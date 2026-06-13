Firmeza local de la soja pese a la baja en Chicago

Desde fines de mayo hasta anteayer, el precio de la soja en Chicago, posición agosto 2026, acumuló una baja de 28 US$/t, de 451 a 424 US$/t. En el mismo período, la soja en el mercado A3 en la Argentina, posición julio 2026, bajó solamente 3 US$/t, de 331 a 328 US$/t.

Este divorcio entre ambas plazas puede tener relación con los distintos factores de oferta y demanda que impactan en el mercado estadounidense y el argentino. Al analizar el informe de compras y ventas publicado por la Secretaría de Agricultura, vemos que en las últimas dos semanas de mayo y la primera semana de junio, las compras de soja por parte de la industria aceitera acumularon 2,7 millones de toneladas.

De ese total, 1,4 millones de toneladas fueron compradas a precio, el 52% de las compras totales; el restante 48% fue comprada a fijar precio. En el mismo período, la soja pendiente de fijar bajó 300 mil toneladas, de 7,7 a 7,4 millones de toneladas.

Esto indica que muchos productores tienen pendiente de fijar un volumen superior a las compras que ya han realizado a precio y, en consecuencia, mantienen una visión alcista del mercado y, por ese motivo, no fijan precio. Hasta principios de junio, la industria aceitera ha declarado compras por un total de 15,9 millones de toneladas.

Veamos lo que sucedía en la campaña pasada: se procesaron 41,8 millones de toneladas de soja, tomando el año comercial abril 2025 a marzo 2026. Si asumimos un volumen de producción de 51 millones de toneladas para 2025/26, versus 52 millones de toneladas de la campaña anterior, podremos también asumir que la molienda de soja de este año podrá ser muy similar a la del año anterior, de 41,8 millones de toneladas.

De ser así, la industria aceitera necesitaría comprar un volumen de 25,9 millones de toneladas desde ahora hasta el último mes, marzo de 2027, del año comercial actual, en el supuesto caso de que el volumen de molienda resulte similar al del año anterior.

Considerando un promedio de compras semanales de 800 mil toneladas, la industria aceitera necesita 32 semanas, equivalente a 8 meses, desde ahora hasta enero de 2027, para poder cubrir sus compromisos de molienda.

La industria procura mejorar su competitividad

Es esta demanda por soja disponible y el tiempo requerido —en un escenario de reducción en el volumen de oferta para los próximos meses, con un 92% ya cosechado a principios de junio— lo que estaría garantizando un mercado con tendencia sostenida a firme.

Con respecto a los exportadores de poroto de soja, tienen declaradas compras por 2,230 millones de toneladas, mientras que las DJVE llegan a 2,825 millones de toneladas. La necesidad de compras de soja disponible por parte de la exportación sería de casi 600 mil toneladas.

A un ritmo promedio de compras semanales de 80 mil toneladas, la exportación necesita 7,5 semanas, o casi dos meses, para poder cubrir sus ventas.

Por último, un comentario adicional sobre lo que está sucediendo en el mercado de Chicago: analizando los precios futuros, de julio de 2026 (420 US$/t) a marzo de 2027 (435 US$/t), vemos que la soja acumula una suba de 15 US$/t.

Este podría ser un factor adicional de potencial suba de los precios de la soja en nuestro mercado, que ayudaría a consolidar una tendencia sostenida a firme.

Presidente de Pablo Adreani & Asociados