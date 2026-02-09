“Locos por las vacas”: fundó la primera cabaña argentina ganadera en Europa y uno de los dueños del Atlético de Madrid fue su gran cliente

Desde una tradición ganadera que cruza océanos y generaciones, el argentino Ricardo Cantarelli logró lo que hasta hace poco parecía improbable: establecer en España la primera cabaña argentina en territorio de la Unión Europea y abrir desde allí ese mercado a la genética Angus nacional. La historia combina herencia familiar, visión comercial y un contexto internacional que hoy favorece a la genética producida en sistemas pastoriles.

Cantarelli lidera junto al español Ignacio Calvo Flores EuroArgen, una empresa de origen argentino que no solo abrió el mercado europeo para genética Angus, sino que desarrolló producción local bajo normativa de la Unión Europea y, en los últimos años, se expandió a unos 14 países. El proyecto pasó de la exportación de embriones a una estrategia centrada en la producción de semen desde animales nacidos en España, pero con base genética argentina.

Criador ganadero y cabañero, Cantarelli es dueño de cabaña La Argentina, un prefijo con 110 años de antigüedad en pedigree. Proviene de una histórica familia de ganaderos y su trayectoria está ligada a distintas razas carniceras y a negocios de genética a nivel mundial.

“No era el objetivo armar una cabaña en España pero en 2022 se cerró la exportación de embriones desde la Argentina y me encuentro con 500 embriones allá y ahí decido hacer nuestra propia cabaña argentina”, explica

La historia que hoy escribe en Europa, sin embargo, tiene raíces mucho más profundas. “Mi bisabuelo también fue pionero enviando animales a Europa así que creo que es una parte linda de su historia”, resume a LA NACION Cantarelli sobre el vínculo histórico de su familia con España. Esa relación, según detalla, se sostiene desde hace más de un siglo con la familia Fernández Villota, propietaria de campos en la Argentina que su familia administra desde hace cinco generaciones.

“Ya cinco generaciones administrándoles los campos en la Argentina, tarea que hoy me toca ejercer. Es un récord mundial en administración agropecuaria a la distancia”, afirma.

El origen de esa historia se remonta a 1942, cuando su bisabuelo, José María Pérez Bustos, concretó una exportación que hoy suena épica. “La historia comienza en 1942 con mi bisabuelo Don José María Pérez Bustos, quien administraba El Pilar de Don Glorialdo Fernández e Hijos. Fue ese año que envió a España un toro Hereford de pedigree y seis vaquillonas”, relata. El traslado fue en plena Segunda Guerra Mundial y estuvo lejos de ser sencillo.

“El viaje en barco fue una odisea, era en plena Segunda Guerra Mundial y el paso por el Estrecho de Gibraltar era un verdadero peligro; el tráfico marítimo estaba muy complicado esos días. La hacienda, por los peligros de bombardeos, tuvo que desembarcar de urgencia en África, en Marruecos, en el puerto de Ceuta y de ahí después subirse a una barcaza a vela para luego recién llegar al puerto español de Algeciras, un verdadero periplo”, describe.

Años después, la familia volvió a protagonizar otro hito. “Luego, en 1956 envió a Tierra del Fuego los primeros bovinos, que no eran ni Hereford ni Angus a ver si se adaptaban a un campo de la Armada”, recuerda.

La cabaña está ubicada en Salamanca, España

El presente de su cabaña se consolidó en los años 90. “En 1987, las Fernández Villota legaron a mi madre y a mi tío los animales y hectáreas de campo; en 1995, decidimos vender parte de los campos que nos tocó y parte del ganado, y nos relocalizamos ya a nombre de nuestra familia en Coronel Pringles como cabaña La Argentina, como continuación de ese primer campo llamado establecimiento La Argentina. Nos rebautizamos como cabaña de la Argentina, seguimos con Hereford y empezamos con Angus, siempre pedigree. Desde entonces somos una cabaña chica”, cuenta.

Además de su rol como criador, Cantarelli es abogado especialista en derecho agrario y mantiene aún la relación con los propietarios españoles. “Como abogado especialista en derecho agrario, hago todos los contratos de arrendamiento de los Fernández y viajo a España para dar reporte de la administración”, explica.

Fue en esos viajes donde germinó la idea de llevar genética argentina a Europa. “En esos viajes a España, mi patrona, sus hijas y sus yernos me hablaban de la carne Angus y el furor que se vivía en toda la región, sobre todo que se está corriendo a Europa del Este: así comencé en 2018 a buscar un socio para armar algún negocio y exportar embriones”, relata.

El socio apareció en 2019. Ese año conoció a Ignacio Calvo Flores, ingeniero técnico agrícola por la Universidad de Salamanca y ganadero con más de 20 años de experiencia, uno de los pioneros de la genética carnicera moderna en España. “En 2019 hice dos giras y me pusieron de jurado en Salamanca, la exposición de Salamanca más importante de España para Angus. Conocí y elegí un socio español y en sus fincas capitalizamos mis embriones con sus vacas receptoras”, señala Cantarelli sobre el contexto en el que comenzó a tejer vínculos. La primera gran comercialización fue a Miguel Ángel Gil, accionista del Atlético de Madrid, a quien le vendió un paquete muy grande de embriones en 2020. Vale recordar que desde el año pasado el grupo Apollo Sports Capital se convirtió en accionista mayoritario del club, pero Gil sigue en el mismo.

La pandemia complicó los planes logísticos, pero no frenó el proyecto. “En la pandemia, empezamos a lavar [para sacar embriones] las vacas pero no había bodega de avión para hacer los envíos, entonces comenzamos a estoquearnos y, cuando pudimos en 2021 llegó el primer termo”, recuerda. El giro estratégico llegó en 2022. “No era el objetivo armar una cabaña en España, pero en 2022 se cerró la exportación de embriones desde la Argentina y me encuentro con 500 embriones allá y ahí decido hacer nuestra propia cabaña argentina”, explica. Así nació formalmente la primera cabaña argentina en Europa, instalada en la zona de Salamanca. “Somos la primera cabaña argentina en Europa que es argentina hasta la médula”, define. En detalle, llevaron a Carlos Ojea Rullán como genetista, a Fernando Eluchans como nutricionista, a Willi Ben como transferencista, entre otros.

“La genética argentina, sobre todo la Angus, está viviendo un momento de esplendor. Nosotros caímos justo con la huella de carbono, con lo extensivo, lo pastoril, lo ecológico. Nuestro biotipo calza a la perfección en ese modelo, y el proyecto nuestro es vender semen en Europa”, sostiene.

Para Cantarelli, la explicación también es emocional. “Siempre pienso que la pasión ganadera también tiene, justamente, un condimento genético, se ve que está en nuestros genes el difundir razas, abrir fronteras, buscar nuevos mercados, locos por las vacas”, resume.

Como si fuera poco, ahora el cabañero fue elegido para ser jurado Angus junto a William McLaren, secretario general de Angus mundial, y con PJ Butler, jurado y criador australiano con residencia en los Estados Unidos, para el European Forum que se hace en mayo próximo en Rumania.

Más de 75 años después de aquella odisea de 1942, la historia familiar volvió a cruzar el Atlántico, ahora con otra raza y otra tecnología. “Hoy, más de 75 años después, la historia, como siempre, se vuelve a repetir y ya estamos con genética argentina en España, esta vez sumamos otra raza, la Angus, líder mundial y con otro formato: con embriones congelados y semen”, concluye.