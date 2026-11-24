Una pregunta sobre el trato que recibe la pesca frente a otras actividades derivó en un cruce entre Federico Sturzenegger y las cámaras del sector. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado habló de una “casta naviera pesquera” y sostuvo que la industria “tiene una deuda con la sociedad argentina” por la forma en que accede al recurso. Desde el sector rechazaron la calificación y defendieron el aporte de la actividad a las economías de las ciudades costeras.

En Agenda Real, el programa de streaming de Canal 8 y La Capital de Mar del Plata, el conductor le planteó que se lo señalaba como “el ideólogo de que la pesca no tenga los mismos beneficios que otros sectores”. Sturzenegger se rio y contestó: “No me hagas hablar, no me hagas hablar, jaja, porque es un tema que me pone muy nervioso, porque la pesca es un tema muy interesante. La primera ley de pesca la hizo Onganía”.

El ministro sostuvo que los peces del mar son un recurso público y atribuyó a la normativa de la época de Juan Carlos Onganía un esquema que, según su interpretación, favoreció a la industria naval. “Básicamente dijo: ‘Mirá, haceme un barco y yo te regalo la pesca’. Lo estoy simplificando al tema, pero para que se entienda”, afirmó. Luego sostuvo que, con el tiempo, el acceso quedó reservado a quienes ya tenían barcos pesqueros. “Y seguimos los argentinos sin cobrar por los pescados nada. El petróleo sí se cobra regalías, pero sobre los pescados nada”, agregó.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger: "El petróleo sí se cobra regalías, pero sobre los pescados nada” Tadeo Bourbon

Sturzenegger también recordó que, al inicio de la gestión de Javier Milei, el Gobierno propuso que, al vencimiento de las concesiones que estaban en vigor, los pescadores argentinos compitieran por las cuotas en función de cuánto ofrecía pagar cada uno por capturar el recurso. Según el ministro, la iniciativa quedó sin respaldo en el Congreso. También cuestionó los reclamos por las retenciones: “Más allá de que ellos protesten y protesten sobre las retenciones, etcétera, yo lo veo al revés”.

Respuesta

Agustín de la Fuente, presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), rechazó la calificación del ministro. “No nos consideramos casta. Somos una industria que genera divisas por 2000 millones, trabajo genuino, pagamos tributos y derechos de exportación por más de 130 millones de dólares. Innecesario ataque a una industria argentina que tiene más de 100 años de desarrollo”, señaló.

Agustin de la Fuente, presidente de Capip

Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), dijo que era “lamentable que un alto funcionario del gobierno nacional descalifique de esa forma a una industria nacional”. Ubicó a la pesca como el octavo complejo exportador del país y destacó su papel en la generación de divisas y empleo, así como su peso en la actividad económica de las ciudades costeras.

El empresario también apuntó a la pérdida de rentabilidad del sector. Entre los factores que la afectan mencionó la caída de los precios internacionales y, en la Argentina, el aumento de los costos internos en dólares y las retenciones. “La industria pesquera es motor de la economía de muchas ciudades costeras. Cuando el sector está en crisis de rentabilidad, ya sea por cuestiones externas, como la caída de los precios internacionales, o, como ahora, por el costo interno de la Argentina generado por la inflación en dólares y agravado por las retenciones, el impacto en la economía y el entramado social de esas ciudades se siente fuertemente”, precisó.

Señaló que la Ley Federal de Pesca 24.922 se debatió entre 1993 y 1997, durante el gobierno de Carlos Menem, y que el Congreso la sancionó tras un trabajo de más de tres años en comisiones y con el consenso de los bloques legislativos. “Más democracia, imposible. Por lo tanto tratar de vincular al sector con gobiernos de facto parece tendencioso y de mal gusto además”, afirmó.

Eduardo Boiero, presidente de Capeca Gentileza

La norma vigente fue sancionada en 1997 y publicada en enero de 1998. Su artículo 72 derogó, entre otras disposiciones, la Ley 17.500, dictada en octubre de 1967 durante el gobierno de Onganía y publicada bajo el título Ley de Pesca.

En cuanto al pago por el recurso, el artículo 29 de la Ley Federal de Pesca establece un derecho único de extracción por especie y modalidad de pesca, cuyo valor fija el Consejo Federal Pesquero. Ese canon se cobra por la extracción y es un concepto distinto de los derechos de exportación que mencionaron los empresarios. La propuesta que recordó Sturzenegger apuntaba a cambiar la forma de asignar las cuotas de captura al vencimiento de las concesiones.

Varias de esas objeciones ya habían sido abordadas por la industria pesquera y naval en un video que difundió Intercámaras. Allí, las entidades cuestionaron la comparación entre el canon pesquero y las regalías petroleras, defendieron el régimen de permisos y cuotas y respondieron a las críticas sobre la competencia en el sector y la licitación de las capturas.