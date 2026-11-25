Desde las condiciones para exportar carne a Alemania hasta las auditorías por video en plantas durante la pandemia de Covid-19, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dejó sin efecto más de 4000 circulares que su Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria había emitido a lo largo de los años. La decisión se formalizó mediante la Disposición 2/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Las circulares servían para comunicar instrucciones, requisitos y procedimientos que respondían a necesidades sanitarias, operativas, administrativas y comerciales de cada momento. El anexo, cuyo listado ocupa 157 páginas, reúne desde pautas para la inspección y certificación de alimentos hasta avisos por extravío de certificados y comunicaciones internas sobre remisión de planillas o uso de vehículos oficiales.

Una parte del listado corresponde a requisitos para el comercio exterior. Entre los ejemplos figuran la circular 4, sobre las condiciones mínimas y los certificados para exportar carne a Alemania, y la 12, sobre el sellado de cuartos traseros bovinos con destino al Reino Unido. También aparecen listados de establecimientos que podían exportar a Gran Bretaña y Suiza, así como instrucciones sobre trazabilidad y solicitudes de certificados sanitarios para la Unión Europea.

Otro grupo abarca controles de inocuidad y procedimientos de elaboración. El anexo incluye instrucciones para la vigilancia sanitaria de la elaboración de conservas, pautas para procesar bacalao importado y una circular sobre el diagnóstico de triquinosis por digestión enzimática. También figuran instructivos y listas de verificación del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, conocido como HACCP.

La medida alcanzó pautas para las auditorías por video en plantas exportadoras durante la pandemia [e]MARTIN ZAVALA - XinHua

La revisión alcanzó, además, medidas de la pandemia. La circular 4364 establecía un procedimiento de auditorías por video para habilitar plantas o revalidar su habilitación para distintos destinos de exportación. La 4366 comunicaba requisitos por Covid-19 para establecimientos habilitados a exportar productos cárnicos y de la pesca a China. En el listado también figura la circular 4370, que ya había derogado la 4366.

Según los fundamentos de la disposición, muchas de las circulares ya habían sido modificadas, habían quedado superadas por otras reglas, habían cumplido su propósito o habían perdido utilidad operativa. El organismo atribuyó esa situación a cambios en las condiciones sanitarias, los trámites administrativos, los sistemas de gestión y certificación y los requisitos de los mercados de exportación.

La dirección nacional, a cargo de María Cristina Poli, relevó las circulares como parte del proceso de revisión normativa que el Senasa lleva adelante desde el decreto de simplificación administrativa de 2017. El objetivo, según la disposición, es facilitar la identificación de las reglas aplicables y evitar la superposición de instrucciones que ya perdieron operatividad.

En la práctica, si un documento, procedimiento o comunicación interna todavía cita alguna de las circulares alcanzadas, esa referencia se entiende hecha, cuando corresponda, a la normativa vigente sobre la misma materia. Las autorizaciones, habilitaciones y certificaciones emitidas durante la vigencia o aplicación de esas circulares conservan su validez.

Telepatía

Tras la publicación de la disposición, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó en X que el Senasa dejó sin efecto 4346 circulares. “Fin al requisito de telepatía en Senasa: 4346 circulares menos”, escribió.

Según explicó, el organismo y su ministerio empezaron a trabajar hace unos meses en un cuerpo único de normas, al que llamaron “Digesto de Senasa”. El ministro señaló que la Disposición 2/2026, firmada por María Poli, forma parte de ese proceso y deja sin efecto, en un solo acto, instrucciones y criterios operativos que habían sido reemplazados, habían quedado desactualizados o ya habían cumplido su finalidad. Describió el listado como un documento de 158 páginas y vinculó las 4346 circulares con la Resolución 4238, que, según dijo, regula la cadena productiva animal “desde vacunos a huevos”.

FIN AL REQUISITO DE TELEPATIA EN SENASA: 4.346 CIRCULARES MENOS.



Hace unos meses empezamos a trabajar con @SenasaAR para conformar un único cuerpo de normativa. Lo llamamos el “Digesto de Senasa”. Hoy, como parte de ese proceso, por Disposición 2/26, con firma de María Poli,… pic.twitter.com/cmesFw4PTb — Fede Sturzenegger (@fedesturze) November 25, 2026

“Imaginen el infierno de producir si en nuestra primera peinada podemos sacar 4346 normas. Algunas ni estaban publicadas ¿Se pretende que un productor lea todo eso? ¿Si no se publican, tiene que tener telepatía? ¿No es pedir demasiado?”, planteó.

El Senasa dejó sin efecto 4346 circulares sobre controles sanitarios, certificación de alimentos y exportaciones

Sturzenegger sostuvo que la medida facilita que los productores y los equipos técnicos del Senasa identifiquen qué disposiciones corresponde aplicar en cada caso. Agregó que el relevamiento permitió detectar instrucciones que ya habían perdido vigencia y dejarlas expresamente sin efecto mediante una sola disposición. También anticipó que este paso precede a una revisión de la normativa, que, según adelantó, se conocerá pronto.

El ministro agradeció al Senasa, en particular a su presidenta, María Beatriz “Pilu” Giraudo, y mencionó a Paula Gabrielli y a Martín Fernández, de Agricultura, a quienes ubicó dentro del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo. Por parte de su cartera, agradeció a los secretarios Maximiliano Fariña y Alejandro Cacace, y a Jeremías Manzano y Brenda Padilla.