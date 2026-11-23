Para lo que queda del año, las exportaciones agrícolas podrían generar el ingreso de unos US$6000 millones, según las estimaciones de Gustavo López, analista de mercados granarios de Agritrend. El cálculo contempla los embarques hasta el 31 de diciembre del 2026 de los principales productos del complejo agroindustrial, donde tienen un peso importante los derivados de soja: todavía quedarían por exportar entre 1,5 y 1,9 millones de toneladas de aceite y cerca de 7 millones de toneladas de harina. El monto estimado sería mucho mayor al registro de noviembre y diciembre de 2025, que juntos sumaron US$1775 millones. Vale recordar que en septiembre del año pasado se anotaron US$7000 millones en medio de la suspensión de las retenciones y eso condicionó a los siguientes meses.

“Serán unos US$2200 millones para los aceites y US$2600 millones para las harinas, de acuerdo a los valores FOB”. El especialista advirtió que, una vez que se complete ese flujo, buena parte de los productos que hoy sostienen las ventas comenzará a reducir su aporte.

Sin embargo, las proyecciones sobre la liquidación de divisas de noviembre muestran diferencias entre los analistas. Lorena D’Angelo, de AZ-Group, estimó que el ingreso del mes podría ubicarse en torno de los US$1500 millones, mientras que Javier Preciado Patiño, director de la consultora RIA, consideró que podría alcanzar un piso de US$2500 millones. Ambos coinciden en que el movimiento exportador será importante, aunque difieren en la magnitud que podría alcanzar. El número quedaría inferior a los US$2880 millones de octubre último.

Según Gustavo López, de Agritrend, todavía quedan por exportar entre 1,5 y 1,9 millones de toneladas de aceite de soja y cerca de 7 millones de toneladas de harina

Dos pronósticos para noviembre

Para D’Angelo, noviembre suele ser un mes de menor liquidación por una cuestión estacional, vinculada con la oferta de granos y el ritmo de los negocios. Sin embargo, destacó que este año se observa un buen nivel de ventas de trigo y maíz, lo que permitiría superar el registro del mismo mes de 2025, aunque sin alcanzar los valores de octubre cuando ingresaron US$2880 millones. “Este año se está vendiendo muy buen nivel de trigo y también de maíz”, señaló a LA NACION.

D’Angelo destacó que este año en noviembre se observa un buen nivel de ventas de trigo y maíz, lo que permitiría superar el registro del mismo mes de 2025, aunque sin alcanzar los valores de octubre

La analista proyectó, además, que diciembre podría mostrar una recuperación, impulsada por el ingreso de la cosecha de trigo. Según explicó, una parte importante del cereal se vendió anticipadamente a precios superiores a los actuales. El avance de la recolección, sumado a la presión de la oferta y a las expectativas sobre el mercado internacional, llevó a una baja de las cotizaciones. Para ese mes, estimó una liquidación que podría alcanzar los US$1800 millones, dependiendo de los precios y del volumen exportable.

Preciado Patiño, en cambio, consideró que el movimiento de exportaciones permitirá un ingreso de dólares bastante más elevado durante noviembre. Uno de los datos que destacó fue el volumen de trigo anotado para embarcar durante el mes: 3,7 millones de toneladas, una cifra que calificó como “absolutamente récord para un mes de noviembre”. Según sus cálculos, ese compromiso representa unos US$750 millones que las cerealeras deberán destinar a la compra del grano entre noviembre y diciembre.

A ese volumen se suma la actividad del maíz. El analista indicó que ya se cargaron 2,2 millones de toneladas y que hay unas 3,8 millones anotadas, aunque consideró que difícilmente se alcance ese último número. De todos modos, estimó que los embarques podrían superar los 3 millones de toneladas. En el complejo soja, por su parte, proyectó exportaciones de harina de soja por unos 2,4 millones de toneladas, un nivel similar al del mes anterior.

Preciado Patiño consideró que el movimiento de exportaciones permitirá un ingreso de dólares bastante más elevado durante noviembre Gentileza

Con esos datos, Preciado Patiño calculó que la liquidación de noviembre podría tener un piso de US$2500 millones. “Será un noviembre históricamente muy bueno”, afirmó. A su entender, el flujo de ventas del complejo soja, la aceleración de las operaciones de maíz y las compras de trigo necesarias para cumplir con los compromisos de exportación explican esa perspectiva.

La diferencia entre las proyecciones de ambos analistas también se refleja en la comparación con 2025. Recordaron que el año pasado, durante la suspensión temporal de los DEX en septiembre, se produjo un adelanto extraordinario de operaciones y liquidaciones. Parte de los ingresos que hubieran correspondido a 2026 por ventas anticipadas de granos gruesos, especialmente soja, terminó ingresando antes. Ese efecto, sostuvieron, distorsiona la comparación entre los dos años.

Para el cierre de 2026, D’Angelo proyectó una liquidación cercana a los US$29.000 millones, por debajo de los US$36.000 millones estimados por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Consideró difícil alcanzar esta última cifra porque queda poco para terminar el año y todavía hay volúmenes de soja y maíz sin vender. También señaló que la cosecha de trigo sería menor a la del ciclo anterior y que la incertidumbre climática, asociada a un año Niño, puede condicionar las decisiones comerciales de los productores. Hasta octubre, el acumulado de 2026 había alcanzado los US$25.156 millones, según Ciara-CEC.

Preciado Patiño, por su parte, sostuvo que la diferencia acumulada con 2025 continuará achicándose a medida que avancen las exportaciones de trigo, maíz y derivados de soja. Su pronóstico para noviembre, más elevado que el de D’Angelo, se apoya en el volumen de operaciones y embarques que ya están comprometidos.

La campaña que viene

En esa línea, López proyectó para el cierre del ciclo 2025/26 exportaciones por cerca de US$45.000 millones y Derechos de Exportación (DEX) por casi US$5800 millones. En tanto que para el ciclo 2026/27, en cambio, estimó un ingreso de alrededor de US$44.000 millones y unos US$5500 millones en impuestos.

En cuanto a los saldos que quedan por comercializar durante este año, López señaló que resta poco trigo de la campaña anterior y que la cebada ya tiene su comercialización prácticamente definida

La diferencia entre ambos períodos estaría explicada, principalmente, por una caída de los precios internacionales, aun cuando los volúmenes exportados podrían mantenerse en niveles similares. Según López, el precio promedio de todo el complejo granario, incluidos los aceites y derivados, pasaría de US$410 por tonelada en la campaña 2025/26 a unos US$345 en la 2026/27. Aunque algunos productos, en particular los aceites, todavía encuentran sostén, el resto muestra valores más bajos.

En cuanto a los saldos que quedan por comercializar durante este año, el analista señaló que resta poco trigo de la campaña anterior y que la cebada ya tiene su comercialización prácticamente definida. En maíz, calculó que todavía habría cerca de 4 millones de toneladas por vender hasta el cierre del año calendario. El mayor aporte pendiente, sin embargo, provendría de los subproductos de soja.

Para el próximo ciclo, López observó un ritmo muy bajo de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). Hasta el momento, indicó, se registraron alrededor de 1,1 millones de toneladas de trigo y una cifra similar de maíz, mientras que en soja todavía no hay movimientos significativos. En total, las DJVE de la campaña 2026/27 sumarían apenas unos 2,5 millones de toneladas.

El analista atribuyó esa cautela a la incertidumbre sobre el clima, el tipo de cambio, la evolución política y los cambios previstos en los DEX a partir de enero. En ese contexto, consideró que los productores están atentos a las condiciones que puedan definirse antes de comprometer más mercadería.