“Todos los días navegando y buscando soluciones”: la curiosa explicación del CEO de una multinacional sobre cómo es operar en la Argentina

Gian Carlo Aubry es el CEO de Nestlé para la Argentina, Uruguay y Paraguay. Sobre el país, en una entrevista con LA NACION habla de un “optimismo moderado” y de los desafíos que implica producir en el actual contexto macroeconómico donde se está “todos los días navegando y buscando soluciones”. La empresa presentó en la Exposición Rural de Palermo los avances que tienen en sustentabilidad, a través de las prácticas en la agricultura regenetiva y cómo la trazabilidad está involucrada en la forma de producir actualmente. La empresa trabaja con un grupo de 15 tamberos desde hace más de un año para hacer una leche orgánica.

En el stand de la firma, el ejecutivo contó que le presentaron al Gobierno en 2021 un plan de inversiones de 120 millones de dólares a tres años. Específicamente en este proyecto de leche orgánica, la firma invirtió 11 millones de dólares en el campo, pero a lo largo del tiempo se van destinando inversiones en otros proyectos. Durante la charla con LA NACION, Aubry estuvo acompañado por Verónica Rosales, directora de Comunicaciones y Asuntos Públicos y líder de Sustentabilidad de Nestlé Argentina, Uruguay y Paraguay y Guillermo Fazio, director de Supply chain de Nestlé para Argentina, Uruguay y Paraguay.

―¿En qué momento está la compañía en la Argentina?

―Esta es una compañía que hace 95 años que está en la Argentina, no es que llegó hace poco. Tiene una tradición lechera muy importante. La compañía nació con el producto de la leche condensada, hoy continuamos comprando una cantidad importante de leche en la Argentina. La leche siendo el negocio número 1, trabajamos con más de 200 tamberos, y desde hace un año y medio, certificamos 15 tamberos orgánicos. Siendo los primeros en la Argentina en tener una leche orgánica para comercializarla. Invertimos 11 millones de dólares en el campo para hacer esta leche orgánica, no es una suma bastante importante. Los 11 millones se usaron para convertir 15 tambos de una leche común a una orgánica. Es todo un proceso que se necesita hacer para transformar un tambo normal a un tambo con certificado orgánico, o sea, no es fácil por los ingredientes, el proceso, la sustentabilidad. Desde que empieza la primera certificación, con lo cual, hay otro año de preparación para eso y hay otro tiempo también de generación de todo este proyecto con los productores como hace un año que un proyecto nos lleva a más de 45 años, desde que lo gestamos hasta tener la primera lata de este producto.

En 2021 la empresa le presentó un plan de inversiones de 120 millones de dólares al Gobierno Ricardo Pristupluk - La Nacion

―¿La iniciativa fue de Nestlé o una demanda del consumidor?

―Fue nuestra, a partir de nuestra demanda internacional del consumidor, si bien el nicho de productos orgánicos en la Argentina es muy pequeño, vemos que se desarrolla poco a poco, junto con los productos más saludables. Sustentabilidad es una cosa y productos saludables es otra. Es para proponer al consumidor un portafolio lo más interesante posible. Esta es una compañía que más dedicación tiene hacia el campo, le compramos café, cacao, azúcar, muchos cereales y productos cárnicos. En definitiva, nuestros productos están hechos a base de otros naturales. En ese sentido, Nestlé tiene políticas de trabajar con esos productores en el mundo entero bajo ciertas condiciones de sustentabilidad, pero también de cuidado. También trabajamos sobre la calidad de la tierra, estamos muy avanzados en esto para asegurarle al productor que pueda contar con una herramienta de trabajo lo mejor posible. Lo mismo que la creación de valor compartido, no solo para que la compañía pueda llevarse los beneficios, sino que el productor tiene que lleváserlos. Hay un trabajo en común para que ambos tengan una compraventa con beneficios. Hoy tenemos en varias materias primas una trazabilidad en varios productos, donde podemos saber quién lo produjo y hasta cuánto se le pagó y todo el camino hasta que llega a tu taza. Eso permite tener una relación privilegiada con el productor, mantener los precios lo más correctos posible dentro de un mundo de sustentabilidad que es sumamente importante.

―En términos económicos, ¿cómo está la empresa en este contexto de la Argentina?

―En 2021 le presentamos al gobierno nuestro plan de inversiones a tres años, que era de 120 millones de dólares. Estamos viendo el plan de invertir entre 30 y 40 millones cada año de inversión en máquinas, en la línea de producción adicional. Acabamos de hacer una inversión de 10 millones de dólares para producir fórmulas infantiles en una fábrica de Santa Fe, y las primeras producciones se van a hacer en tres semanas y van a ser las primeras producciones de esos productos en la Argentina. Hicimos [inversiones] hace par de años en la leche condensada que antes se producía en Chile y ahora se hace en la Argentina. Hicimos grandes inversiones en una fábrica de purina que está en Santo Tomé, Santa Fe. Nosotros necesitamos hacer constantemente inversiones para crecer, porque se necesita. Hace 95 años estamos acá, pero necesitamos hacer una inversión permanente para tener una fábrica a la altura de la calidad de lo que queremos vender, pero para vender y ofrecer nuevos productos sofisticados. Estamos totalmente dispuestos a hacer las inversiones necesarias para poder cumplir con nuestro proyecto de crecimiento. Acabamos de presentar nuestros planes a tres años con una cierta cantidad de impresiones que fueron aprobadas y que fueron un apoyo para continuar creciendo en la Argentina.

―¿Cuáles son los desafíos que ha tenido la empresa en estos últimos tres años desde que le presentaron al Gobierno el plan de inversiones?

―Los desafíos son múltiples, o sea, es primeramente qué poder ofrecer a los consumidores. Pensamos que sean los adecuados con la calidad Nestlé. Es un desafío como siempre mantener esos estándares. Los desafíos son los de mantener esa rentabilidad. Es evidente en las condiciones actuales mantener rentabilidad en las condiciones socioeconómicas de la Argentina donde el consumidor tiene menos dinero para poder enfrentar ciertos gastos alimenticios también. Necesitamos adecuar nuestros precios, rentabilidad y eficiencia. Para responder a todos esos desafíos y ser eficientes necesitamos innovar en fábricas, generar menos pérdidas, tenemos que tener más acotados los stocks para mantener la eficiencia de manera financiera y sostener los precios y rentabilidad. Lo hemos logrado hasta ahora, no fue fácil para nada. Lo significativo que tenemos es el compromiso que tenemos con nuestros consumidores y la comunidad, a pesar de las dificultades socioeconómicas, nunca hemos dejado de producir y entregar a nuestros clientes, nunca por una razón equis hemos dejado de entregar nuestros productos. Eso es gracias a la flexibilidad de la compañía en buscar soluciones y sustitución para poder enfrentar y planificar y anticipar los problemas para continuar produciendo.

Gian Carlo Aubry, CEO de Nestle Argentina: "Vamos a navegar en este contexto, pero no vamos a dejar de hacer ciertas cosas que son sumamente importantes para el consumidor" Ricardo Pristupluk - La Nacion

―¿Qué significa para ustedes eso?

―Un esfuerzo tremendo y días de estrés para asegurar de tener todo lo que necesitamos y seguir funcionando como negocio para mantener los lugares que tenemos. Eso fue un gran desafío. Lo estamos llevando bien y somos conscientes de que vamos a continuar así a pesar del contexto complicado, porque no es nuevo; pasó desde hace muchos años. Estamos todos los días navegando y buscando soluciones. Lo increíble es que a pesar de este contexto, estamos hablando de sustentabilidad, a pesar del contexto y de cosas básicas que son complicadas estamos hablando de un futuro y de cosas mejores. Hay generaciones que están invirtiendo en el campo para hacer productos orgánicos, para tener energía eólica, estamos trabajando para tener ingredientes de acuerdo con los stands Nestlé en EE.UU. y Europa, en un contexto sumamente complicado. Se cree que eso es extraordinario. Vamos a navegar en este contexto, pero no vamos a dejar de hacer ciertas cosas que son sumamente importantes para el consumidor, la comunidad y el mundo. Eso es algo que me motiva mucho en continuar.

―¿Qué expectativas tienen a futuro en la Argentina?

―Crecer y crecer. Tener un portafolio de producto más un poco más sofisticado y continuar generando empleos, generando más producciones y mejorando nuestro tamaño de la compañía. Sobre este contexto que mencionaba tenemos un optimismo moderado, que nos hace pensar que podemos continuar creciendo e invirtiendo en la Argentina, para que sea más grande, fuerte e interesante para los colaboradores y consumidores y el planeta.