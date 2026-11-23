Las exportaciones agroindustriales ya acumularon ingresos por US$47.802 millones entre enero y octubre pasado, un 14,2% más que en igual período de 2025, según un informe del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) elaborado técnicamente por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Según el reporte, en lo que va de 2026 se dio una “sostenida expansión de las ventas externas del sector, que superan en casi US$6000 millones los registros del año pasado”.

Pese al buen resultado, el trabajo alertó que el Tipo de Cambio Real Multilateral (BCRA) retrocedió un 2% respecto de septiembre y se ubicó en lo que va del año un 3% por debajo del promedio de 2025.

De acuerdo con el informe, octubre en particular marcó un buen desempeño mensual. “Solo durante octubre, el sector exportó US$5460 millones, lo que significa US$959 millones más (+21,3%) respecto al mismo mes del año anterior”, dijo.

"Durante octubre, el sector exportó US$5460 millones, lo que significa US$959 millones más (+21,3%) respecto al mismo mes del año anterior”, dijo Marcelo Manera - LA NACION

El CAA remarcó “la capacidad productiva y exportadora de las cadenas agroindustriales y economías regionales, que continúan consolidándose como el principal generador de divisas genuinas del país”.

En este contexto, hubo complejos del agro que sobresalieron por su mayor crecimiento porcentual. A modo de ejemplo, los sectores que mostraron el mayor dinamismo interanual en el acumulado del año fueron porcinos (+91,8%), girasol (+77,7%) y algodonero (+60,4%).

Si se analizan los “principales motores de la suba”, indicó el CAA, por volumen de divisas aportadas al crecimiento general estuvieron los complejos maíz (US$7766,3 millones exportados en el año; +31,2%), girasol (US$3236,1 millones; +77,7%) y carne y cuero vacuno (US$4.674,3 millones; +34,3%). El trabajo destacó también el complejo trigo, con 3367,6 millones de dólares, una mejora del 33,2%.

Mientras hubo actividades que impulsaron el crecimiento, otros sectores “amortiguaron el alza”. Sobre esto, el CAA indicó: “En contraposición, las retracciones en los complejos sucroalcoholero (-38,9%), soja (-0,5%) y manisero (-7,7%) actuaron como los principales factores moderadores del crecimiento total”.

El girasol fue uno de los sectores que impulsó el crecimiento

Como se mencionó, el CAA se refirió también al contexto cambiario y de competitividad. Precisó que se “advierte que el Tipo de Cambio Real Multilateral (BCRA) retrocedió un 2% respecto de septiembre, ubicándose en lo que va del año un 3% por debajo del promedio de 2025″.

Granos

En este contexto, como informó LA NACION a partir del análisis de expertos, para lo que queda del año las exportaciones agrícolas podrían generar el ingreso de unos US$6000 millones, según las estimaciones de Gustavo López, analista de mercados granarios de Agritrend.

El cálculo contempla los embarques hasta el 31 de diciembre del 2026 de los principales productos del complejo agroindustrial, donde tienen un peso importante los derivados de soja: todavía quedarían por exportar entre 1,5 y 1,9 millones de toneladas de aceite y cerca de 7 millones de toneladas de harina. El monto estimado sería mucho mayor al registro de noviembre y diciembre de 2025, que juntos sumaron US$1775 millones. Vale recordar que en septiembre del año pasado se anotaron US$7000 millones en medio de la suspensión de las retenciones y eso condicionó a los siguientes meses