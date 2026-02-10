“Fraude”: la guerra silenciosa del tomate entre Italia y China que desvela a la Argentina

Los productores de tomates argentinos -San Juan y Mendoza concentran 83% del total- siguen de cerca el conflicto que viven sus pares italianos con las importaciones chinas. El problema alcanzó un pico en estas semanas debido a que tras investigaciones de las autoridades italianas se detectó “fraude de etiquetado”: la pasta de tomate ingresaba de China, se terminaba de procesar y envasar en Italia y se vendía presuntamente como “100% italiana”.

El diputado provincial libertario sanjuanino Fernando Patinella asegura a LA NACION que el tomate de esa provincia, al contar con un sistema de certificación de origen, “tiene trazabilidad tanto en el mercado interno como para exportar”.

En Italia el conflicto fue escalando desde el año pasado; en noviembre la policía confiscó 42 toneladas de puré de tomate falsamente etiquetado como “made in Italy” que provenía de Bulgaria, con indicios de ser pasta china. Los productores italianos sostienen que el concentrado chino no cumple con los estándares de calidad y seguridad alimentaria europeos, además de tener precios “mucho más bajos” que deprimen el mercado.

Patinella explica que “sigue de cerca” el tema y que es importante tener en claro que “la crítica de los productores italianos, no es tanto a la importación, como al hecho de que hagan pasar como producción local lo que en realidad es de otro país”.

Los productores italianos sostienen que el concentrado chino no cumple con los estándares de calidad y seguridad alimentaria europeos

En esa línea, puntualiza que desde el 2023 el tomate de San Juan cuenta con la certificación de origen, sistema que se gestiona a través del registro en el Senasa (Renspa) y genera la emisión del Documento de Tránsito Vegetal Electrónico (DTV-e), a fin de garantizar la trazabilidad para consumo interno y exportación. Los principales destinos de exportación del producto son Paraguay y Bolivia.

“Estamos a nivel nacional en un sistema de reconfiguración económica e industrial -añade el legislador-. Es de esperar que los gobiernos provinciales alienten las exportaciones y gestionen la apertura de nuevos mercados, todo lo cual en definitiva motiva las inversiones locales, que se han visto gravemente deterioradas por años de cierre de mercados”.

Admite que en los últimos años, con la apertura comercial argentina, creció la importación de pasta de tomate desde China (también ingresan productos terminados de marcas italianas) y de fresco desde Chile. “Si bien hay reducción de superficie cultivada en San Juan, más que por el efecto de la importación es por la falta de mercados de destino, gestión que corresponde a las provincias tras la apertura nacional”, plantea.

Creció la importación de producto fresco

La temporada 2025/26 enfrenta un escenario complejo. Según declaraciones de Guillermo San Martín, gerente coordinador de la Asociación Tomate 2000, la suba de las importaciones de pasta de tomate y la alta carga impositiva golpean a la cadena. El precio de la pasta importada pone un techo al de la materia prima nacional.

En la anterior campaña la superficie cultivada rondó las 6000 hectáreas, mientras que en la actual son unas 4000 hectáreas cultivadas en todo el país (el programa que coordina la Asociación Tomate 2000 suma unas 3200 hectáreas distribuidas entre San Juan, Mendoza y La Rioja).

En Europa hay tensión por las importaciones

Al conflicto entre Italia y China, la industria del tomate de la Unión Europea sumó otro. Hace unos días, en la feria Fruit Logistica de Berlín, lanzaron la campaña “We tomato Europe, don’t betray UE tomato” (“somos tomate europeo, no traicionemos al tomate de la UE”) para frenar la ratificación parlamentaria de la modificación del acuerdo UE-Marruecos para proteger la competitividad y los estándares de seguridad alimentaria frente a las importaciones extracomunitarias. Las importaciones de ese origen desplazaron desde 2022 a España como principal proveedor de tomate en el mercado comunitario.