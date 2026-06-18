Fenómeno climático: se demora el final de la cosecha de soja y la siembra de trigo

Los excesos de humedad que persisten en buena parte del sur del área agrícola argentina continúan generando complicaciones para las principales tareas de campo. Mientras la cosecha de soja entra en su tramo final y la siembra de trigo avanza sobre la campaña 2026/27, productores y contratistas enfrentan demoras por las dificultades para ingresar con maquinaria a los lotes.

Según relevó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), el problema se concentra principalmente en la franja sur agrícola, donde el estado de los suelos sigue dificultando tanto la recolección de los últimos lotes de soja como el avance de la implantación de trigo. La entidad advirtió que los excesos hídricos continúan provocando demoras en ambas labores.

En el caso del trigo, la campaña 2026/27 mostró un avance importante durante la última semana. La siembra progresó 13,4 puntos porcentuales y ya cubre el 57,6% de las 6,5 millones de hectáreas proyectadas. Aun así, el informe advirtió que el problema no está en la falta de humedad, sino en el exceso. “Pese a la escasez de lluvias, las bajas temperaturas y la elevada humedad ambiental dificultan el reacondicionamiento del suelo sobre toda la franja sur agrícola”, señaló la entidad.

Ese escenario impide normalizar la entrada de sembradoras en varios sectores. La BCBA indicó que en esa región “continúan acentuándose las demoras para la entrada de las máquinas”. De todos modos, el ritmo nacional sigue adelantado: la siembra mantiene una ventaja de 16,6 puntos porcentuales frente al promedio histórico.

La cosecha de soja ya supera el 97% del área apta, pero todavía quedan lotes por recolectar en las zonas más afectadas por la humedad Ricardo Pristupluk

La situación es distinta en el norte del país. En el NOA, la siembra ya se dio por finalizada, mientras que en el NEA todavía quedan sectores pendientes por problemas de transitabilidad. En esas zonas, los lotes implantados atraviesan el desarrollo inicial con buenos resultados. El informe señaló que presentan “un buen logro de stand de plantas” y que, en el resto del área agrícola, se observan “emergencias homogéneas” en las primeras hectáreas sembradas.

La soja también quedó condicionada por el estado de los lotes. La cosecha nacional llegó al 97,2% de la superficie apta, luego de avanzar apenas dos puntos porcentuales en la semana. El tramo final se concentra justamente en el sur del área agrícola, donde todavía queda superficie por recolectar. Allí, además, los rendimientos relevados se mantienen por debajo de la media.

A nivel nacional, el rendimiento medio de la soja se ubica en 31,6 quintales por hectárea, por encima del resultado de la campaña anterior. En soja de segunda, la cosecha alcanza el 92,9% y el rinde medio llega a 26,1 quintales por hectárea, también superior al ciclo previo. Con esos números, la Bolsa mantuvo su proyección de producción en 50,1 millones de toneladas.

El contraste entre regiones es marcado. Mientras el centro y el norte del área agrícola ya finalizaron gran parte de la cosecha y sostienen rindes superiores al promedio histórico, el sur continúa con demoras y resultados más flojos. Según el PAS, “gran parte del centro y norte del área agrícola ya ha finalizado la cosecha, sosteniendo rendimientos superiores al promedio histórico”.

El maíz también tiene complicaciones. La cosecha con destino a grano comercial avanzó 4,6 puntos porcentuales en la semana y alcanzó el 48,2% del área apta nacional, con un rendimiento promedio de 81,4 quintales por hectárea. En el Núcleo Norte, las tareas comenzaron a generalizarse sobre los planteos tardíos, con un rinde medio de 79,3 quintales por hectárea.

Sin embargo, en el centro y sur bonaerense el avance sigue limitado. La BCBA explicó que “la recolección de estos planteos continúa condicionada por la elevada humedad de los granos, lo que limita el avance de las cosechadoras”. A pesar de esas demoras, la entidad mantuvo su proyección de producción nacional en 64 millones de toneladas, un 30,6% más que en la campaña anterior.

La siembra de trigo avanza sobre la campaña 2026/27, aunque en varias regiones del sur persisten problemas de transitabilidad y falta de piso Shutterstock

En paralelo, el sorgo granífero continúa avanzando con mejores señales. La cosecha alcanzó el 62,8% del área apta, luego de un progreso interquincenal de 15,4 puntos porcentuales. El rendimiento promedio se ubica en 43,1 quintales por hectárea y la estimación de producción se mantiene en 2,9 millones de toneladas.

El informe destacó, además, buenos resultados en las principales regiones productoras de sorgo. En el centro-norte de Córdoba, el rinde medio asciende a 56,2 quintales por hectárea, mientras que el NEA y el centro-norte de Santa Fe registran rindes superiores a los observados en campañas anteriores.