo que se inauguró hace dos años con el cepo a la carne y luego con las restricciones para exportar maíz y trigo no solo no funcionaron para el fin que fueron impulsadas, esto es controlar la inflación, sino que perjudicaron al sector.

Nicolás Pino hoy en la pista de jura Hernan Zenteno - LA NACION

En este contexto, en la entidad hablan de “faros largos” para tratar de poner en la agenda ya mismo qué es lo que se debería hacer en un próximo gobierno. “Compromiso con una nueva Argentina” se llamó la jornada que el lunes pasado, con los principales precandidatos presidenciales, se hizo en la Rural y en esa línea va la mirada de “faros largos” o “desde arriba” que se presentará en el discurso.

Como si fuera el “Mundial” de la política, en la Rural todavía resuenan los ecos de lo que fue esa jornada que luego se replicó en almuerzos individuales con varios de los precandidatos. El ministro de Economía y precandidato Sergio Massa, que estuvo luego en un almuerzo con Pino, no estará porque viajará al interior. En ese almuerzo, se refirió a su secretario de Agricultura, Juan José Bahillo: “Tenés que estar y hablar”.

Según confirmaron desde la Secretaría de Agricultura, Bahillo se sentará el próximo sábado en el palco principal de la Rural. Según trascendió, del Gobierno también concurrirá el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren.

Históricamente, en el acto inaugural siempre habló el presidente de la entidad y luego, a veces, la autoridad política más importante. Si no es el presidente lo ha sido el titular de Agricultura. En lo que va del gobierno de Alberto Fernández no hubo presencia de nivel. El último presidente en dar un discurso en la Rural fue Mauricio Macri, en 2019. Para este sábado no está agendado que hable Bahillo.