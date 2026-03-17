Qué pasa si como tomates todos los días, según un experto

Los hábitos saludables son la piedra angular para un correcto desarrollo del organismo. Distintos médicos, de todas partes del mundo, coinciden en que una alimentación bien segmentada, con las proteínas, carbohidratos y verduras correspondientes, acompañan a un desarrollo correcto de la vida y a una próspera longevidad.

En cuanto a la alimentación, médicos y nutricionistas ponen el ojo en el consumo de verduras, especialmente en el tomate, una de las variantes más aceptadas y consumidas en la mesa de los argentinos.

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Una de las voces que se alzó en las redes sociales es la del médico Camilo Echeverri, quien, además de atender en su consultorio, crea contenido en las redes sociales para divulgar su conocimiento y ponerlo a disposición de los usuarios.

“Cómete un tomate al día y verás los cambios que van a ocurrir en tu cuerpo”, introdujo en un registro fílmico, donde puso énfasis en el consumo de esta verdura que, por lo general, es protagonista en las distintas variantes de ensaladas que se pueden armar para acompañar un pedazo de carne, pollo o pescado.

Acto seguido, Echeverri indicó cuáles son los beneficios de esta verdura repleta de antioxidantes que contribuyen al buen funcionamiento del organismo. “El tomate es un antioxidante natural gracias a su componente, el licopeno, reduce el riesgo y el daño de los radicales libres. También está estudiado y comprobado que reduce el riesgo a diferentes cánceres como puede ser el de próstata y el de pulmón”, subrayó.

Además, el médico explicó los cuantiosos beneficios del tomate que favorecen la salud cardiovascular: “Gracias a sus componentes, el potasio y la vitamina C, mantiene un ritmo cardíaco adecuado, baja la presión arterial y la circulación sanguínea es adecuada, también reduce el colesterol malo”.

Por qué se deben comer tomates una vez por semana

Uno de los puntos a tener en cuenta es lavar bien los tomates antes de ser colocados en una ensalada. Con abundante agua y un chorrito de lavandina -opcional- la verdura quedará completamente desinfectada.

“Algo maravilloso que tiene también es mejorar nuestra visión y cuidarla gracias a su vitamina A, la luteína y la zeaxantina, es como si tuvieras unas gafas transparentes cuidando tus ojos”, sintetizó el profesional.

Por último, remarcó otras ventajas de esta verdura que combina bien con la lechuga, cebolla y otras tantas para su posterior combinación: “Sirve para personas que tienen artritis. Gracias a su calcio y vitamina K vas a tener unos huesos más fuertes. También mejora el estreñimiento y tu cerebro gracias a los antioxidantes”.