La recaudación por retenciones creció un 35% en julio y volvió a ganar peso dentro de los ingresos fiscales

La recaudación por Derechos de Exportación (DEx) mostró una fuerte recuperación en julio y volvió a ganar participación dentro de los ingresos fiscales nacionales. Según datos elaborados por RIA Consultores sobre la base de información de ARCA, el Estado percibió $1,2 billón por este concepto, lo que representó un incremento del 35% respecto de junio y del 110% frente a mayo.

El desempeño también se reflejó en el peso relativo de este tributo dentro de la recaudación total. En julio, los derechos de exportación representaron el 5,2% de la masa fiscal, consolidando un proceso de recuperación que comenzó luego de octubre de 2025, según mencionó Javier Preciado Patiño, director de la consultora RIA.

De acuerdo con el análisis, en octubre del año pasado la participación de las retenciones había descendido hasta apenas el 1,6% de la recaudación nacional, luego del impacto del denominado “dólar soja” implementado en septiembre, en referencia a la suspensión temporal de las retenciones por 72 horas. A partir de ese piso comenzó una recuperación sostenida que llevó la incidencia del tributo hasta el 5,2% registrado en julio.

Según un reporte elaborado por RIA Consultores, se trata de la mayor participación desde julio de 2025, cuando los Derechos de Exportación habían alcanzado el 6,8% de la recaudación, tras la finalización del primer esquema de “dólar soja” instrumentado por el entonces ministro de Economía, Luis Caputo.

La recaudación por Derechos de Exportación en julio 2026

Medida en dólares, la recaudación también exhibió una mejora significativa. En julio, los derechos de exportación representaron más de US$800 millones, frente a US$607 millones en junio y US$179 millones en octubre de 2025.

No obstante, al comparar con igual mes del año anterior, el desempeño muestra un comportamiento dispar según la moneda utilizada. En pesos, la recaudación fue 3% superior, mientras que expresada en dólares registró una caída del 12%, situación que el informe atribuye a la vigencia de menores alícuotas para los Derechos de Exportación. Pese a esa reducción en las tasas, el mayor volumen exportado durante julio permitió sostener el nivel de ingresos fiscales. De acuerdo con los datos analizados por RIA Consultores, durante el mes se exportaron 14,6 millones de toneladas, un volumen considerablemente superior a los 9,4 millones de toneladas despachadas en junio. Ese incremento en las exportaciones compensó el efecto de la baja de las alícuotas sobre la recaudación.

Javier Preciado Patiño, director de RIA Consultores

“Suena contradictorio que haya sido una liquidación de dólares floja con un aumento en la recaudación de retenciones. Pero la realidad es que se registró mucho DJVE: 14,6 millones contra 9,4 en junio, y eso fue lo que traccionó la recaudación de retenciones. Muchas DJVE se anotaron para embarcar en septiembre y en agosto, pero pagan retenciones ahora. Ese volumen fue lo que hizo levantar la recaudación", dijo Preciado Patiño. Vale recordar que en julio último los exportadores liquidaron un 3% menos versus junio, con US$2918 millones.

El consultor recordó que el dólar soja con retenciones cero “tuvo un costo fiscal muy importante por la caída de las retenciones”. “En mayo empezó a normalizarse, pero entre octubre y abril se manifestó muy claramente, con mucha fuerza, el costo fiscal, estimado en aproximadamente 1500 millones de dólares, que tuvieron las retenciones cero”, sintetizó.